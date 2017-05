Miercuri, 24 MAI 2017: Se anunta conflicte pe plan sentimental pentru mai multe zodii

Cuadratura Venus-Pluton predispune la gesturi transante, la adevarate revolutii personale, care pot aduce, insa, si conflicte in camin. Pentru ca sunt posibile tensiuni pe plan sentimental, este recomandabil sa va stapaniti.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Discutia pe care o ai azi cu ceilalti membri ai familiei are darul de face lumina asupra unor perspective de care nu erai prea sigur. Acum aveti cu totii starea necesara si timpul potrivit pentru a discuta despre ceea ce urmeaza sa se intample si va mai clarificati aspectele incerte. De acum inainte vei primi mult mai obiectiv sensul spre care va indreptati si veti fi recunoscatori acestei zile care v-a asezat fata in fata cu sinceritate pentru a va prezenta fiecare intentiile si asteptarile. Era nevoie de aceste lamuriri!

Taur (21 aprilie – 21 mai)

Privesti spre viitoarele etape ale unui proiect cu imensa nerabdare si entuziasm. Daca ai putea sa-ti pastrezi acest tonus pana la capat, roadele promitatoare pe care le astepti se vor ivi si mai repede, deoarece reusita acestui plan depinde enorm de resursele pozitive pe care le investesti. Alunga orice urma de suspiciune sau de teama si ia-l pe pot in brate in fata oricarei provocari! Vei vedea cu bine incep sa se aseze toate acela locul lor numai datorita acestei atitudini de invingator!

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Uneori, e nevoie sa purifici spatiul in care traiesti, sa dai afara ceea ce nu-ti face bine, sa te debarasezi de balastul care te inconjoara. Acorda atentie locului in care te afli si arunca pe fereastra tot ce nu-ti mai face bine, tot ce-ti blocheaza fericirea, tot ce-ti creeaza o senzatie de disconfort, ca si cum ai fi captiv intr-o lume impura. E un moment excelent de eliberare de lucruri, de oameni, de emotii care nu iti fac bine, deci fa acest gest fara nici un fel de regret. Nu te lega de nimic, mai ales daca acel lucru chiar nu-ti inspira bucurie si pace, ca atare, daca in casa, in inima sau in viata ta exista un gunoi, da-l afara pur si simplu. Creeaza un spatiu nou de evolutie, ca si cum chiar tu esti altul!

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Rezista ispitei de a cheltui suma de bani pe care ai reusit sa o aduni cu mari sacrificii. Vei avea nevoie de acesti bani cu alta ocazie, dar daca o consumi rapid, vei regreta mai tarziu necugetarea de acum. Analizeaza atent resursele de care dispui, gandeste-te ce plati mai ai de facut luna asta, adu-ti aminte de datoriile care asteapta la rand, totul inaintea oricarei ispite de a-ti cumpara cine stie ce obiect de care ai impresia, acum, ca ai nevoie. Dupa ce-l vei cumpara, iti vei da seama ca putea sa mai astepte, dar alte obligatii financiare, mult mai urgente, nu… E vremea altor plati, mai putin placute, nu a cumparaturilor!

Leu (23 iulie – 22 august)

Ai mari rezerve daca sa iti exprimi parerea in anturajul in care te afli acum sau sa mai astepti. Esti un pic intimidat de prezenta unei persoane care nu are asupra ta o influenta prea buna. Preferi sa stai cuminte in banca ta, nevazut de nimeni, decat sa atragi asupra ta vreun val de critici. Poate ca da, ar fi mai bine sa astepti un moment mai favorabil pentru a te evidentia, deoarece, acum, cei care stau cu ochii pe tine nu sunt in cele mai bune toane si ti-ar adresa cuvinte pe care nu le meriti. Fa tot posibilul sa nu te remarci azi in ochii celor nervosi de care depinde cumva rezolvarea problemelor care te framanta, pentru ca refuzul lor ar veni foarte repede.

Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Criticile celor din jur iti taie tot elanul cu care ai inceput o activitate noua si, in loc sa scoti la iveala latura ta luptatoare, care trece peste orice, te lasi coplesit de atitudinea lor agresiva. Nu te lasa pagubas atat de usor, e doar un hop trecator care are rolul de a te motiva si mai mult, ca atare hai, ambitioneaza-te sa demonstrezi ca stii ce vrei, ca poti obtine ceea ce vrei, chiar si in ciuda atator oprelisti. Unii nu stiu altceva decat sa judece pe altii iar azi tu esti cel care intra in colimatorul rautatilor lor, cu sau fara motive. Aduna-ti fortele si demonstreaza tuturor ca cel care stie cel mai bine ce face esti tu!

Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Te atrage fantastic un domeniu nou care presimti ca iti va deschide poarta spre un alt orizont, mult mai interesant al vietii tale sau al carierei tale viitoare. Esti ca la inceputul unui curs nou de specializare, spre o lume care iti place, care iti stimuleaza ambitia, creativitatea si dorinta de afirmare. Apuca-te serios de treaba, constient ca urci pe un nivel superior, care va cere enorm de la tine, dar atat timp cat interesul tau ramane la maxim, roadele acestui studiu se vor arata foarte repede! Ai norocul sa cunosti si oameni care merita toata admiratia si respectul tau, care te motiveaza sa acumulezi repede informatia noua. Ei sunt un exemplu demn de urmat catre succes!

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai castig de cauza intr-o polemica aprinsa, pentru ca detii multe informatii certe pe marginea subiectului aflat in discutie, dar si o atitudine mai sigura, care iti garanteaza suprematia in fata rivalilor. Nu te lasi influentat nici de agresivitatea sau combativitatea celor din jur, si nici nu cobori ochii in fata celor puternici, ci faci un pas in fata si arati concret ce stii sa faci mai bine. Cand ai ocazia de a-ti demonstra maiestria in domeniul tau forte, nimeni nu te poate intimida.

Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Ca sa poti depasi starea de timiditate crescuta, ai avea nevoie de o garantie, de ceva cert pe care sa te poti baza. Atat timp cat nimeni nu ti-o ofera, parca ai calca pe coji de oua, permanent speriat de ce s-ar putea intampla. Lupta cu aceste emotii negative, pentru ca si ele pot fi sursa unor evenimente neplacute, deoarece atunci cand abordezi o actiune sigur pe tine si fara nicio frica, nimic nu te mai poate intimida. Informatia menita sa-ti alunge teama poate aparea!

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Trebuie sa mai lasi si tu un pic garda jos, si, daca tot ai sincer nevoie de ajutor, sa accepti sa vina catre tine. Poate uneori orgoliul tau e prea ridicat si nu te lasa sa admiti ca nu stii cum sa iesi dintr-un anumit impas, dar tu ai trimis, cu gandul, spre ceruri ruga ta si urmarile sale deja se indreapta catre tine. Nu te teme sa-ti recunosti limitele si slabiciunile, absolut firesti la orice om, ca atare nu refuza sfaturile si sprijinul. Ceea ce primesti azi e cat se poate de curat, de sincer si in beneficiul tau si, daca-l respingi, vei regreta mai apoi ca ai fost cu nasul pe sus si ai rata sansa. Accepta deci ajutor!

Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Cineva drag trece printr-un moment critic si suferi si tu alaturi de el, de parca ar fi problema ta. Pui mult suflet in necazurile altora, incat unii ar putea profita de bunavointa ta, tocmai pentru ca stiu ca te dedici intru totul problemelor in care sunt implicati. Totusi, discerne cu mai multa grija cine merita cu adevarat ajutorul tau, ca nu cumva unii sa-ti spuna ca au cele mai mari probleme doar pentru ca stiu ca tu vei face tot posibilul sa-i ajuti. Unii chiar nu merita efortul, deci trebuie sa alegi cu grija cui ii oferi sprijinul!

Pesti (19 februarie – 20 martie)

Cine te are pe tine azi in echipa de lucru, are numai de castigat, pentru ca sfaturile primite de la tine se vor dovedi a fi salvatoare. Impartasesti cu drag ceea ce stii fara a astepta nimic in schimb, pentru ca aceasta este forma in care intorci si tu celor din jur ceva din serviciile pe care ti le-au oferit acestia cu alte ocazii. Esti un consilier intelept care ofera cele mai inteligente solutii chiar si la cele mai complicate probleme, pentru ca privesti lucrurile logic si impartial. Ceilalti ar trebui sa-ti urmeze indrumarile, pentru ca sunt sfaturi bune!

Sursa: RomaniaTV