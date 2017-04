Marti, 11 aprilie 2017. Berbecii se pot casatori, iar Leii se muta in alta casa

Avem multe de rezolvat si e bine c-avem resurse nebanuite pe care chiar le putem accesa intr-o astfel de zi, c-asa e conjunctura astrala. Vibratia zilei este 11 si e bine sa ne gandim de doua ori inainte de a lua o decizie ca sa n-avem ce regreta.

BERBEC: O s-aveti o discutie serioasa cu partenerii de afaceri, cu sefii, sa ajungeti la un numitor comun si cu banii si cu munca. Se poate sa primiti un raspuns afectiv pe masura asteptarilor si sa va decideti pana la Paste sa faceti pasul cel mare spre casatorie pentru c-aveti toate motivele.

TAUR: Posibile noutati in sfera sentimentala la voi si o sa va puteti reface o casnicie, o relatie de cuplu care se destramase de curand. S-ar putea sa fie zi de salariu si sa mai luati si din alte parti bani, poate si o prima si o sa faceti un capital, sa v-ajunga banii si dupa sarbatori.

GEMENI: O sa fie mai multa alergatura decat credeati, c-apar multe neprevazute si o sa fie si cheltuiala, dar si lista cumparaturilor e lunga. O sa cereti un salariu, doua in avans si o sa va descurcati in perioada sarbatorilor, poate vreti sa va duceti si la munte, pe undeva, sau la mare si-aveti nevoie de finante.

RAC: Poate faceti niste investitii in locuinta si o s-aveti treaba zilele astea, poate va mai ajuta si ceilalti membri ai familiei. Se poate sa luati bani din urma si sa le faceti surprize placute alor vostri, sa le luati cadouri si sa rezervati niste locuri intr-o statiune de agrement pentru zilele libere.

LEU: Se vine cu o oferta de plecat in excursie si poate se nimereste sa mai aveti o zi doua libere, in plus si sa puteti pleca. Se rezolva probleme mai vechi si o sa va puteti muta in alta casa, la alt serviciu, o sa puteti pleca in strainatate, fie ca sa munciti, fie sa petreceti un concediu.

FECIOARA: Se poate sa vina cineva in vizita diseara sau mai bine sa va scoata la o plimbare, sa va aerisiti, sa va destindeti. Va ocupati de casa, de familie, va asigurati ca li s-au acordat ingrijiri medicale celor care au avut probleme in ultima vreme, sa fiti cu totii in forma de sarbatori.

BALANTA: O sa puteti recupera niste bani si n-o sa duceti lipsa in perioada sarbatorilor de tot ce v-ati dorit s-aveti pentru familia voastra. O sa fiti cooptati intr-o activitate care sa va ofere prilejul sa va puneti in valoare calitatile, sa le dezvoltati si sa faceti performanta, sa capatati un post mai bun.

SCORPION: E bine s-aveti grija de sanatate, sa nu lasati sa se agraveze vreo afectiune, sa va taie cheful de distractie de sarbatori. Un parteneriat de afaceri v-ar scoate din toata incurcatura financiara si-o s-aveti niste sarbatori tihnite, iar daca plecati pe undeva o sa aveti de buzunar.

SAGETATOR: Relatia voastra sentimentala e imprevizibila si poate evolua spre logodna, casatorie, de unde nu se leaga nimic concret. Prezenta cuiva o sa va ridice moralul, va ajuta sa va descoperiti noi valente si sa vi le puneti in practica, sa straluciti, sa capete greutate munca voastra.

CAPRICORN: Le puteti face un apropo sefilor, acum in prag de sarbatori, sa va faca o marire de salariu sau sa va dea o compensatie, ceva care v-ar suplimenta veniturile. V-ati putea depunde CV-ul in mai multe parti, s-aveti de unde s-alegeti ceva, oferte sunt si o sa va bucurati de o reusita care n-o sa treaca neobservata.

VARSATOR: O sa cheltuiti niste bani pentru interiorul locuintei, sa se simta toti ai vostri confortabil, poate si pentru ca le-ati promis de mult o schimbare. Vi se pot rezolva diverse chestiuni care sa v-ajute sa intrati in posesia unor bunuri, a unor bani, dar o s-aveti de umblat, si e bine sa stati bine cu nervii.

PESTI: Relatia cu partenerul de sufle o sa fie mai armonioasa, dar numai dupa ce o sa va revizuiti si voi atitudinea, sa fiti mai intelegatori, empatici. Se poate sa renegociati un contract, sa va dati acordul pentru vreo colaborare, se observa bani pe care-i puteti investi daca nu trebuie sa-i dati urgent pe vreo rata.

Sursa: stirileprotv