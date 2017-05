Sambata, 20 mai 2017. Berbecii isi intemeiaza o familie, iar Scorpionii se intalnesc cu prietenii vechi in vacanta

O sa ne putem bucura de un succes personal, pe care sa-l sarbatorim cu cei dragi, o sa ne lasam fascinati de ceva sau de cineva, daca suntem ultrasensibili si sa ne facem viata frumoasa.

Vibratia zilei este 2 si relatia de cuplu se poate consolida si sa tinda spre casatorie.

BERBEC: Se poate sa va treziti cu cineva in vizita, dar n-o sa va strice programul, daca vreti sa plecati pe undeva, pentru c-o sa plecati impreuna. Revederi emotionante si o poveste de dragoste se poate rescrie frumos, ca sa va asezati la casa voastra, sa va intemeiati o familie pana la toamna.

TAUR: Un tete-a-tete ar putea sa aduca mai multa lumina in cazul unor neintelegeri pe care le-ati avut in relatia sentimentala. Va-ntalniti cu grupul de prieteni ca sa va dezmortiti un pic, sa faceti miscare, sa desfasurati activitatile care sa va puna atat mintea cat si psihicul in miscare.

GEMENI: Puteti porni la drum, sa va bucurati de un peisaj feeric, de anturajul pe gustul vostru sau poate doar de dragul copiilor sa va plimbati. Se poate sa largiti cercul de prieteni c-o sa intalniti diverse persoane pe la mondenitati si preocuparile comune or sa va tina impreuna in timul liber.

RAC: Va invita cineva la o terasa, va scoate la un film, poate e o zi speciala in care sarbatoriti ceva. Posibil moment festiv, poate chiar la voi in familie, poate sa fie o zi de nastere, de cununie ori de botez si sa va bucurati de prezenta celor dragi.

LEU: Se poate schimba ceva – in bine in sfera relatiilor, la toate nivelele si sa colaborati mult mai bine cu toata lumea. O sa cheltuiti niste bani sa le luati un cadou unor sarbatoriti, sa dati o masa, poate, in cinstea cuiva care a avut un succes si o persoana importanta pentru voi.

FECIOARA: Ati putea face cunostinta cu cineva care sa va fascineze si sa-ncepeti o relatie care sa se deruleze frumos, sa va completeze. Se pare c-o sa rezolvati niste chestiuni legate de familie, sa puneti umarul la organizarea unei petreceri, sa fie o contributie colectiva, de care sa va fascineze si sa-ncepeti o relatie care sa se deruleze frumos, sa va completeze.

BALANTA: E cineva care considera c-aveti atat de multe lucruri in comun c-ati putea forma un cuplu si sa fiti fericiti impreuna. Va simtiti din ce in ce mai atasati sufleteste de o persoana proaspat intrata in viata voastra si relatia se va dezvolta in ritmul ei si sa duca pana la casatorie.

SCORPION: O sa va-ntalniti la un gratar cu prietenii mai vechi, o sa mai cunoasteti si altii noi si sa luati in discutie proiectele de vacanta. Poate iesti cu ai vostri la padure sau dati o fuga la malul marii si ramaneti si maine, daca n-aveti nicio urgenta pe-acasa, si dispuneti de un buget cat de cat.

SAGATATOR: Se pare ca veti accesa niste fonduri, din cele personale, ca sa va duceti la un mega eveniment sau sa-i faceti cuiva o surpriza – s-ajungeti – la malul marii. Program incarcat, ca de obicei, si o sa faceti un pic de miscare, va dati intalnire si cu prietenii sa petreceti cateva ore impruna pe la mondenitati prin oras sau intr-o excursie.

CAPRICORN: Se poate sa profitati din mers de o conjunctura favorabila, o petrecere si sa va-mpacati cu cineva care e foarte important pentru voi. Se poate sa plecati undeva la drum si sa va-ntoarceti maine sau va duceti la o petrecere in alt oras, ori in alta tara daca va e la-ndemana si dispuneti si de niste bani.

VARSATOR: O sa va scoata cineva la o plimbare, la un film, o cina romantica si o sa aplanati conflicte mai vechi, o sa reconsiderati relatia. Se poate sa va-ntalniti cu niste oameni care vor sa lucrati impreuna la un proiect, poate fi si de timp liber, sa fie ceva in folosul unei categorii defavorizate, sa zicem.

PESTI: E posibil sa va iasa-n cale o persoana care sa va fascineze si sa va dati intalnire ca sa va cunoasteti mai bine. Poate-o sa dati o fuga in statiunea preferata sa revedeti locuri dragi, sa stati la aer curat, poate aveti si un sarbatorit printre voi si o sa fie o atmosfera festiva.