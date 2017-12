HOROSCOP – Sâmbătă, 2 decembrie 2017

HOROSCOP Taurii se întreabă ce să aleagă: noul sau vechiul, schimbarea sau stabilitatea? Nativii din fecioară își găsesc armonia și bucuria împărtășind altora această stare de bine care îi cuprinde. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Daca vezi ca planurile facute pentru azi nu inainteaza orice ai face, nu insista. Schimba imediat macazul spre o alta activitate, care ar putea avea rezultate mult mai bune.

Te simti blocat intr-un punct mort din care nimic nu se mai urneste, dar, decat sa pierzi vremea cautand explicatii, mai bine ai renunta, deocamdata, la tot, si te-ai apleca asupra altor proiecte de care nu ai avut timp inainte. Cand o usa ti se tranteste in nas, undeva, sigur se deschide o fereastra in alta parte si trebuie sa profiti imediat de alternativele pe care le ai la dispozitie.



HOROSCOP TAUR

Ce sa alegi: noul sau vechiul, schimbarea sau stabilitatea? Pentru ca esti intr-o pasa usor comoda, vei accepta sa ramai pe un nivel cu care esti deja obisnuit, de parca ti-ar fi teama sa pornesti spre ceva nou care te-ar solicita prea mult din punct de vedere fizic si mental.

Esti la mijloc intre doua directii diametral opuse: una te stimuleaza sa faci o schimbare, sa te implici cui ambitie spre ceva nou, in timp ce cealalta te imbie sa preferi lucrurile deja cunoscute, asezate pe un teren confortabil.



HOROSCOP GEMENI

O discutie fata in fata, ca de la egal la egal, va rezolva cu brio o problema majora de comunicare. La originea acestor animozitati se afla interpretarea gresita a unui cuvant sau a unei atitudini, de aceea e nevoie de o explicatie in care fiecare sa aiba dreptul sau la cuvant ca sa-si expuna punctul de vedere.

Vei fi foarte multumit cand vei vedea ca ambele parti au ajuns la un consens si se clarifica situatia, ceea ce va restabili buna intelegere si atmosfera amicala de dinainte.

HOROSCOP RAC

Daca te complaci in starea in care esti blocat de la o vreme, ar mai putea dura foarte mult pana lucrurile vor incepe din nou sa se miste, de aceea e nevoie de o initiativa curajoasa si ferma pentru a trece de acest punct critic. Daca nu faci acum ceva ca sa depasesti momentul, lucrurile s-ar mai putea tergiversa o vreme, dar nu mai trebuie sa amani.

Oricat de greu ti-ar fi sa iesi dintr-o comoda stare de rutina si pasivitate, prin acest gest curajos vei debloca practic o intreaga serie de evenimente. Acum e momentul sa pornesti!



HOROSCOP LEU

Sarbatoreste aventura in care ai pornit, bucura-te de fiecare nou episod din filmul de actiune in care esti chiar protagonist, Nu esti spectator la ce se petrece, ci chiar tu esti implicat in aceasta poveste si astepti, cu un copil curios, sa descoperi pe parcurs.

Abia astepti sa vezi ce urmeaza, ce se va intampla maine, spre ce te indrepti, iar aceasta curiozitate te ajuta sa mentii ritmul alert, tonusul pozitiv si dorinta vie de a merge mai departe. Nu te teme de nimic, ci fii sigur ca scenaristul esti chiar tu, deci, evident, poti sa-ti brodezi povestea asa cum ti-ar placea tu sa continue.

HOROSCOP FECIOARA

Iti gasesti armonia si bucuria impartasind altora aceasta stare de bine care te cuprinde. Inconjoara-te de oameni care simt la fel ca tine, care sunt pe aceeasi lungime de unda, deci lasa feelingul tau special sa te duca exact spre oamenii potriviti acestei stari.

Fugi de cei agresivi sau invidiosi, care pot privi ciudat starea ta de bine, deci asculta-ti inima inainte de a te apropia de ceilalti. Parca e un clopotel acolo care te avertizeaza daca vine cineva care nu-ti impartaseste calmul si starea de bine si ti le-ar putea strica pe ale tale.

HOROSCOP BALANTA

Apare sansa unei noi relatii sau iei decizii in cuplul deja format, pentru acum ca se traseaza urmatorii pasi intr-un plan important pentru viitor. Esti pus pe fapte mari, dai nastere unor idei marete si unor planuri deosebite in care e implicat si partenerul.

Esti in fata unui nou inceput si pe umerii tai cad cele mai grele decizii, dar esti persoana potrivita s-o faci! Relatia de cuplu capata o tenta rationala, deci s-ar putea spune ca iubesti mai mult cu capul decat cu inima, ceea ce constituie un avantaj pentru cei indragostiti pana peste urechi, pentru ca asa poti pastra contactul cu realitatea si poti gandi limpede.



HOROSCOP SCORPION

Se naste alt om acum sub ochii tai si acela esti tu! E o renastere benefica, deci accepta cu bucurie si entuziasm noua viziune care ti se deschide in fata ochilor, chiar daca nu esti cel mai mare iubitor de nou si schimbare.

De data aceasta, a aborda o astfel de strategie, moderna, diferita, poate chiar ciudata pentru multi, se va dovedi a fi exact ce aveai nevoie pentru a te scoate din rutina, din banal, din penumbra. Nu-i asa ca visai o astfel de renastere? Nu aveai curaj s-o declansezi chiar tu, acum trebuie doar sa o lasi sa te conduca, e in fata ta.

HOROSCOP SAGETATOR

Sentimentele iti sunt impartasite cu aceeasi intensitate de catre partener, ceea ce iti da incredere in viitor. Este momentul unei schimbari favorabile in cuplu, si nu mai esti nici nesigur, nici timid, ci ai curaj sa recunosti deschis, public, in fata tuturor, ceea ce simti.

Planurile comune prind contur si gasesti sprijinul necesar din partea parintilor sau a altor persoane de care depinde viitorul cuplului vostru. Daca ai ajuns deja la angajamente, de acum poti fi convins ca ai pe cine trebuie alaturi, dar nu te culca pe laurii victoriei. Lupta in continuare pentru dragoste!

HOROSCOP CAPRICORN

Esti preocupat de o directie noua spre care vrei sa pornesti in perioada urmatoare si nu poti sta degeaba nici azi. Vrei sa mai adaugi o caramida cat de mica la edificiul pe care il vei construi pas cu pas, dar ceea ce ajunge azi la urechile tale poate sa schimbe cumva sensul spre care ai pornit initial.

Asculta de cei cu mai multa experienta, intreaba, citeste, informeaza-te, cere sfaturi autorizate, pentru ca din toate directiile vor veni tot felul de detalii ce se vor dovedi a fi importante in ceea ce vrei sa faci de acum inainte.



HOROSCOP VARSATOR

Primesti mai multe invitatii de a petrece ziua in imprejurari amuzante, incat nu stii pe care s-o alegi. Capacitatea ta de a te imparti intre mai multe directii e proverbiala, ca atare vei sti sa onorezi si o invitatie si alta pe parcursul aceleiasi zile, astfel incat sa fii si tu multumit, dar si cei de la care ai primit aceste oferte.

Vei reusi sa faci atat de multe lucruri intr-o singura zi, ceea ce o va transforma intr-o zi de succes din care nu vor lipsi veselia, prietenia, distractia, comunicarea, acele valori pe care le apreciezi tu cel mai mult.



HOROSCOP PESTI

Visezi frumos si cand vezi ca visele tale incep sa prinda contur din ce in ce mai bine, prinzi curaj sa mergi si mai departe! Unii ar putea spune ca te comporti ca un copil, furat de iluzii frumoase, dar tu crezi cu tarie in visele tale si nu te vei lasa pana nu le duci la indeplinire.

Nu te lasa influentat de cei care sunt tentati sa reduca la zero planurile altora, considerand ca doar ale lor conteaza, ci demonstreaza-le ca, spre deosebire de ei, care doar vorbesc despre ce vor sa faca, tu chiar pui umarul sa construiesti ce visezi!



