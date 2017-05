Miercuri, 10 MAI 2017: Conjunctia planetelor Mercur si Uranus iti marcheaza ziua

Conjunctia planetelor Mercur si Uranus poate aduce in prim-plan idei progresiste si stimuleaza originalitatea si inventivitatea in gandire. Atentie la predispozitia catre ignorarea regulilor sau a legilor, chiar si fara intentie, din dorinta de a fi nonconformist! Va recomandam sa nu va bazati foarte mult pe memorie, pentru ca s-ar putea sa va joace feste.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Cel mai bine ar fi sa pleci cat mai departe de casa, pentru ca surprizele zilei vin de la distanta. Calatoreste, umbla unde vezi cu ochii, ia legatura cu persoane de departe, pentru ca de acolo vor sosi azi vestile excelente care au un rol pozitiv asupra ta. Chiar daca pleci la drum cu oarecare teama, nestiind ce te asteapta la destinatie, pe parcurs starea ta se va ameliora si vei reusi sa descoperi si placerea calatoriei, pentru ca intalnesti peste tot doar oameni amabili, comunicativi, care te primesc cu bratele deschise.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

O veste cu tenta oficiala iti cam da peste cap unele planuri, de parca ti se interzice sa duci mai departe ce ai inceput in felul in care ti l-ai propus inainte. Esti nevoit sa te supui unor reguli mai stricte, cu care nu ai fi de acord in mod normal, dar pentru ca ordinul vine de sus, de la cei mai puternici decat tine, nu poti face altceva decat sa spui da. Daca nu te supui acestui ordin, consecintele ar fi mai grave, deci mai bine taci si faci cum ti se spune decat sa atragi critici sau sanctiuni.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Este un moment bun sa treci in revista etapele parcurse intr-un proiect la care ti-ai adus contributia in ultima perioada. Ajungi la concluzii importante perfecte pentru un final de etapa si le vei putea pune in aplicare imediat ce va fi posibil. Esti foarte preocupat de munca, de treburile pe care le-ai lasat neterminate la serviciu, dar si azi te poti concentra cu detasare si asupra lor, gasind unele din cele mai corecte solutii. Fiind mai relaxat, privesti altfel lucrurile.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Daca te inconjori de oameni negativisti sau pesimisti, fii sigur ca te vor influenta si pe tine in mare masura, ca atare ziua depinde enorm de anturajul in care nimeresti. Unii te vor monopoliza cu problemele lor nesfarsite, altii te vor folosi ca umar de plans sau ureche de ascultat, dar trebuie sa ai curajul sa iesi din aceste medii si sa nu te lasi coplesit de energiile lor negative. Ai si tu destule probleme, ca sa le mai iei pe umerii tai pe ale altora, deci invata sa mai spui nu la astfel de situatii care nu iti fac bine.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Un mic dracusor te imboldeste sa spui lucruri care nu te caracterizeaza si pe care s-ar putea sa le regreti mai tarziu. Rezista acestei ispite negative, pentru ca nu e genul tau sa fii rautacios sau sa arunci vorbe grele in spatele altora, fara sa le merite. Poti descoperi efectele nefaste ale interventiei unui inamic asupra ta si, in loc sa ierti si sa tolerezi, asa cum faci de obicei, esti gata sa intorci armele. Poate vei avea castig de cauza, in cele din urma, pentru ca te prinde intr-un moment agresiv in care iti canalizezi toata energia spre un singur scop: razbunarea.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Nu te poti debarasa de o amintire urata din trecut care are inca efecte negative asupra ta. Ar fi trebuit sa uiti demult acele momente triste, dar tu continui sa te tii de acea situatie neplacuta pe care o porti in memorie ca pe o pata neagra a vietii tale. S-ar putea sa se iveasca acum ocazia de a repara greseala, de a sterge aceasta pata din amintirea sau de pe reputatia ta, dar de tine depinde ce eforturi faci pentru a da totul uitarii. E vremea sa uiti, sa ierti, sa repari, sa recunosti greseala si sa mergi mai departe eliberat.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai unele rezerve cu privire la calatoria pe care trebuie s-o faci, ori pentru ca nu esti in cea mai buna forma pentru a pleca la drum (ori fizic, ori financiar), ori pentru ca nu sunt intrunite toate conditiile unei deplasari in deplina siguranta. Daca poti amana calatoria pe altadata, ar fi mai bine, dar inainte de orice analizeaza conditiile acestei calatorii, ca nu cumva sa fii influentat negativ de cineva care de fapt vrea sa te tina acasa. Oricat de obosit ai fi sau oricat de ocupat, o iesire afara din mediul tau cotidian nu strica, ci ti-ar fi de folos, dar trebuie sa analizezi mai intai daca tu chiar poti sa pleci acum, daca nu cumva sunt piedici mai mari decat vointa ta care te tin pe loc.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu esti in apele tale, esti coplesit de o durere, ori una fizica, ce genereaza boala, ori una emotionala, declansand o stare de apatie, de pesimism, poate chiar si o vaga depresie. Probabil esti influentat de cineva din anturaj care nu povesteste decat lucruri triste, despre boli, lipsuri, suferinte, despartiri si, pentru ca te prinde intr-un moment sensibil, te afecteaza tot ce auzi si incepi sa vezi in jur doar ce e mai urat. Daca stii ca esti atat de vulnerabil la povesti lacrimogene, iesi din acel mediu si inchide-ti urechile si inima ca sa nu le mai auzi. E o chestiune de vointa sa iesi din mediul apasator care te inconjoara.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Esti genul de om care crede doar atunci cand vede, iar azi vei primi atat de multe semnale clare ce iti alunga orice urma de nesiguranta incat ar fi culmea sa le pui si pe ele la indoiala. Fii atent la tot ce vezi, tot ce auzi, tot ce-ti apare in cale, pentru ca toate aceste semne au ceva de transmis pentru tine. Sunt mesaje cat se poate de limpezi ca mergi in sensul cel bun, deci nu mai are rost sa te indoiesti de tine sau de succesul drumului ales. Parca cineva tot iti ofera mici informatii care iti confirma ceea ce intuitia deja isi transmitea, dar nu credeai fara a avea si niste garantii foarte certe. Acum le ai!

HOROSCOP 10 MAI 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Te integrezi imediat in orice mediu, dand dovada de o mare capacitate de adaptare, de flexibilitate, de talent in comunicare. Reusesti sa te apropii de oricine, chiar si de cei cu care nu pari a avea ceva in comun, dar gasesti usor subiecte de conversatie pe oriunde ai merge. Esti constient ca, in mediul in care intri azi, tu trebuie sa fii cel care mai trece de la el orgolii. Te vei simti bine printre acesti oameni, chiar daca sunt total necunoscuti, pentru ca iti pui in joc toate calitatile tale in domeniul comunicarii si relationarii pasnice cu lumea.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Daca atragi alaturi de tine oamenii potriviti, vei vedea ca totul se rezolva ca prin farmec spre un scop de care veti beneficia cu totii, ca atare cel mai greu aspect al reusitei de azi e legat de anturaj. Aduna aproape oameni optimisti, veseli, tonici, dinamici, pentru ca si tu esti in aceeasi pasa si cand oameni care se aseamana vaslesc in acelasi sens, nu se poate vorbi decat de un succes de proportii. Faci pasi mari spre un tel la care visati cu totii si nici nu-ti vine a crede ce bine se aseaza toate datorita implicarii entuziaste din partea tuturor.

HOROSCOP 10 MAI 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Iubirea nu inseamna a-i cere celuilalt sa se schimbe pentru a fi asa cum iti doresti tu, ci sa-l iubesti asa cum e, fara a incerca sa-l transformi intr-o marioneta. Vei intelege asta si azi, printr-un moment care te sfatuieste sa renunti la vise, la anumite asteptari, poate imposibile, la un anumit standard si sa te multumesti sincer cu ceea ce primesti. Iubirea cere de multe ori renuntari si compromisuri, dand dovada de flexibilitate si capacitate de adaptare la realitate. Vei vedea ca vei primi mai mult decat te astepti daca nu ridici stacheta prea sus!

