Top 3 zodii care joaca teatru in permanenta

Acesti trei nativi ai zodiacului sunt cunoscuti pentru faptul ca joaca teatru in permanenta si ca rar spun adevarul. Iata un top 3 al zodiilor care joaca teatru de dimineata pana seara:

Locul 3 – Pesti

Nativii din Pesti traiesc in permanenta sub un scenariu pentru a-si justifica un anumit comportament ciudat la prima vedere. De cele mai multe ori ei sustin ca traiesc in suferinta si persecutare, daruiesc prea mult si nu primesc nimic si cei din jur le doresc numai raul, ca noroscul pentru ei este un blestem. Evident, toate astea sunt o forma de victimizare, joaca teatru pentru a atrage mila.

Locul 2 – Varsator

Pot juca teatru si atunci cand se simt bine, insa nu o fac cu rea intentie, pur si simplu le place sa se “prosteasca”. Exact ca la teatru, sunt foarte schimbatori si de la o ora la alta te vei intalni cu un personaj complet nou.

Locul 1 – Scorpion

Isi folosesc talentul in ale teatrului in scopul de a manipula. Afiseaza in permanenta un zambet fals, care ascunde o miza foarte mare. Atunci cand vor sa obtina ceva de la adversar pot fi imbufnati sau chiar pot varsa lacrimi. Sunt greu de multumit si sunt foarte constienti de asta. Pentru ca manipularea sa fie una reusita, isi calculeaza pana la cel mai mic detaliu fiecare replica, cuvant sau gest.