Miercuri, 7 iunie: Pestii trebuie sa-si recunoasca greselile

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Degaji o energie pozitiva debordanta pe care multa lume o apreciaza, deci sa nu te miri ca, dintr-o data, esti mult mai cautat si mai solicitat de prieteni. Unii chiar iti pot face declaratii de dragoste sau de prietenie la care nici nu te astepti, dar responsabil pentru aceasta popularitate neasteptata este entuziasmul tau molipsitor pe care il pui in valoare pe oriunde ai trece. Tu spui ca se poate orice si-i convingi si pe altii sa ti se alature, iar motorul principal al fiecarei actiuni esti tu.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Daca un plan de la care aveai mari sperante nu-si arata efectele visate, ar fi bine sa renunti, cel putin o vreme, la el si sa canalizezi energia pe care o detii spre altceva, mult mai interesant. E un moment in care pot merge struna unele proiecte complet noi, cu un consum mai mare de energie, deci nu te crampona de cel care nu vrea sa evolueze orice i-ai face. Apleaca-te imediat asupra altei idei care va creste sub ochii tai si te va stimula spre noi si noi etape. Daca o usa este inchisa, cauta imediat fereastra care te trimite spre ceva si mai interesant. Nu accepta un nu drept raspuns, ci ia singur taurul de coarne.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Esti implicat intr-o actiune dificila, ce necesita un consum imens de energie si concentrare, dar desi sursa de efort esti tu, capul acestei actiuni trebuie sa fie altcineva. Tu nu esti foarte atent la detalii, nu ai o strategie bine pusa la punct, de aceea ai fi foarte incantat daca ai juca doar rolul de simplu executant, de muncitor, de subaltern, asteptand indrumari de la altul mai bine pregatit. Te supui cuminte, fara sa spui nimic, unui sef a caruia valoare o recunosti, dar nu la fel de simplu ti-ar fi sa asculti de un lider de fatada.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Lasa tot ce ai cladit pana acum, undeva in urma, in amintirile tale. Reusitele vechi sunt fundamentul pe care te vei putea baza de acum inainte, dar acum ti se cere un salt mai mare spre viitor. A privi mereu doar spre trecut, la ceea ce ai fost si ce ai devenit, sigur e un motiv de mandrie si satisfactie, dar de data aceasta trecutul nu trebuie sa fie sensul care te tot trage inapoi, ci scanteia care te propulseaza spre ceva si mai bun! De acolo, din trecut, vine motivatia spre un mare succes care te poate trimite direct la telul tau cel mare. Daca ai reusit ceva minunat odinioara, poti si acum, dar de data aceasta poate fi o evolutie mult mai buna, pentru ca intre timp ai mai acumulat experienta.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Ai mare noroc de prietenul care iti sta astazi alaturi, pentru ca el chiar pune umarul la rezolvarea unei probleme in care esti implicat. Iti da sfaturi excelente, din experienta proprie, deja verificate, cu sanse maxime de succes, deci asculta-l cu luare aminte. Ai multe de invatat de la un astfel de om, pentru ca detine niste calitati care tie iti lipsesc, precum optimismul, entuziasmul, energia pozitiva, deci ai numai de castigat daca trece de partea ta. Faceti echipa buna, dar ii recunosti, cumva, superioritatea.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Desi vestile bune vin din mai multe directii, ceva iti spune sa nu te bucuri deocamdata. Nu spune hop pana nu sari, spune o zicala, si aceasta va fi si atitudinea ta de acum, chiar daca, la prima vedere, ti-ar veni sa sari in sus de bucurie pentru cele auzite. Posibil sa ai nevoie de o confirmare inainte de a te baza pe informatiile excelente care sosesc, si ai noroc: cineva iti va spune ca totul e in regula, e demn de incredere si te poti folosi cu succes de ceea ce ajunge la urechile tale, lasand la o parte suspiciunea si nesiguranta.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Lasa deoparte tendinta de a-ti asuma tu toate greselile si vinile, pentru ca nu esti vinovat de nimic. Nu e nevoie sa te tot sacrifici de dragul altora, ci mai degraba atragi atentia celor care ar avea tendinta de a arunca tot pe umerii tai toata responsabilitatea, deoarece vina e la altii. Nu inseamna ca fugi tu de raspundere, ci doar ca privesti adevarul sincer in ochi si arati unde este fisura. Nu e la tine, deci de ce sa platesti tu oalele sparte de altii? Fii corect si arata cine este vinovatul, mai ales ca toate indiciile duc in aceeasi directie. Dezvinovateste-te, tu nu ai nicio contributie la situatia creata.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Fii atent cum te porti azi in fata unui profesor sau superior care, daca nu e de acord cu atitudinea ta, are chiar puterea de a te sanctiona aspru. Nu ai dori sa atragi replici severe la adresa ta, ca atare taci si suporti o situatie chiar daca nu esti deloc de acord cu ea. Consideri ca uneori trebuie sa mai accepti si conditii defavorabile, constient ca acestea sunt pretul ce se cere platit pentru succesele tale viitoare. Oricum tu esti obisnuit cu sacrificiile, deci nu e chiar greu pentru tine sa tolerezi situatia.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Daca nu ai libertate deplina de actiune, parca nu esti in stare de nimic constructiv. Lupta pentru dreptul tau de a face ceva pe cont propriu, de a fi propriul stapan, pentru ca tu crezi in ideile tale si merita sa le faci ascultate. Sunt mai originale si mai deosebite decat altele, si, ca tot ce-i nou, sunt greu de acceptat de cei mai conservatori din fire, de fapt chiar asa ca tine! Daca ti-ar urma sfaturile, multi ar avea de castigat, dar sunt reticenti la noutate. Chiar si tu, la prima vedere!

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Ai grija cum discuti cu un prieten care trece prin momente mai dificile, pentru ca si un sfat amical venit il poate supara si mai tare. E atat de fragil din punct de vedere emotional, incat chiar si cel mai banal semn de apropiere il poate irita, ca atare trebuie sa te porti cu manusi cu un astfel de om! Asculta-l, incearca sa-l intelegi si doar daca iti cere ajutorul, ofera-i-l, ca nu cumva sa vada in gestul tau sincer si dezinteresat, o incercare de a intra in intimitatea sa. Stai deoparte pana ce-ti spune ca are nevoie de ajutor, altfel mai mult strici.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Primesti o veste care anunta un eveniment viitor caruia ii acorzi o semnificatie cu totul speciala. Emotia creste cu fiecare ora care te apropie mai mult de acel moment si se vede ca stai ca pe ghimpi. E o asteptare placuta totusi, deoarece iti legi toate sperantele entuziaste de acea clipa la care vei ajunge curand. Ba chiar ai dori sa sari deja peste unele etape ca sa vezi deja acel punct atins. Nu te grabi, chiar si aceasta asteptare are rolul ei, pentru ca te face sa privesti cu si mai multa bucurie evenimentul ce te va face fericit.

HOROSCOP 7 IUNIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Sansa cea mai mare nu e unica, ci poate aparea din doua directii in acelasi timp. Posibil sa fii atat de norocos incat sa profiti si de una si de alta la fel de bine. Parca trece un inger protector pe deasupra ta si iti ofera o a doua sansa cu privire la o situatie care nu ti-a iesit prea bine data trecuta sau iti aseaza pe tava mai multe optiuni la fel de profitabile, si doar de alegerea ta depinde asupra careia te opresti. Mai tragi un loz si, surpriza, e tot castigator! Nu trebuie sa fii atat de suspicios in fata intamplarii, ci sa te bucuri ca esti tu norocosul!

Sursa: RomaniaTV