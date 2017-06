Marti, 6 IUNIE 2017. Previziuni astrale pentru ziua de marti

Opozitia Lunii cu Mercur este un aspect dinamizant. In plus, favorizeaza intuitia si sporeste sansele de reusita ale planurilor de viitor. De asemenea, acest aspect planetar poate scoate la lumina eventualele calitati de clarviziune.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te vei simti minunat la o activitate de grup sau a unui festival de anumit fel, unde vei fi insotit de prietenii tai cei mai buni. Vei dori sa petreci o parte din aceasta zi in aer liber ceea ce te va face sa apelezi la un anumit sport. Exista posibilitatea sa ai catev accidente minore dar cu toate acestea vei avea o zi satisfacatoare.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In aceasta zi sunt sanse sa ai parte de unele discutii aprinse cu partenerul de viata din cauza timpului pe care il petreci la serviciu. Ar indicat sa faci un mic efort pentru a acorda atentia cuvenita celor dragi. La locul de munca exista posibilitatea sa atragi invidia colegilor prin felul in care lucrezi si esti apreciat de superiori.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele evenimente fericite care implica o ruda apropiata de sex feminin ar putea sa te faca sa devii foarte emotional. Exista posibilitatea sa fie vorba despre o casatorie sau de o nastere. Propriile tale proiecte, in special cele efectuate cu alte persoane, ar putea merge bine in ciuda faptului ca ai de depasit unele dificultati. Rezultatele ar putea sa te emotioneze pana la lacrimi si vei fi nevoit sa iti controlezi comportamentul. Nu-ti fie frica sa arati modul in care te simti.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Dupa o infrangere aspra este de inteles ca vei dori sa petreci cateva zile de ingrijire a ego-ului tau zdrobit, dar astazi este timpul sa incepi deplasarea spre ceva nou in viata ta. Ai o multime de idei pentru a oferi celor din jurul tau ceea ce doresc sa auda. Exista mult mai mult interes in ceea ce spui decat poti realiza. Iti lipseste oportunitatea uimitoare de a sta pe margine si de a viziona ceea ce fac altii deoarece ti-e frica ca ceea ce vei spune nu le va fi pe plac.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ziua de astazi va fi una destul de tensionata. Exista posibilitatea ca din cauza stresului si a oboselii acumulate in ultimul timp sa devii destul de nervos si sa nu te poti controla. Ar fi indicat sa iti stapanesti agresivitatea si sa eviti sa critici pe cei din jur fiindca risti sa ii pierzi pe cei dragi. Ar fi mai bine daca ai cauta o metoda de relaxare pe care o poti efectua pentru a elimina stresul.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Deoarece simti nevoia sa faci ceva sa obtii o anumita suma de bani, o ruda mai in varsta se va oferi sa te ajute sa iesi din acest impas. Exista posibilitatea sa fii nevoit sa faci unele schimbari prin casa si partenerul de viata iti va sugera sa schimbi anumite obiecte ce par a fi demodate. Vei fi nevoit sa faci unele cheltuieli dar la final vei fi multumit de ceea ce ai realizat.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Este posibil sa fii nevoit sa tii iun discurs pentru a oferi o performanta privata. In orice caz va trebui sa dovedesti ca merita incercarea. Pana la sfarsitul acestei zile vei fi multumit de ceea ce ai realizat dar vei fi si obosit. Planifica-ti ca dupa toata activitatea pe care o ai sa te duci sa te odihnesti.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ziua de astazi este una destul de favorabila pentru a petrece cat mai mult timp alaturi de persoana iubita si de membrii tineri ai familiei ralaxandu-va prin anumite activitati creative. Ar fi indicat sa lasi deoparte problemele de la serviciu si sa incerci sa te detasezi de stresul acumulat in ultima perioada. Exista posibilitatea ca eforturile depuse la locul de munca sa fie astazi recompensate.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

In aceasta zi vei avea parte de unele tensiuni pe care le vei intampina la locul de munca. Din cauza lipsei de comunicare, la locul de munca exista posibilitatea sa pierzi un anumit contract. Incearca sa iti controlezi comportamentul si sa eviti orice fel de speculatie. Partenerul de viata iti va sustine deciziile pe care le vei lua in aceasta zi.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Poti primi un mic cadou de la o persoana apropiata si vei fi foarte incantat. Te vei simti minunat in aceasta zi deoarece vei merge impreuna cu partenerul de viata in vizita la unii prieteni apropiati. Daca vei evita discutiile in contradictoriu, vei avea parte de o zi linistita si plina de surprize placute. Incearca sa iei in considerare sfaturile persoanei iubite si sa iti menajezi sanatatea.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

S-ar putea sa fii destul de comunicativ in aceasta zi. Concentrarea, gandirea logica si o capacitate sporita de a transpune unele idei in cuvinte ar putea sa iti imbunatateasca propriile abilitati de comunicare. Prin urmare, darul de a obtine ceea ce vrei pentru a putea sa ii impresionezi pe cei din jur iti va creste increderea in tine.

HOROSCOP 6 IUNIE 2017 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Ai mari sanse sa ti se propuna o colaborare prin care poti castiga o suma frumusica de bani asa ca nu sta prea mult pe ganduri si ia decizia corecta. Incearca sa eviti unele speculatii financiare deoarece risti sa te certi cu partenerul de viata. Prietenii vor veni sa puneti la cale o iesire in oras alaturi de partenerii de dragoste.