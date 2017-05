Marti, 9 MAI 2017: Se anunţă dispute la birou

Trigonul Soarelui cu Pluton confera multa energie, ce poate fi utilizata in special pentru munca fizica. Astazi munciti mai usor, fara sa simtiti oboseala. Cei care lucreaza mai mult la birou, au ocazia sa incerce odihna activa.

Berbec

Ai motive de satisfactie la finalul unui proiect cand deja poti vedea cu ochii tai la ce nivel ai ajuns. Ai muncit mult, desi nu a fost doar contributia ta, deci, daca tot culegeti acum roadele eforturilor depuse, ar fi bine sa va recunoasteti unii altora contributia, ca sa nu simta nimeni defavorizat sau folosit. Sigur ca e mult mai bine sa profiti singur de niste conditii avantajoase, dar daca a participat si altul alaturi de tine la acest succes, imparte victoria si cu acesta. Asa veti fi amandoi la fel de incantati de rezultate.

Taur

Esti la finalul unei etape si, ca la orice moment de final, e vremea bilantului. Esti multumit de nivelul la care ai ajuns, consideri ca ai facut tot ce era mai bine pentru a ajunge aici, deci nu ai de ce sa spui ca se putea si altfel. Fii mandru de ceea ce ai construit pana acum si bucura-te de roadele palpabile ale eforturilor depuse, pentru ca nu a fost deloc un demers simplu si nicidecum scurt. Ai muncit mult ca sa ajungi aici, deci ai cu ce te lauda! Arata lumii ce ai realizat, pentru ca sunt rezultate vizibile, palpabile, care pot fi incununarea cu succes a unui episod de maxima implicare din partea ta. A iesit bine, bucura-te de rezultat!

Gemeni

Oboseala isi spune cuvantul, pentru ca ai muncit mult pana acum si ai si tu limitele tale, devine deja prea greu. Nu trage de tine mai mult decat poti, om esti si tu, si a cere de la propria persoana mai mult decat poti duce, nu ar fi decat sursa sigura de extenuare. Vei ajunge intr-un punct al propriei tale neputinte si atunci vei generaliza ca nu poti nimic, ca nimic nu-ti iese… Nici vorba de asa ceva, tu poti chiar si mai mult decat ai putea crede, dar exagerezi totusi cu efortul la care te supui singur. Ce vrei sa dovedesti? Ca esti mai bun decat altii, da, dar deja ai aratat asta. A intinde mai mult coarda nu e decat in dezavantajul tau: relaxeaza-te!

Rac

Esti in criza de timp si asta te face sa dai la o parte ceea ce nu ti se pare urgent sau relevant. Tocmai pentru ca nu sunt importante, ai sa vezi ca dai prea multe pe linie moarta pana se aduna acolo un adevarat morman de restante si atunci nu vor mai parea atat de mici. Daca te-ai ocupa de ele acum, cat sunt putine si simple, ar fi mult mai bine pentru tine, pentru ca, dupa ce se va forma ditamai muntele de maruntisuri, nu vei mai sti de unde sa le apuci. Cel mai bine e sa nu amani nimic din ceea ce nu ti se pare, in acest moment, vital. De dragul timpului tau liber de mai tarziu, este!

Leu

Muncesti cu sarg, convins ca rezultatele proiectului pe care il ridici pas cu pas depind numai de eforturile depuse de tine. Nimic nu ti se ofera de-a gata pe tava, e nevoie de efort, de timp investit, de energie consumata, dar norocul tau e ca ai toate aceste resurse la dispozitie pentru a le canaliza cu succes spre scopul propus. E si mai motivant sa vezi cu ochii tai ce iese concret de sub mainile tale, pentru ca pare a fi o activitate din care se nasc produse, obiecte, lucruri palpabile si esti foarte mandru de ceea ce-a iesit! Munca manuala, cu instrumente sau cu materii prime e cea mai favorizata.

Fecioara

Lasa orice activitate pentru altadata, pentru ca azi nu esti in cea mai buna forma fizica pentru a face fata cu brio provocarii. Ai nevoie de liniste, de calm, de odihna cat mai multa! Daca vei renunta la munca, de orice natura ar fi ea, vei vedea ca mintea ta se limpezeste, ca inima se linisteste, si in final starea de bine se va reflecta in tot organismul. Nici nu-ti vine a crede de cat de putin ai nevoie pentru o relaxare totala, si primul lucru care trebuie facut e sa lasi orice activitate solicitanta deoparte, ca si cum n-ai avea nimic de facut. Liniste, deci, plus un dram de comoditate si de dezinteres fata de tot ce te-ar putea scoate din aceasta pasa ten!

Balanta

Sansele de reusita intr-o confruntare aprinsa sunt de partea ta astazi, ca atare profita de vantul prielnic de care te bucuri azi pentru a-ti face dreptate sau a iesi primul intr-o competitie dura. Detii toate resursele necesare succesului, dar nu uita ca una din valorile care vor cantari cel mai mult in cazul unei comparatii de forte cu oameni la fel de bine pregatiti va fi calitatea! Cel mai bun va castiga cu adevarat, dar tu esti cu un cap deasupra tuturor si te poti remarca extrem de usor, tocmai pentru ca ai studiat, ai acumulat informatie si acum ai ocazia de a le pune in lumina.

Scorpion

Esti invitat sa te alaturi unei actiuni, unui proiect din care ai si tu multe de castigat, dar totusi, inainte de a culege roadele, trebuie sa si contribui cu ceea ce stii sa faci tu cel mai bine. Rezultatele foarte bune ale acestei afaceri apar din cooperare, completandu-te reciproc cu cei care au si ei un rol de jucat aici. Singuri, fiecare separat, nu ati ajunge la aceleasi roade excelente, dar asa, punand mana de la mana, umar langa umar, idee langa idee, iese un plan colectiv de toata frumusetea care va multumi pe toata lumea care participa echitabil. Poate se lasa si cu bani, dar si acestia se impart, nu doar eforturile!

Sagetator

Credeai ca prietenii te vor sustine intr-un moment dificil, dar, in loc de incurajari care sa-ti ridice moralul, te trezesti sub tirul criticilor lor. E un semnal de alarma cu privire la bunele lor intentii, deci ai tot dreptul sa le pui la indoiala sinceritatea si loialitatea. Tu nu ai fi facut asa, daca ei ar fi trecut prin situatii similare, ba chiar ai fi pus umarul alaturi de ei ca sa depaseasca hopul, pe cand ei ce fac? Te judeca, te cearta, fug de raspundere sau incearca sa te influenteze sa renunti. Nu de asemenea ajutor ai tu nevoie acum. S-ar putea ca prietenii mai vechi sa te dezamageasca, in timp ce altii, de la care nu asteptai nimic in mod special, sa te sustina mult mai bine. Fii deci exigent cu cei pe care ii accepti alaturi!

Capricorn

Banii pe care ii ai la dispozitie nu trebuie risipiti pe lucruri inutile, ci trebuie sa dai dovada de spirit practic si administrativ pentru a-i gestiona cum trebuie pentru plati curente. Se apropie un moment in care vei avea mare nevoie de niste bani pentru a-i investi in confortul casnic, deci, daca ceilalti membri ai familiei vor sa faca tot felul de cumparaturi, invata sa-i mai refuzi sau sa-i amani, pentru ca nu acum este timpul potrivit. Banii de acum trebuie pastrati pentru ceva mult mai important ce va avea loc foarte curand si de care are nevoie toata lumea din casa.

Varsator

Joci un rol important intr-un grup de persoane coplesite de emotii negative. Unii se plang intruna, altii vorbesc doar de probleme, lipsuri si necazuri, unii isi desarta bagajul de fonduri negative asupra ta, dar norocul tau e ca ramai lucid si rational in ciuda acestei atmosfere sumbre. Gandesti limpede ce trebuie facut in orice situatie nefasta care ajunge la urechile tale, ca atare cel care vrea sa te asculte, are numai de castigat de pe urma sfaturilor tale. Neimplicat emotional in problemele din jur, vezi imediat ce e mai bine!

Pesti

Esti invitat sa te alaturi unui proiect colectiv, dar nu ai prea multa tragere de inima catre scopul respectiv. Ai dubii, poate nu neaparat legat de nobletea scopului, ci mai degraba de bunele intentii ale celorlalti participanti. Nu ai incredere ca cei care sunt implicati in aceasta actiune sunt la fel de seriosi sau la fel de sinceri. Intuitia iti atrage atentia asupra unora din aceste persoane si le privesti cu suspiciune, ca si cum te invita pe tine sa te alaturi doar pentru ca vor sa profite de bunavointa ta. Gandeste-te daca merita sa te bagi, ca nu cumva sa muncesti doar tu, iar succesul sa-l obtina altii! Verifica-le intentiile inainte de a te implica si tu.

