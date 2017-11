Top 3 zodii timizi in societate, dar armasari in dormitor

Avem tendinta sa judecam oamenii dupa aparente, insa, de cele mai multe ori ne inselam si ne formam pareri complet gresite despre anumite persoane.

Iata ce barbatii te pot pacali la prima vedere. In societate pari cuminti si timizi, insa in dormitor se dezlantuie.

Pesti

Nativii din Pesti sunt educati si respecta femeile, sunt romantici si stiu exact cum sa le trateze pentru a se simti iubite si apreciate.

Pestii cumpara flori si bomboane femeii iubite, insa in dormitor va avea un comportament total diferit fata de cel cu care te-a obisnuit.

Rac

Racii sunt la prima vedere tocilari si cei mai prostovani, au mereu emotii in momentul in care trebuie sa vorbeasca cu o fata. Insa, aceasta impresie este complet gresita. Nativii nascuti sub acest semn zodiacal sunt pasionali in dormitor si sunt experti in arata amorului.

In intimitate isi arunca masca de barbati cuminti si te vor izbi de perete si vor savura fiecare particica din partener.

Taur

Nativii din Taur sunt putin timizi si tind sa nu aiba incredere in puterea lor de convingere sau in sarmul lor. Taurii se balbaie de cele mai multe ori in momentul in care vorbeste cu o femeie, insa se schimba radical atunci cand ajunge in dormitor. Cand este doar el cu femeia iubita, taurul va da tot ce este mai bun din ele, iar partenera va ramane cu siguranta fara cuvinte.