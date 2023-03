Pluto in Varsator, dupa 250 de ani. Cum vor fi influentate zodiile in perioada 23 martie – 3 mai 2023

Pluto in Varsator. Afla chiar acum ce te asteapta in urmatoarele luni, in functie de ziua in care te-ai nascut. Ce zodii au parte de probleme in perioada urmatoare si ce nativi au noroc pe toate planurile.

Citeste si: Horoscopul de primavara. Zile norocoase la bani si in dragoste, in functie de zodie

Pluto in Varsator, dupa 250 de ani

Berbec

Urmeaza o perioada de impliniri pe plan profesional, dar si pe plan personal. Insa, vestile bune din familie apar abia dupa o perioada de agitatie. Trebuie facute niste sacrificii in echipa, daca vrei sa ai parte pana la urma de succesul pe care ti-l doresti atat de mult.

Taur

In cazul acestor nativi, anul acesta apar perioade de instabilitate in relatia cu cei din jur, dar si pe plan financiar. Primesc vesti bune legate de bani tocmai cand au mai mare nevoie, dar au parte de certuri si de scandaluri cu persoanele dragi din jurul lor, multe provocate chiar de ei.

Gemeni

Ai parte de niste hopuri pe plan profesional. Trebuie sa inveti sa lucrezi cu adevarat intr-o echipa, sa lasi de la tine, in loc sa iti impui doar propriul punct de vedere. Din fericire, in cele din urma se rezolva toate situatiile tensionate, dupa niste discutii deschise.

Rac

Ai parte de multe necunoscute si rasturnari de situatie in cariera. Unele intelegeri pot pica, in timp ce primesti propuneri din partea unor persoane cu care nu ai mai discutat de multa vreme. Atentie la capcanele care pot aparea in calea ta.

Leu

Sunt niste luni in care iti demonstrezi generozitatea fata de cei cu care nu ai avut chiar cea mai buna relatie in trecut. Spre finalul acestei perioade, ai de facut niste lucrari semnificative sau niste cheltuieli majore. Din fericire, ai destule economii puse deoparte pe care le poti folosi.

Fecioara

Sunt sanse sa fie perioade dificile pe plan sentimental, care sa alterneze cu cele de fericire pura. Ies la iveala adevaruri dureroase, care au sapat adanc in suflet de-a lungul timpului si au creat frustrari majore. A venit momentul sa fie rostite toate vorbele ascunse in trecut.

Citeste si: Horoscop feminin. Cat de rele sunt femeile in functie de zodie

Cum vor fi influentate zodiile in perioada 23 martie – 3 mai 2023

Balanta

Te pot ajunge din urma niste probleme de sanatate, de care fie nu stiai, fie aveai o idee despre ceea ce se intampla, dar ai ales sa ignori simptomele, iar situatia s-a agravat. Trebuie sa inveti in aceasta perioada sa ai mai multa grija de tine, asa cum trebuie, altfel s-ar putea sa regreti mai tarziu.

Scorpion

Primesti o lovitura dura, care te zdruncina zdravan. Insa, dincolo de socul de moment, trebuie sa privesti spre viitor. Sa vezi de ce ti s-a intamplat asta, de fapt, dar si ce lectie importanta ti-a oferit universul in aceasta perioada.

Sagetator

Se rup prietenii cu oameni cu care aveai o relatie foarte stransa, in timp ce se reiau discutii cu persoane din trecutul tau indepartat. Apar rasturnari de situatie in plan personal, dar trebuie sa intelegi ca fiecare om din viata ta are o menire si ca atunci cand misiunea s-a terminat, va pleca pe alte drumuri.

Capricorn

In cazul acestor nativi, lunile acestea aduc linistea mult dorita. Se clarifica niste nelamuriri mai vechi, in timp ce se pregatesc si planuri mari de viitor. Ti-ai castigat dreptul la pace si calm, dupa ce ai avut mult de tras anul trecut, cand te-ai epuizat fizic si psihic.

Varsator

Ai de suferit pe plan profesional pentru ca esti o persoana corecta, care face tot posibilul ca lucrurile sa mearga asa cum trebuie. Nu ai ce sa iti reprosezi, nu tu esti omul care a gresit, dar foloseste aceste probleme ca pe o trezire la realitate. Poate a venit momentul sa schimbi jobul sau domeniul.

Pesti

Afli niste adevaruri, iar secretele vechi sunt scoase la iveala cu ajutorul unor oameni la care nu te asteptai sa faca asta. Chiar daca unele sunt dureroase, te ajuta sa iti vindeci ranile.

Citeste si: Cele mai geloase zodii din horoscop! Orice ar face nu acorda incredere partenerului