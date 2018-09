Sambata, 08 septembrie 2018

HOROSCOP Leii ar trebui sa se straduiasca mai mult pentru a atrage binele in viata lor, in timp ce Fecioarele se confrunta cu lipsa de incredere in relatie. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Se incing dispute aprinse in mediul in care, de obicei, aveai relatii armonioase cu toata lumea. De data aceasta esti cam nervos si refuzi dialogul pasnic, pentru ca ai impresia ca tu detii solutii la problemele tuturor. Daca ceilalti nu-ti dau dreptate, ai tendinta de a riposta agresiv, ceea ce tensioneaza atmosfera pe oriunde ai trece. Poate ca aceasta atitudine ofensiva este totusi benefica, dar numai in acele spatii in care treneaza rutina si plictiseala, pentru ca mai vii tu cu un dram de energie.

HOROSCOP TAUR

Ceea ce ar fi trebuit sa mearga ca pe roate, influentat de noroc, poate aluneca azi spre extrema cealalta. O rasturnare de situatie neasteptata schimba complet cursul lucrurilor si, in loc sa ajungi la rezultatele pozitive mult visate, consumi energie in plus pentru a repara situatia. Cineva intervine in problemele tale considerand ca-ti este de ajutor, dar faptele sale mai degraba te incurca si mai bine nu te folosesti de ajutorul lui. Se poate vorbi chiar de o zi cu ghinion, cand ceea ce trebuia sa ajunga la succes tinde spre directia diametral opusa.

HOROSCOP GEMENI

De dragul familiei esti capabil de orice, fiind convins ca si ei ar face la fel pentru tine. Dar vai, ai putea avea o surpriza foarte neplacuta cand vei vedea realitatea. Candva ai facut ceva important pentru cineva drag iar acum, cand ar fi momentul potrivit sa-ti intoarca serviciile, descoperi ca ori nu e de gasit, ori cauta scuze ca sa scape de responsabilitate, ba chiar incearca tot el sa profite de tine, pentru ca cerseste mila si ajutor. Nu pici tu din nou in aceasta plasa, dar te poti trezi la realitate ca sa cunosti astfel cum e omul atunci cand ai avea nevoie de el.

HOROSCOP RAC

Cauti nod in papura la orice, chiar si la acele directii care sunt clare, sigure si nu ar merita sa fie tratate cu atata suspiciune, cum faci tu acum! Alunga temerile inutile din mintea sau din sufletul tau, pentru ca directia in care mergi nu ascunde nimic riscant sau periculos, asa cum si se pare tie. Desi ai impresia ca inaintezi intr-o directie amagitoare, merita sa mergi mai departe, fara sa te temi de propriile decizii, pentru ca fiecare gand de acum creeaza de fapt actiunile de maine. Nu are rost sa privesti spre viitor cu ganduri negative.

HOROSCOP LEU

Nu ajunge doar sa visezi frumos, la clipa cand vei vedea un anumit scop materializat in fata ta, ci trebuie sa si pui osul la treaba. Numai de energia pe care o investesti in acest proiect depinde si ritmul in care acesta va evolua, deci nu sta asteptand sa cada din senin, pentru ca nimic nu se rezolva de la sine. E o chestiune de efort, de ambitie si vointa, dar mai ai nevoie de o motivatie clara, dare se poate ivi chiar acum la orizont, deci merita sa te apuci de treaba cat mai repede. Bate fierul cat e cald!

HOROSCOP FECIOARA

Ai mari rezerve daca sa crezi tot ce-ti spune persoana iubita. Flerul iti transmite ca in spatele vorbelor frumoase s-ar ascunde si un neadevar care, mai devreme sau mai tarziu, va iesi la iveala. Mai bine stati de vorba fata in fata cu cartile pe masa, ca nu cumva sa se infiltreze intre voi indoiala care va subrezi relatia. Este o perioada a deciziilor in cuplu, a instabilitatii sentimentale sau emotionale, deci starea cu care incepi ziua va fi complet diferita de cea cu care o vei incheia spre seara.

Citeste si: Zodii care se vor imbogati in urmatorii ani

HOROSCOP BALANTA

Privind in jur, ai tendinta de a spune ca totul merge prost, ca nu primesti nimic bun de la ceilalti, ca esti blocat intr-o zona neagra, dar te inseli! Nu e genul tau sa te lasi coplesit de insatisfactiile minore ale vietii de zi cu zi; tu ai teluri mult mai inalte si o viziune mult mai tonica asupra viitorului, dar in loc sa privesti la ceea ce te asteapta dincolo de oprelistile actuale, bati pasul pe loc analizand ce nu merge. Elibereaza-te, cumva, de aceste frici distructive, care nu te caracterizeaza. Legea compensatiei functioneaza: daca nu primesti ceva azi, ti se ofera altceva mai bun maine!

HOROSCOP SCORPION

Desi ti-ar placea ca toate sa fie bine asezate pe un fagas stabil, trebuie sa accepti faptul ca, pana la stabilitate, e nevoie de schimbare. Accepta din mers toate schimbarile pe care trebuie sa le faci, pentru ca nu vei ajunge acolo unde iti doresti daca te cramponezi de lucrurile arhi-cunoscute si deja batute in cuie in viata ta. Te afli la mijlocul unui proces de schimbare pozitiva, si trebuie sa accepti faptul ca in fiecare zi te dezvolti, mai pui o caramida la cel care vei fi maine, ca trebuie sa inaintezi pas cu pas spre tinta propusa, fara a te complace intr-o lunga si pasiva stare de confort.

HOROSCOP SAGETATOR

Toate s-au asezat bine acasa, atmosfera este din nou placuta, pasnica, armonioasa, pentru ca puneti fiecare in prim plan iubirea care va leaga. Esti cel care inspira liniste si incredere deplina celor dragi, le oferi cuvinte de incurajare, promisiuni clare si tot felul e dovezi care-i asigura pe ceilalti membri ai familiei ca toate merg bine, ca sunteti pe calea cea buna si nimic nu va va lua prin surprindere. Succesul unei zile frumoase in familie depinde si de felul in care ai facut pace cu tine insuti, pentru ca daca tu esti calm, zambitor si multumit de tine, vei reusi sa le inspiri si altora aceeasi impresie.

HOROSCOP CAPRICORN

Ai timp berechet sa stai si sa cantaresti o situatie incurcata. Nu te impinge nimic si nimeni de la spate sa te grabesti sa dai un raspuns imediat, deci ia-ti tot timpul necesar pentru a chibzui si a privi lucrurile din toate directiile posibile, ca abia dupa aceea sa extragi concluzia finala. Cu cat analizezi mai atent, cu atat descoperi mai multe puncte de vedere si esti multumit ca ai avut suficient timp sa verifici totul cu atentie, pentru ca daca ai fi fost presat de termene limita, ai fi luat decizii pripite. Profita de ragazul primit in dar!

HOROSCOP VARSATOR

Toate s-au asezat bine acasa, atmosfera este din nou placuta, pasnica, armonioasa, pentru ca puneti fiecare in prim plan iubirea care va leaga. Esti cel care inspira liniste si incredere deplina celor dragi, le oferi cuvinte de incurajare, promisiuni clare si tot felul e dovezi care-i asigura pe ceilalti membri ai familiei ca toate merg bine, ca sunteti pe calea cea buna si nimic nu va va lua prin surprindere. Succesul unei zile frumoase in familie depinde si de felul in care ai facut pace cu tine insuti, pentru ca daca tu esti calm, zambitor si multumit de tine, vei reusi sa le inspiri si altora aceeasi impresie.

HOROSCOP PESTI

Cand toate iti merg de minune, esti mult mai vesel si mai generos si iti place sa impartasesti bucuria cu ceilalti. Indiferent care ar fi formele de gratitudine pe care le ai la indemana, esti atat de darnic si de bun, incat oferi totul cu inima deschisa. E modul tau de a arata lumii ca esti multumit, ca esti recunoscator pentru tot ce ai primit, o forma altruista de a darui si altora ceva din fericirea ta. Le va face bine si lor aceasta atitudine deschisa, optimista, luminoasa, pentru ca se vor molipsi de la tine de buna dispozitie, de curaj, de determinare si incredere. Esti un exemplu demn de urmat catre fericire!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com