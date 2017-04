Vineri, 14 aprilie 2017. Pestii pot primi o prima sau un supliment salarial, Berbecii pleaca in excursie cu familia

Poate v-ati aranjat un sejur pe undeva si o sa plecati de azi cu familie cu tot sa petreceti Pastele pe-acolo, poate la rude.

(BERBEC)

Poate v-ati aranjat un sejur pe undeva si o sa plecati de azi cu familie cu tot sa petreceti Pastele pe-acolo, poate la rude. Se pot intampla tot felul de lucruri care sa va ia prin surprindere si sa va ofere o rampa de lansare pe mai multe planuri – in principiu, in sfera cariera.

(TAUR)

Sunteti dispusi sa treceti cu vederea o neintelegere fie cu un prieten, fie cu partenerul de cuplu si o sa vi se ia o greutate de pe inima. Se pot intampla tot felul de lucruri care sa va ia prin surprindere si sa va ofere o rampa de lansare pe mai multe planuri – in principiu, in sfera cariera.

(GEMENI)

E posibil sa luati o suma de bani si sa aveti de buzunar zilele astea pana se-ncheie sarbatorile pascale. Ati putea obtine o semnatura care sa v-ajute sa definitivati o situatie, sa avansati in grad, sa luati un salariu mai bun sau sa obtineti o titularizare.

(RAC)

Se poate sa mai luati cate ceva prin casa, pentru ca simtiti nevoia sa-nnoiti si locuinta, nu numai voua sa va luati diverse lucruri. Va-ncanta cineva cu un proiect incitant si e posibil sa va hotarati mai repede decat o faceti de obicei, pentru ca e convingatoare persoana si e de profitat de o astfel de ocazie.

(LEU)

Se pare c-o sa-i ajutati pe niste oameni care n-o duc prea bine si pentru voi n-o sa fie un efort iesit din comun, dar satisfactiile vor fi mari. Ati putea lamuri o problema mai veche si sa reluati un proiect care sa v-aduca, iarasi bani, sa n-asteptati doar salariul, ci sa va suplimentati veniturile.

(FECIOARA)

Poate-a mai ramas ceva nespus intr-o relatie cu cineva care-a plecat, c-asa a considerat ca e mai bine si asta v-ar elibera sufleteste. Poate va pregatiti de o plecare, va asteapta parintii, socrii sau prietenii sa petreceti noaptea de Inviere la ei, in alt oras si o sa fie o bucurie revederea acestor oameni dragi.

(BALANTA)

O sa aflati cu ce ganduri vine spre voi omul visurilor voastre ca sa stiti daca are viitor relatia voastra, sau nu. O sa jonglati cu niste bani ca sa v-ajunga si pentru cheltuielile obligatorii, dar si pentru iesirile in oras cu ai vostri, poate plecati in excursie, la rude, la prieteni.

(SCORPION)

Poate va face o surpriza placuta partenerul de cuplu si cumpara ceva de care-aveti nevoie pentru interiorul locuintei, sau o masina. Poate va vinde cineva un pont, despre o afacere care v-ar aduce bani si se poate sa va si decideti s-o luati in serios, sa v-apucati de treaba, dupa Paste.

(SAGETATOR)

O sa reparati atmosfera din familia largita, va-mpacati cu niste rude, frati, surori si o sa fie un balsam sufletesc. E un declic sufletesc la auzul unei vesti, va suna, sau vine cineva care nu mai poate de dorul vostru si poate reluati o poveste de dragoste cu perspective luminoase.

(CAPRICORN)

Poate inlocuiti o aparatura care s-a stricat sau s-a demodat, ori pur si simplu v-ati plictisit de ea si va-nnoiti casa. Poate va faceti timp si pentru activitatile de placere, ca sa eliminati tensiunile, stresul, s-aveti un tonus ridicat si sa faceti lucrurile cu placere.

(VARSATOR)

O sa faceti un efort sa platiti toate facturile, sa luati cele trebuincioase pentru masa de Paste si pentru musafirii de dupa. O confirmare, ca vi se permite accesul undeva, ca puteti lua de la banca un credit pentru care va luptati de multa vreme si o sa dezvoltati un proiect.

(PESTI)

Poate abia acum o sa semnati un contract si sa luati banii pe care i-ati cerut, sa lucrati in conditiile impuse de voi. Se poate sa luati o prima, un supliment salarial, o recompensa pentru ce-ati lucrat candva si sa luati si acele lucruri pentru care nu va mai ajungeau banii.

