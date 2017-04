Miercuri, 12 aprilie 2017. Fecioarele se pot casatori, iar Varsatorii primesc bani si pleaca intr-o vacanta

Pot aparea acele vesti pe care le asteptam de multa vreme, dar si altele pe care nu le banuim, insa vor pica la momentul oportun. Vibratia zilei este 3 si o sa spunem ce-avem pe suflet, ca sa ne eliberam, sa ne primenim acum de sarbatori.

BERBEC: Poate scapati de datoriile mari, sa ramaneti cu banii in buzunar ca sa va simtiti in elementul vostru in zilele de sarbatoare. Se pare c-o sa faceti rost de bani si n-o sa va lipseasca nimic din ce v-ati dorit de pe masa de Paste si nici cadourile pe care vreti sa le luati celor dragi.

TAUR: Revine cineva care nu poate trai fara voi si vrea sa mai dati o sansa relatiei voastre si e de vazut ce zice si inima voastra. O sa va bucurati de sosirea cuiva, poate fi si un partener de afaceri, dar si cineva drag care va petrece o zi, doua cu voi, dupa care se va-ntoarce in tara din care vine.

GEMENI: Se poate s-aveti mult de lucru la serviciu sau s-aveti de dat un examen si o sa fie cu descarcare de adrenalina. Se anunta de pe undeva niste bani si o sa dati fuga sa luati ce-aveti trecut pe lista urgentelor, cadouri si asa mai departe, sa nu va prinda sarbatorile nepregatiti.

RAC: Se pare c-o s-aveti cu cine petrece sarbatorile pascale, o sa vina acel cineva de la care aveti mari asteptari in plan afectiv. O sa va asimileze un grup sa lucrati la ceva, poate in particular sau va petreceti un timp impreuna in cadrul unei fundatii, ori ca sa practicati un sport.

LEU: Se anunta un succes notabil si poate o sa ocupati un fotoliu de sef ori vi se-ntampla altceva pentru care o sa fiti felicitati. Poate dati de un chilipir si va luati masina sau cine stie ce aparatura ultramoderna gasiti pentru interiorul locuintei si o sa faceti un efort financiar sa vi le luati.

FECIOARA: O sa puteti face cunostinta cu cineva de care o sa va atasati sufleteste, iar unii dintre voi puteti ajunge la casatorie. Se poate sa va implicati in desfasurarea unui eveniment legat de familie si-o sa primiti ajutor si din partea celor dragi, n-or sa va lase ei la greu – poate aveti o nunta sau un botez dupa Paste.

BALANTA: Va pot intra bani si s-aveti de cheltuiala zilele astea si dupa c-o sa plecati, poate, pe undeva in plimbare. O sa va ocupati si de voi, sa va duceti la doctor, la o sala de sport, sa va pregatiti de sarbatori si sa fiti fresh si cu toate la zi, sa nu va lipseasca nimic.

SCORPION: O sa purtati o discutie intre patru ochi cu cineva care apare si dispare din viata voastra si nu mai tolerati acest lucru. Se anunta cheltuieli excesive, dar o sa echilibrati, cumva, balanta sa v-ajunga inca o saptamana, cel putin banii, cand o sa luati un supliment salarial.

SAGETATOR: Se poate sa renuntati la o colaborare in favoarea alteia, ca sa lucrati cu mai multa placere si poate pe alti bani. Se poate sa aveti multe lucruri de pus la punct si la serviciu, si acasa, si sa munciti la foc continuu sa le duceti pe toate la bun sfarsit.

CAPRICORN: Cineva aflat la mare distanta va cauta ca sa reluati o relatie care inca mai pare posibila, nu se stie insa daca si pentru voi. Incepe sa capete contur o afacere si sa se dezvolte frumos cu ajutorul unor oameni care vor sa iasa un lucru de cea mai buna calitate.

VARSATOR: Poate va ocupati si de masina, o duceti la service si daca nu se poate repara intr-o zi, doua, faceti rezervari la tren, avion sa plecati in vacanta. Se pare c-or sa va intre bani si daca sunt insuficienti o sa scoateti de la rezerve ca sa cumparati tot ce trebuie de sarbatori si sa achitati si ratele.

PESTI: Poate o sa faceti un efort financiar sa plecati pe undeva la rude, la prieteni, macar o zi, daca n-o sa se poata mai mult. O sa castigati ceva bani in plus fata de cat vi s-a promis si o sa cumparati si alte lucruri in afara celor pe care credeati ca vi le puteti perminte si-or sa fie toti ai vostri fericiti.