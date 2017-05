Miercuri, 3 mai 2017. Fecioarele au parte de un castig banesc, Varsatorii prelungesc un contract de munca

O sa punem punctul pe “i” atat in cazul problemelor de serviciu, cat si in cele de natura personala, sa-ncheiem socotelile, sa mergem mai departe ca sa ne-atingem obiectivele.

Vibratia zilei este 3 si mercur, patronul acestei zile nu mai este retrograd si ne ajuta la comunicare, in afaceri si la deplasari.

(TAUR)

Un lucru pe care vi l-ati dorit de multa vreme se poate implini si o sa intrati intr-o alta etapa, sa va atingeti un obiectiv major, poate va luati o locuinta, va casatoriti. Poate va interesati si de niste analize medicale, sa scapati de o durere, sau sa o preveniti, sa va asigurati ca sunteti sanatosi – tun!

(GEMENI)

Va dati intalnire cu cineva care vrea sa va cointereseze la o afacere, sa fixati datele contractuale si sa dati drumul la treaba, daca va puneti de acord. Aveti energie, chef de viata, de treaba, si o sa va folositi toate resursele interioare ca sa faceti performanta!

(RAC)

O veste care-o sa va deschida o noua perspectiva in cariera, poate capatati un titlu, sau vi se acorda inca o treapta salariala si o sa fie un succes. Poate va scoate cineva la o plimbare, la un spectacol, o fi un eveniment monden in oras, vreo aniversare a unui prieten.

(LEU)

Posibila confirmare de la drum si o sa stiti cand puteti pleca, daca vi s-a facut rezervare si care este intervalul de timp, cat veti sta, cu treaba sau la distractie? O sa va luptati chiar in instanta pentru drepturile voastre si o sa va dovediti, in cele din urma, invingatori.

(FECIOARA)

Se observa un castig banesc si poate faceti o serie de achizitii pentru gospodarie, sunt lucruri pe care vi le doreati mai demult, dar n-aveati banii necesari. Se poate sa rezolvati o problema de sanatate si sa va descurcati mult mai bine de-aici inainte cu treburile, c-o s-aveti energie.

(BALANTA)

Se poate sa primiti o confirmare, o numire in functie, un salariu mai bun, sau la scoala or sa va fie remarcate calitatile si o sa treceti la un alt stagiu. O sa puteti semna un act care sa va acorde drepturi, libertati, sa fiti mai degajati in relatia cu autoritatile de orice fel.

(SCORPION)

Se poate sa va intre niste bani si sa va luati ceva de care are nevoie intreaga familie, sa sporiti confortul de-acasa, poate re-amenajati o terasa, o gradina. Poate va coopteaza niste oameni care vor sa lucrati la ceva care sa v-aduca succes de echipa si bani care v-ar prinde bine.

(SAGETATOR)

Lucrurile va ies un pic mai usor, dar nu asa cum ati vrea voi, totusi nu va puteti plange c-apar si recompense si se pare ca va bucurati de respect. Cineva despre care nu mai stiati nimic reapare cu noutati si o sa va bulverseze intr-o oarecare masura – pentru ca exista potential de relatie.

(CAPRICORN)

Poate va reusesc demersurile care tin de mutatul in alta casa, ori la alt loc de munca. Vor avea loc niste schimbari in viata voastra si o sa fiti multumiti de rezultate. Se poate sa vi se aprobe un credit bancar ca sa va cumparati o locuinta, ori poate o masina – va consultati cu familia.

(VARSATOR)

Se poate sa prelungiti un contract de munca, sa va apucati de un nou proiect care sa v-aduca satisfactii materiale, sa va fie rasplatita munca. O veste buna de la cineva care va duce dorul si e bine sa va ganditi serios la viitorul relatiei, sa vedeti daca ajungeti la casatorie.

(PESTI)

Se contureaza niste bani de la serviciu si poate strangeti banii ca sa plecati in concediu, sa va bucurati cu toata familia de o binemeritata odihna. E cineva care tatoneaza terenul sa revina la voi, pentru c-au ramas multe de spus si relatia trebuie dusa mai departe.

Sursa: stirileprotv