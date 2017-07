Numere norocoase pentru fiecare zodie, in a doua jumatate a lui februarie

Astrologii si numerologii sustin ca fiecare dintre nativii zodiacului va trece printr-o perioada speciala in a doua jumatate a lui februarie, din punct de vedere al norocului. In acest sens, se pare ca fiecare zodie are o serie de numere norocoase care ii guverneaza luna februarie, incepand de pe data de 15.

Aceste numere norocoase, sustin astrologii, pot fi considerate date in care nativii zodiacului ar trebui sa-si asume riscuri pentru a isi schimba viata in bine sau ore fixe la care ar trebui sa isi urmeze instinctele pentru a avea sanse mai mari de a obtine tot ce vor.

Mai mult decat atat, aceste numere norocoase pentru fiecare zodie pot reprezenta totodata si zile in care norocul le va surade in dragoste sau la capitolul financiar.

Asadar, iata numerele norocoase pentru fiecare zodie, in a doua jumatate a lui februarie:

BERBEC: 16, 19, 22, 21 24, 30

TAUR: 17, 18, 20, 21, 22, 9

GEMENI: 30, 16, 15, 19, 21, 7

RAC: 2, 18, 40, 19, 6, 4

LEU: 15, 18, 19, 22, 17, 23

FECIOARA: 19, 21, 22, 23, 30, 40

BALANTA: 21, 22, 23, 31, 41, 15

SCORPION: 15, 18, 21, 22, 32, 42

SAGETATOR: 19, 17, 15, 10, 1, 2,

CAPRICORN: 31, 30, 20, 21, 18, 19

VARSATOR: 19, 2, 7, 40, 31, 30

PESTI: 31, 22, 21, 20, 19, 15