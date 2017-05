Miercuri, 31 MAI 2017: Trigonul planetelor Mercur si Pluton favorizeaza spiritul de initiativa si activitatea intelectuala

Trigonul planetelor Mercur si Pluton favorizeaza spiritul de initiativa si activitatea intelectuala. Este momentul sa incepeti activitati ce presupun efort intens si de durata, in special cele ce implica rationamentul.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Aveti spor si fler in rezolvarea problemelor banesti care va vor aduce confort, stabilitate materiala si financiara. Venus va aduce primvara in inimi care functioneaza bine si protejeaza intregul sistem circulator. In cuplurile stabile este bine sa va exercitati talentul de a asculta ce spune si celalalt si, in felul acesta, puteti discuta cu folos cu partenerul de cuplu care va va aprecia si mai mult. Aveti ocazia sa folositi cu maiestrie niste ponturi primite discret pentru a va pune pe picioare noua afacere, sunteti ajutat in acest sens de catre asociatii dumneavoastra printr-o infuzie de capital.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Partea care va revine dintr-o mostenire sau din accesarea unor resurse ale familiei poate fi instrumentul in reusita spectaculoasa a unei afaceri. Vreti sa scapati de bolile de care suferiti? Consumati ceai de afine care activeaza circulatia venoasa si faceti masaj cu ulei de eucalipt care va mentine sprinteneala, consumati ceai de sunatoare pentru un somn odihnitor. Va aduceti aminte de latura dumneavoastra romantica, spre binele relatiei de cuplu sau de asociere, veti da dovada de o caldura si de o apropiere sufleteasca binevenite. Aveti ocazia sa puneti la punct o afacere de familie si primiti sfaturi profesionale excelente de la cei apropiati.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Va ocupati cu eficienta de bani, deoarece aveti aplombul necesar de a negocia bine; veti avea succes in perioada potrivita semnarii de contracte. Energia dumneavoastra fizica se cere consumata pentru a nu se transforma in energie nervoasa; insa miscarea trebuie facuta cu moderatie pentru a proteja tensiunea arteriala. Ocupati-va, cu toata eleganta si amabilitatea ce va caracterizeaza, de vindecarea relatiilor de familie; poate fi o reconciliere la un nivel foarte profund, care sa va faca sa va simtiti reconectati la neamul din care va trageti. Simtiti nevoia de a va ridica deasupra realitatilor lumesti, impovaratoare, simtiti nevoia de a lupta pentru drepturi egale, de a inlatura injustitia, saracia si mizeria, de a alinia marile suferinte ale omenirii prin schimbari de natura sociala si materiala.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Beneficiul dumneavoastra opereaza in domeniul banilor, aratand ca o deschidere in afaceri poate influenta in bine in mod imprevizibil, venituri directe. Pentru a beneficia din plin de aspectul favorabil care va poate plasa pe un maxim de forma trebuie sa va ajutati ficatul si plamanii printr-un consum de silimarina in asociere cu sucul proaspat de citrice. Afectiune din plin puteti gasi intr-o noua relatie care poate deveni profunda si benefica pentru dumneavoastra. Propunerile dumneavoastra creative intrunesc aprecierea sefilor; este cel mai bine sa va ocupati singuri de proiectele in cauza.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Primiti un impuls din partea unei femei care va incurajeaza sa porniti cu un mare elan intr-un proiect destinat suplimentarii veniturilor. Energia corporala va fi la cote inalte, va veti simti protejati si ghidati de forte divine in mentinerea sanatatii fizice si mentale. Veti fi binecuvantati cu dragoste, fiindca sunteti nu numai ce ganditi si inventati, ci si ceea ce simtiti sau visati, sunteti ceea ce credeti. Vi se promite o transformare uluitoare in bine, cu o viata profesionala aglomerata, dar triumfatoare.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Puneti banii pe care ii aveti la treaba si vi se vor intoarce si roadele unor investitii anterioare. Preveniti puseurile de tensiune printr-un tratament adecvat si printr-un regim alimentar riguros. Sunteti iubiti de parteneri, apreciati, amicii va cheama la diferite iesiri, care se anunta reusite. Astrele va promit o viata profesionala mult mai profitabila si mai stabila, va puteti urma linistiti intuitiile profesionale.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Se iveste o conjunctura care sa va permita sa intrati in posesia unei sume importante care sa va ajute in procurarea celui mai dorit obiect la care ravniti de mult timp. Rinichii dumnevoastra pot fi impulsionati cu ajutorul ceaiului din matasea porumbului; iar circulatia venoasa se poate stimula cu un consum de afine. Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti duce discutii productive in relatia de dragoste sau in intentia unei calatorii de relaxare. Sfatuiti-va in taina cu aliatii dumneavoastra de la serviciu; impreuna puteti elabora un plan profesional care v-ar putea propulsa in cariera.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Atingeti-va de capital si extindeti-va in directii noi, ca sa va intre sume apreciabile din afacerile mai vechi. Sunteti intr-o forma buna, mintea va functioneaza la cote maxime, iar ochii vad numai partile frumoase ale existentei dumneavoastra.

Nu puteti exista unii singuri, sunteti parte a unui univers mult mai larg, strabatuti cu totii de acelasi har divin – dragostea.

Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Va aruncati in proiecte profesionale tumultoase din care puteti inregistra castiguri substantiale. Venus va aduce primvara in inimi care functioneaza bine si protejeaza intregul sistem circulator. Avantul primavaratec va prieste, stati grozav la capitolul comunicare si va exprimati deschis sentimentele fata de persoana iubita. Ezitarile de a iesi mai tare in fata sunt justificate, dar se intruneste contextul potrivit pentru a demara un proiect care sa va faca cunoscuti in domeniul in care munciti.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

V-au crescut veniturile directe si aveti resurse de a investi surplusul in mod inteligent si aceasta va avea drept rezultat un avantaj material. Aparatul respirator va functioneaza normal, incheieturile bratelor nu va fac probleme, iar digestia nu va da dureri de cap – sunteti sanatos. Veti visa uniunea profunda cu celalalt, veti dori sa apartineti cuiva anume, sa va contopiti intr-o dragoste mare. Cariera dumneavoastra ia avant, va puteti implica cu folos in proiecte cu caracter social si umanitar.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Pluton aduce in prim-plan resurse materiale si financiare pe care le obtineti impreuna cu o persoana de care sunteti atasati emotional. In interesul dumneavoastra se inventeaza tehnici noi, care usureaza demersul medical, sa-l faca mai sigur, mai putin invaziv si mai putin dureros. Neptun e planeta asociata cu visul, imaginatia, fantezia, misticul si poezia si va starneste nevoia sufleteasca de a comunica de la inima la inima. Simtiti nevoia de a va manifesta mai din plin creativitatea, avand ca rezultat o uluitoare ascensiune sociala si economica.

HOROSCOP 31 MAI 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Venus se ingrijeste ca surprizele din viata dumneavoastra sa fie placute si va alimenteaza dorinta de a cheltui bani pe saturate pentru tinuta de primavara-vara, in asa fel incat sa electrizezi grupul de prieteni din care faci parte. Sunteti in forma si va simtiti ca un sporiv de performanta la locul de munca. Celibatari sau in cuplu, veti avea suficiente ocazii care sa va confirme puterea de seductie. Aceia dintre dumneavoastra, care au nevoie de suportul autoritatilor, pot miza pe el; este posibil ca proiectele de care va apucati sa includa si o latura artistica.

