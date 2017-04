Miercuri, 20 aprilie 2017. Racii primesc o invitatie la un eveniment monden, Taurii fac rost de bani

Primim raspunsuri la intrebari, la cererile depuse acum vreo luna si ceva si multe alte lucruri la care nici nu ne asteptam ajung, in sfarsit, la noi.

Vibratia zilei este doi si o sa fie cineva langa noi care sa ne sprijine si care sa empatizeze cu noi, mai mult ca oricand.

(BERBEC)

Poate reluati o negociere ca sa obtineti un post mai bun, un salariu mai consistent si alte facilitati care nu vin de la sine, trebuie sa le cereti. E posibil sa apara cheltuieli neprevazute si sa fiti inventivi, sa va descurcati cu cat aveti, ca sa va ramana pentru plecarea de 1 mai, la mare, la munte.

(TAUR)

O suma de bani blocata dinaintea sarbatorilor ajunge si in buzunarul vostru si o sa faceti un capital. O veste pe care o asteptati de multa vreme, soseste. Poate e un accept la un alt serviciu, sau la o scoala, ori poate e cineva care se-ntoarce dupa o lunga absenta.

(GEMENI)

Se poate s-aveti o revelatie si sa realizati cu ce-ati gresit in relatia cu partenerul de cuplu si sa-ndreptati situatia. Poate v-ati hotarat sa va duceti la medic, sa aflati care e cauza unui disconfort si sa faceti tot posibilul sa-l eliminati, cu tratamentul adecvat.

(RAC)

O sa primiti o invitatie la un eveniment monden, poate e o cununie civila in cursul saptamanii, ori poate una religioasa in week-end. Or sa insiste niste oameni sa lucrati impreuna, c-o s-aveti mai mult spor in combinatia asta si veti castiga si o suma consistenta de bani, de luna viitoare incolo.

(LEU)

Cineva cu care aveati de vorbit intre patru ochi soseste si o sa dati dovada de sinceritate pentru ca vreti sa puneti lucrurile la punct. Se poate sa primiti ok-ul pentru o functie, sau o plecare la munca, la studii, ori aveti voie in concediu, e ceva pe care vi l-ati dorit de mult si pe care-l meritati.

(FECIOARA)

O intalnire cu cineva de care va leaga niste amintiri si poate e posibil sa reluati povestea voastra de iubire. O invitatie intr-o statiune turistica, poate e un cadou din partea fiintei iubite care vrea sa va faca fericiti si o sa vina la momentul potrivit, oferta.

(BALANTA)

Poate va ia prin surprindere faptul ca vi s-au rezervat, deja, bilete de cazare, de transport pentru week-end de 1 mai. O s-aveti de-a face cu niste autoritati, poate va duceti sa platiti niste taxe, sa legalizati un act, sa indreptati o situatie care v-a adus niste neplaceri.

(SCORPION)

Poate va faceti timp s-ajungeti la notar sa parafati niste acte, sa puteti vinde, cumpara, ceva sau sa dobanditi niste bunuri. Ati putea avea noroc de niste bani de la serviciu, dar ca sa fiti siguri, mai bine le faceti o intrebare sefilor, ca sa va asigurati c-aveti de buzunar in week-end.

(SAGETATOR)

Poate va trebui sa repetati un tratament ca sa fiti siguri ca va vindecati complet, ca sa va puteti bucura de zilele libere. Se pare ca v-au incarcat sefii cu mai multe responsabilitati, dar e posibil sa va acorde si o prima, sa va rasplateasca eforturile, care vor fi de durata.

(CAPRICORN)

Se poate sa mai dati un examen ca sa obtineti o titularizare, sa puteti avea un post stabil si mai bine platit. Poate va-nscrieti in audienta, sa re-negociati un contract cu cei de la serviciu si poate o sa aveti conditii mai bune de lucru si bineinteles bani.

(VARSATOR)

Fiinta iubita vrea sa vorbiti deschis despre programul de timp liber, poate vrea sa plecati pe undeva, acum de 1 mai – sa stabiliti acest lucru. Poate va pregatiti de o plecare, poate fi si cu treaba, sa rezolvati atat probleme de serviciu, dar si personale, sa va si distrati, printre picaturi.

(PESTI)

Se poate sa cumparati ceva de valoare la pret redus si sa scutiti niste bani cu care puteti pleca intr-o excursie de maine. Se pare c-o sa puneti la cale o activitate la care vor lua parte niste oameni valorosi care or sa va conduca spre un succes pe care-l astepati de multa vreme.