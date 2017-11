Topul celor mai ticaloase zodii! Ar fi bine sa te feresti de ele

Exista o categorie de oameni care isi ascund foarte bine ticalosenia! Nu ai cum sa-i citesti, insa daca te prinzi de ce se ascunde in spatele paravanului, ar fi mai bine sa-i ocolesti.

Rac

Racul este in general dulce, insa poate fi si un ticalos greu de descris. Racii sunt genul care ii lasa pe altii sa le faca treaba si sunt destul de nesimtiti si lenesi. In cazul in care alegi sa ai un Rac ca prieten trebuie sa te impui de la inceput si sa-i arati care sunt limitele.

Scorpion

Scorpionii nu sunt persoane rusinoase si nu le pasa daca il ofenseaza pe cei din jur. Au opinii dure si ti le pun drept in fara. Nu au remuscari si cred despre ei ca sunt sincer, insa, de fapt, sunt cei mai mari ticalosi.

Capricorn

Capricornii sunt cunoscuti pentru faptul ca sunt foarte egoisti, nu iau in considerare sentimentele celor din jur si uneori spun lucruri grosolane. Nu le pasa pe cine jignesc si, in cazul in care ai un prieten Capricorn, mai bine te-ai indeparta.