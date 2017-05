Marti, 16 MAI 2017: Cuadratura Lunii cu Uranus aduce altercatii

Cuadratura Lunii cu Uranus poate genera schimbari neasteptate si predispune la mici altercatii. Este posibil sa simtiti nevoia de mai multa libertate, dar exista riscul sa fiti gresit inteles. Este recomandat sa evitati discutiile aprinse, altfel s-ar putea sa regretati mai tarziu.

HOROSCOP 16 MAI 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Deschide-ti inima si spune lumii de ce esti tu in stare. Esti abia la inceputul unui proiect important si debordezi de imaginatie, de creativitate, de idei pe care abia astepti sa le pui in aplicare mai repede. Nimeni nu-ti contesta creativitatea, vii cu idei noi si bune, cu solutii curajoase si pozitive, dar primul lucru pentru a incepe sa le pui in practica e sa le exprimi liber. Nu te gandi la cei care nu le vor aplauda din prima, nici la criticile sau hopurile absolut firesti de pe parcurs, ci vorbeste deschis si sincer despre ceea ce vrei sa faci. Intr-o zi, toate aceste idei isi vor arata valoarea si urmarile excelente. Nu acum, nu imediat, dar primul pas e sa le emiti in Univers cu incredere!

HOROSCOP 16 MAI 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Singurul instrument eficient in orice situatie este munca, deci apuca-te serios de treaba fara a spera vreun noroc picat din senin… ca nu vine, cel putin nu azi! Concentreaza-te la ce ai de facut pentru ca vei face pasi mari spre rezultatele visate si vei fi foarte mandru de tine. Ai mereu ceva de invatat din tot ceea ce traiesti, dar stii foarte bine ca nimic nu se ridica de la sine, fara a pune efectiv umarul. Mult mai durabile si mai solide sunt roadele unei activitati la care ti-ai adus contributia cu efort sustinut decat daca ti s-ar oferi gratis, pe tava!

HOROSCOP 16 MAI 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Esti foarte preocupat de cariera ta si iti construiesti, imaginar deocamdata, jobul ideal pe care speri, vreodata, sa il obtii. Foarte bine faci, pentru ca e un fel de programare mentala ce va da roade candva, deci continua sa speri, sa te gandesti cum va fi, folosind tot acest timp pentru a invata ce e nevoie pentru acel serviciu pe care il vei descoperi la momentul potrivit in curand. Fiecare zi care te desparte de materializarea visului tau va aduce noi si noi informatii si experiente care te vor sustine in succesul spre care te indrepti.

HOROSCOP 16 MAI 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Nu te baza pe presupuneri, pentru ca ele nu sunt sustinute de nimic concret sau valabil. A-ti da cu parerea doar pentru ca asa banuiesti, nu e solutia optima in situatia de fata. Da, din interiorul tau pot veni acum semnale foarte bune care te pot ajuta sa intelegi o situatie foarte corect, dar nu te baza pe presupuneri. Gandeste-te la evenimente din trecut, la experientele acumulate, la date si cifre deja memorate, pentru ca de acolo, din cele mai adanci unghere ale mintii tale, din inconstient sau subconstient, vin flashuri care te pot ajuta sa exprimi adevarul. Nu-ti incepe frazele cu: banuiesc ca… ci doar cu: stiu ca…

HOROSCOP 16 MAI 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine. Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

HOROSCOP 16 MAI 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Timpul are o conotatie cu totul speciala acum pentru tine, deoarece simti, mai mult ca oricand, lentoarea cu care trec orele pe langa tine. Totul e cumplit de lung, minutele par ore si, cand te simti blocat intr-un punct mort, e si normal sa incepi sa vezi in jur numai semne rele. Linisteste-te, redu ritmul de inaintare spre ceea ce ti-ai propus, ba chiar ia-ti si o pauza de cateva zile, pentru ca acum nimic nu mai merge conform planurilor. Ai ceva de invatat din acest ritm extrem de lent de evolutie, semn ca lucrurile solide se cladesc mai greu. Noroc ca tu ai suficienta rabdare si tenacitate pentru a continua.

HOROSCOP 16 MAI 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Esti plin de solicitudine si te arati dispus sa cooperezi in orice plan, chiar si in acelea in care nu esti pe deplin de acord cu ideile vehiculate. Esti persoana cea mai constienta de importanta dialogului pasnic pentru a redresa situatia de fata, tocmai de aceea esti tu primul care cedeaza in cazul in care atmosfera devine apasatoare. Ce rost sa o tii doar pe a ta, cand se poate discuta si altfel? Ideile pe care le propui sunt menite sa aduca totul la normal, dar prezinta-le calm.

HOROSCOP 16 MAI 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Fii corect in aprecieri si nu te arunca la o concluzie daca nu cunosti lucrurile in profunzime. Fii sigur ca ai adunat toate informatiile necesare si ai invartit situatia pe toate partile, ca nu cumva sa emiti o opinie incorecta sau partiala. Informeaza-te din surse sigure inainte de a extrage concluzia finala si mai ales detaseaza-te de miezul evenimentelor. Daca incerci sa exprimi o parere cat esti direct implicat, ai putea fi subiectiv si nu tocmai corect in estimare.

HOROSCOP 16 MAI 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Intuitia ta e ascutita, multa lume o apreciaza, deoarece reusesti sa presimti imediat daca in spatele unui aspect se afla pericole, riscuri sau minciuni. Esti pus si azi in fata unei situatii cu doua fete si reusesti sa descoperi la timp ce se ascunde in spatele unor aparente inselatoare, astfel incat sa nu cazi in plasa nimanui. Treci ca prin urechile acului de o situatie cu grad mare de risc: o persoana cu caracter cel putin dubios incearca sa te atraga. Ai noroc cu aceasta voce interioara care te trage de maneca la timp!

HOROSCOP 16 MAI 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Stai pe loc, nu insista sa te ocupi azi de un proiect daca vezi ca toate merg de-a-ndoaselea. E o senzatie ciudata de blocaj, simti ca orice ai face, tot nu iese, dar poate iti vei permite o zi de pauza. Azi oricum nu inainteaza nimic, ceea ce devine frustrant pentru o fire activa ca tine, dar un impas poate avea si o latura pozitiva: aceea ca te poti odihni, fara sa mai depui atatea eforturi. Cand vor fi din nou intrunite conditiile unei evolutii bune, te vei apuca din nou de treaba, dar azi… mai stai si tu un pic!

HOROSCOP 16 MAI 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Esti impins de la spate de niste termene limita care te irita la culme, dar in loc sa stai si sa comentezi graba cu care trebuie sa te misti, mai bine ai profita de fiecare clipa pentru a te ocupa de acel proiect urgent. Daca te organizezi mai bine si maresti un pic ritmul, vei vedea ce bine inaintezi spre scopul propus, fara sa intri in panica, fara sa te enervezi pe nimeni si fara sa gresesti, daca hai, la treaba, nu sta cu ochii pe ceas vaicarindu-te ce repede trec orele. Mai ai timp suficient sa ajungi unde ti-ai propus, dar nu-l irosi aiurea!

HOROSCOP 16 MAI 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

N-are rost sa stai si sa treci azi in revista motivele de suparare din ultima vreme, ci dimpotriva, lasa deoparte toate amintirile urate si tristetea pentru ca apar suficiente ocazii de a zambi si a te elibera de toate. Primesti un cadou pe care nici nu-l asteptai sau un telefon de la un prieten de la care nu mai aveai vesti. Mai mult, este si o zi in care pot reveni la normal o serie de probleme mai vechi, pentru ca poate fi momentul ideal sa te impaci cu cineva cu care nu aveai relatii prea bune sau sa-ti ceri iertare de la un prieten pe care l-ai jignit.

