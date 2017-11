Top 3 cele mai bune iubite din zodiac

Exista zodii carora rolul de iubite perfecte li se potriveste de minune. Le este extrem de simplu in aceasta postura, datorita calitatilor cu care sunt inzestrare.

Pesti

Femeia din Pesti are sentimente profunde si uneori poate fi dificila din acest punct de vedere. Se gandeste in permanenta la toate si uneori sta cu inima in dinti. Observa cu usurinta tot ce se intampla in jurul ei si are un aer timit. Sensibilitatea excesiva o face o iubita buna. Tine mereu cont de sentimentele partenerului si nu ii va face niciodata rau intentionat. Este fidela si atunci cand iti ofera inima ei inseamna ca tu contezi pentru ea.

Sagetator

Total dezinteresata de propria persoana, femeia din Sagetator se va uita intotdeauna sa rezolve problemele altcuiva, nu pe ale sale.

Nu te va critica niciodata, desi uneori simte sa o faca, prefera sa tina in ea. Va lupta in permanenta pentru relatie si va incerca intotdeauna sa invete din greselo. Va fi mereu cea puternica din relatie. Data te-a ales, va lupta cu toata inima pentru tine.

Capricorn

Femeia din Capricorn pare timida la inceput, insa, pe parcurs, vei cunoaste o alta latura a ei. Nativele din Capricorn aleg in jurul lor oameni de calitate si sunt foarte selective. Cu toate ca este extrem de incapatanata isi recunoaste greselile atunci cand este cazul. Ca iubita este protectoare si o romantica incurabila.