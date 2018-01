Top 3 zodii care iti dau papucii fara sa clipeasca

Astrele au un rol important atunci cand vine vorba de stabilitatea in relatii. Pentru a fi precauta atunci cand incepi o noua relatie, te invitam sa descoperi un top al zodiilor care dau papucii cu usurinta si invata sa te feresti de ele pe cat posibil.

Berbec

Berbecii nu te vor parasi pentru ca si-au gasit pe altcineva sau pentru ca lucrurile nu merg bine, nu sunt genul care sa insele, o fac doar pentru ca se plictisesc foarte repede. Nativii din aceasta zodie isi gasesc cu greu un partener potrivit, insa atunci cand o vor face, vor lupta sa fie totul bine, iar pentru dragostea persoanei iubite sunt in stare sa mearga pana la capatul lumii.

Varsator

Varsatorul iti va da papucii cu usurinta din mai multe motive: nu suporta sa nu aiba libertate, are nevoie de spatiu, nu suporta monotonia, mai ales cea sexuala. Va cauta imediat placerea in alta parte. Varsatorii se schimba dupa cum bate vantul si nu isi doresc stabilitate, sunt foarte capriciosi in relatii, mofturosi, asa ca vor gasi rapid motive sa-ti dea papucii.

Gemeni

Gemenii sunt campioni la dat papucii. Au tendinta sa te lase cu ochii in soare cand iti este lumea mai draga. Ba mai mult, dupa ce te vor rani cumplit vor veni sa-ti ceara, cu zambetul pe buze, sa nu existe resentimente intre voi. Nativii nascuti sub zodia Gemeni isi doresc doar relatii pasagere sau relatii deschise.

Gemenii au totusi o mare calitate, te vor face sa te simti cea mai importanta persoana din lume si vei avea toata atentia lor, pentru o vreme, apoi, brusc, se vor schimba radica, incat o sa ai impresia ca totul a fost doar un vis.