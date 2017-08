Toate combinatiile posibile intre zodii. Sanse de fericire in relatia de cuplu, in procente

Combinatile intre zodii pornesc de la bun inceput, daca este vorba de combinatii de cuplu sau legaturi amoroase de relatie, cu o serie de sanse de reusita.

Potrivit astrologilor, fiecaruia dintre noi ii sunt menite unele zodii alaturi care fac relatia de cuplu fie cat se poate de fericita, fie, din contra, nefericita. Aceste compatibilitati intre nativii zodiacului au fost studiate de-a lungul timpului, in functie de caracterul dictat de zodia care ii guverneaza si totodata de sexul lor.

Asadar, exista combinatii de zodii favorabile fericirii in relatia de cuplu si totodata combinatii de zodii de care trebuie sa va feriti, pentru a nu avea dezamagiri in dragoste.

In cele ce urmeaza, va puteti ghida pentru a nu da gres in alegera persoanei potrivite dupa tabelul tuturor combinatiilor intre zodii, care spune care sunt sansele de fericire in relatia de cuplu, in procente.

Ea BERBEC + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 15%

Ea BERBEC + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 23%

Ea BERBEC + El GEMENI- Sanse de fericire in relatie, 32%

Ea BERBEC + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 34 %

Ea BERBEC + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 54%

Ea BERBEC + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 21%

Ea BERBEC + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 87%

Ea BERBEC + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 33 %

Ea BERBEC + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 11%

Ea BERBEC + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 17 %

Ea BERBEC + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 57%

Ea BERBEC + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 38%

Ea TAUR + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 29%

Ea TAUR + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 90%

Ea TAUR + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 76%

Ea TAUR + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 49%

Ea TAUR + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 39%

Ea TAUR + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 80%

Ea TAUR + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 20%

Ea TAUR + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 50%

Ea TAUR + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 49%

Ea TAUR + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 33%

Ea TAUR + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 60%

Ea TAUR + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 48%

Ea GEMENI + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 20%

Ea GEMENI + El TAUR -Sanse de fericire in relatie, 50%

Ea GEMENI + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 70%

Ea GEMENI + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 45%

Ea GEMENI + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 61%

Ea GEMENI + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 52%

Ea GEMENI + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 41%

Ea GEMENI + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 91%

Ea GEMENI + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 41%

Ea GEMENI + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 11%

Ea GEMENI + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 45%

Ea GEMENI + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 31%

Ea RAC + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 11%

Ea RAC + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 44%

Ea RAC + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 90%

Ea RAC + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 72%

Ea RAC + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 33%

Ea RAC + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 39%

Ea RAC + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 41%

Ea RAC + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 28%

Ea RAC + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 30%

Ea RAC + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 7%

Ea RAC + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 12%

Ea RAC + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 82%

Ea LEU + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 52%

Ea LEU + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 18%

Ea LEU + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 82%

Ea LEU + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 100%

Ea LEU + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 19%

Ea LEU + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 30%

Ea LEU + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 10%

Ea LEU + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 77%

Ea LEU + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 19%

Ea LEU + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 29%

Ea LEU + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatiem 39%

Ea LEU + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 41%

Ea FECIOARA + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 10%

Ea FECIOARA + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 39%

Ea FECIOARA + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 34%

Ea FECIOARA + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 34%

Ea FECIOARA + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 11%

Ea FECIOARA + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 9%

Ea FECIOARA + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 30%

Ea FECIOARA + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 66%

Ea FECIOARA + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 98%

Ea FECIOARA + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 61%

Ea FECIOARA + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 34%

Ea FECIOARA + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 72%

Ea BALANTA + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 54%

Ea BALANTA + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 39%

Ea BALANTA + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 94%

Ea BALANTA + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 9%

Ea BALANTA + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 23%

Ea BALANTA + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 29%

Ea BALANTA + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 34%

Ea BALANTA + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 28%

Ea BALANTA + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie 90%

Ea BALANTA + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 37%

Ea BALANTA + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 59%

Ea BALANTA + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 26%

Ea SCORPION + El BERBEC – Sanse de fericire in relatie, 72%

Ea SCORPION + El TAUR – Sanse de fericire in relatie, 92%

Ea SCORPION + El GEMENI – Sanse de fericire in relatie, 14%

Ea SCORPION + El RAC – Sanse de fericire in relatie, 6%

Ea SCORPION + El LEU – Sanse de fericire in relatie, 45%

Ea SCORPION + El FECIOARA – Sanse de fericire in relatie, 67%

Ea SCORPION + El BALANTA – Sanse de fericire in relatie, 46%

Ea SCORPION + El SCORPION – Sanse de fericire in relatie, 56%

Ea SCORPION + El SAGETATOR – Sanse de fericire in relatie, 62%

Ea SCORPION + El CAPRICORN – Sanse de fericire in relatie, 78%

Ea SCORPION + El VARSATOR – Sanse de fericire in relatie, 46%

Ea SCORPION + El PESTI – Sanse de fericire in relatie, 40%

Ea SAGETATOR + El BERBEC – Sanse de fericire in cuplu, 34%

Ea SAGETATOR + El TAUR – Sanse de fericie in cuplu, 47%

Ea SAGETATOR + El GEMENI – Sanse de fericire in cuplu, 46%

Ea SAGETATOR + El RAC – Sanse de fericire in cuplu, 56%

Ea SAGETATOR + El LEU – Sanse de fericire in cuplu, 19%

Ea SAGETATOR + El FECIOARA – Sanse de fericire in cuplu, 47%

Ea SAGETATOR + El BALANTA – Sanse de fericire in cuplu, 34%

Ea SAGETATOR + El SCORPION – Sanse de fericire in cuplu, 90%

Ea SAGETATOR + El SAGETATOR – Sanse de fericire in cuplu, 34 %

Ea SAGETATOR + El CAPRICORN – Sanse de fericire in cuplu, 56 %

Ea SAGETATOR + El VARSATOR – Sanse de fericire in cuplu, 66%

Ea SAGETATOR + El PESTI – Sanse de fericire in cuplu, 38%

Ea CAPRICORN + El BERBEC – Sanse de fericire in cuplu, 15%

Ea CAPRICORN + El TAUR – Sanse de fericire in cuplu, 86%

Ea CAPRICORN + El GEMENI – Sanse de fericire in cuplu, 73%

Ea CAPRICORN + El RAC – Sanse de fericire in cuplu, 28%

Ea CAPRICORN + El LEU – Sanse de fericire in cuplu, 15%

Ea CAPRICORN + El FECIOARA – Sanse de fericire in cuplu, 57%

Ea CAPRICORN + El BALANTA – Sanse de fericire in cuplu, 38%

Ea CAPRICORN + El SCORPION – Sanse de fericire in cuplu, 39%

Ea CAPRICORN + El SAGETATOR – Sanse de fericire in cuplu, 20%

Ea CAPRICORN + El CAPRICORN – Sanse de fericire in cuplu, 19%

Ea CAPRICORN + El VARSATOR – Sanse de fericire in cuplu, 48%

Ea CAPRICORN + El PESTI – Sanse de fericire in cuplu, 30%

Ea VARSATOR + El BERBEC – Sanse de fericire in cuplu, 30%

Ea VARSATOR + El TAUR – Sanse de fericire in cuplu, 19%

Ea VARSATOR + El GEMENI – Sanse de fericire in cuplu, 100%

Ea VARSATOR + El RAC – Sanse de fericire in cuplu, 18%

Ea VARSATOR + El LEU – Sanse de fericire in cuplu, 49%

Ea VARSATOR + El FECIOARA – Sanse de fericire in cuplu, 40%

Ea VARSATOR + El BALANTA – Sanse de fericire in cupl, 30%

Ea VARSATOR + El SCORPION – Sanse de fericire in cuplu, 31%

Ea VARSATOR + El SAGETATOR – Sanse de fericire in cuplu, 20%

Ea VARSATOR + El CAPRICORN – Sanse de fericire in cuplu, 19%

Ea VARSATOR + El VARSATOR – Sanse de fericire in cuplu, 16%

Ea VARSATOR + El PESTI – Sanse de fericire in cuplu, 69%

Ea PESTI + El BERBEC – Sanse de fericire in cuplu, 48%

Ea PESTI + El TAUR – Sanse de fericire in cuplu, 89%

Ea PESTI + El GEMENI – Sanse de fericire in cuplu, 70%

Ea PESTI + El RAC – Sanse de fericire in cuplu, 30%

Ea PESTI + El LEU – Sanse de fericire in cuplu, 49%

Ea PESTI + El FECIOARA – Sanse de fericire in cuplu, 66%

Ea PESTI + El BALANTA – Sanse de fericire in cuplu, 46%

Ea PESTI + El SCORPION – Sanse de fericire in cuplu, 99%

Ea PESTI + El SAGETATOR – Sanse de fericire in cuplu, 38%

Ea PESTI + El CAPRICORN – Sanse de fericire in cuplu, 34%

Ea PESTI + El VARSATOR – Sanse de fericire in cuplu, 56%

Ea PESTI + El PESTI – Sanse de fericire in cuplu 78%