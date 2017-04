Marti, 25 aprilie 2017. Scorpionii isi pot cumpara casa sau masina la care visau, iar Racii sunt ajutati de partener

Aflam vesti bune, ne confruntam cu situatii noi care sa ne starneasca adrenalina, endorfinele, poate-atingem si punctul de fierbere incat sa le dam de capat situatiilor incalcite.

Vibratia zilei este 7 si o sa facem tot ce ne sta in putinta sa separam raul de bine.

BERBEC: E posibil sa luati niste bani si s-aveti cu ce sa dati o fuga la munte, la mare, sa va distrati in zilele libere. Noutati, vesti bune, se poate sa primiti si cadouri, poate fi o zi speciala, cu un succes care sa atraga atentia celor din jur si sa va bucurati cu totii.

TAUR: O sansa de bani de la serviciu si o sa va bucurati de un nivel de trai mai ridicat, poate se ivesc niste colaborari pe termen lung. O noua provocare in cariera, poate se iveste o lucrare la care visati de mult, o functie poate, si o sa va-mbogatiti CV-ul.

GEMENI: E posbil sa apara cineva in viata voastra sentimentala si o sa uitati de orice dezamagire in dragoste, sa aveti o viata de cuplu reusita. Se pare c-o sa veniti cu solutii ingenioase la serviciu, vi se da mana libera sa va exprimati si sa deveniti si mai increzatori in sansele voastre de a va face remarcati in plan profesional.

RAC: Un castig sufletesc, o sa-l intelegeti pe partener, chiar daca ii e greu, el vrea sa va protejeze si sa preia din greutatile casei. Se poate sa bateti palma pentru un nou contract si o sa fiti multumiti de latura financiara, o sa aveti toate motivele sa munciti cu tragere de inima.

LEU: O sa treceti cu bine de un examen, un interviu, si o sa definitivati o situatie, ca sa capatati un statut. O sa primiti unda verde la calatorii, se pare c-ati vrut sa plecati cu ceva timp in urma intr-o excursie, in vacanta, poate si nu s-a putut din cine stie ce motive.

FECIOARA: Vin niste bani pentru care ati muncit de la inceputul anului si o sa luati diverse lucruri pentru casa. Se poate sa semnati un contract de angajare si sa aveti o cota ridicata, sa se reflecte in salariul pe care-l veti lua, sa fiti la alt nivel.

BALANTA: Va pot intra niste bani cu care sa achitati niste restante si sa fiti cu toate cheltuielile la zi. Viata voastra e in continua schimbare si o sa fiti incantati de lucrurile inedite care se vor intampla pe tot parcursul anului, si veti face progrese uluitoare.

SCORPION: Poate luati o decizie referitoare la viata in doi si va pregatiti de cununie civila, religioasa, de botez. O sa va puteti cumpara casa, masina, sa va impliniti si alt vis. Sta in puterea voastra sa atrageti lucrurile de care-aveti nevoie, aveti magnet pentru asa ceva.

SAGETATOR: O s-aveti parte de o intalnire emotionanta, poate fi o reconciliere cu cineva de care va leaga niste sentimente puternice si sa va-ntelegeti. Va mai ganditi daca sa semnati un contract de angajare, sau ramaneti la actualul loc de munca, in speranta c-o sa luati un salariu mai mare in curand.

CAPRICORN: Se pare c-o sa gasiti sponsorul de care-aveti nevoie sa dati drumul unui proiect, sa va asigurati un venit suplimentar. O sa primiti un accept de la banca, sau de la vreun minister, vi se aproba o cerere si o sa va puteti cumpara sau inchiria o casa, ori poate o masina.

VARSATOR: Relatia cu partenerul de cuplu poate deveni un pic tensionata, dar se poate mentine intr-un ritm constant, totusi. E o rascolire de fonduri, semn ca o sa cumparati ceva scump, ori poate e vacanta de care vreti sa va bucurati impreuna cu ai vostri de 1 mai si costa.

PESTI: Poate aflati unde o sa plecati de 1 mai, cu cine, daca pan-acum nu era nimic clar, ci erau doar promisiuni. Poate revine cineva cu o oferta de lucru si parca si salariul suna altfel decat prima data, asa incat e posibil sa acceptati – daca o sa fiti pe deplin convinsi.

Sursa: stirileprotv