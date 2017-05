Luni, 8 MAI 2017: Cum incepi saptamana in functie de zodie

Opozitia Lunii cu Uranus poate sa aduca rasturnari de situatie, agitatie sociala si chiar o anumita lipsa de respect fata de reguli si institutii. Aceste predispozitii sunt cauzate de Luna, cel mai rapid astru, deci sunt de scurta durata.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Un lucru trebuie sa eviti azi: sa discuti despre politica, indiferent in ce plan s-ar aplica aceasta! Ca e politica firmei, ca e vorba de guvern si presedinte, ca e vorba e politica dupa care te ghidezi singur, aici e vorba de principii si nu vei gasi prea usor oameni care sa gandeasca la fel ca tine. Tu oricum ai o relatie speciala cu acest domeniu, avand chiar stofa de politician, dar orice ai face, tot se va trezi unul care sa se ridice impotriva ideilor tale si nu o va face cu prea multa diplomatie. Si tu ai principii ferme, bine conturate, deci mai bine taci. Politica naste antipatii si conflicte!

Taur (21 aprilie – 21 mai)

Mare grija incotro iti canalizezi astazi energia, pentru ca esti cam nervos si mai ales cam neglijent si reactia ta impulsiva poate strica totul. Intervii intr-un mod cam abrupt, gata sa inchei aici o actiune doar pentru ca asa ti s-a nazarit, deci fii cu mare bagare de seama in fata reactiilor de moment, pentru ca nu se vor dovedi a fi si cele mai intelepte. Daca te grabesti sa spui ce-ti trece prin minte, risti sa gresesti, dar probabil ti se cere un raspuns extrem de rapid si acesta e singurul care-ti vine. Pregateste-te pentru o rasturnare de situatie neprevazuta si riscanta.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Aminteste-ti azi de un lucru din fizica de clasa a saptea: daca sufli in foc nu-l stingi, ci il aprinzi si mai tare! Asa ca asta trebuie sa faci tu azi: sa eviti sa torni gaz pe foc, sa alimentezi o disputa, sa iriti si mai tare pe un om deja nervos, pentru ca ai de a face cu persoane care stau pe un butoi cu pulbere si orice cuvant nelalocul lui il poate arunca in aer imediat. Nici tu nu esti in cea mai buna forma, si tu esti irascibil si sensibil la orice afront, dar tocmai pentru ca stii ca lucrurile pot denatura de la nimic, mai bine stai departe de orice factor de risc ce poate inteti conflictul fara rost!

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Il simti pe cel drag alaturi de tine cu adevarat intr-un moment mai sensibil, cand incurajarile sale, sustinerea sa morala sau doar simpla ta prezenta iti este de mare ajutor. In astfel de momente se vede cat de unit e cuplul vostru, cat de adevarata este iubirea sa, pentru ca daca iti este alaturi doar atunci cand ti-e bine, nu inseamna ca te iubeste. Daca ramane langa tine si in momentele mai tensionate, mai sumbre, mai stresante, e semn ca e jumatatea ta perfecta si te vei putea baza pe el oricand, de acum inainte. Dar daca da bir cu fugitii exact cand te doare, nici nu ai ce regreta daca pleaca.

Leu (23 iulie – 22 august)

Nimeresti intr-un mediu ceva mai ostil, de oameni rigizi si demodati, care nu iti inteleg creativitatea si originalitatea, ci doar ti le critica. Nu trebuie sa le dai lor satisfactie si sa te comporti asa cum le-ar placea lor: fii tu insuti orice ar fi si poarta-te cum crezi doar tu de cuviinta. Ce rost are sa-ti cenzurezi orice gest, orice cuvant, orice idee doar pentru ca cineva alaturi de tine stramba din nas in permanenta? Faci un lucru care te reprezinta, si nu merita sa urmezi doar indrumarile limitate ale celor care iti sunt in preajma. Tu poti mai mult decat te lasa ei sa manifesti, ca atare revendica-ti libertatea totala de a face lucrurile in felul tau. Ei n-au decat sa comenteze!

Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Abordezi o atitudine care nu ti se potriveste si care nu lasa o impresie prea buna despre tine. Esti cam cinic, dar folosesti ironia cu tenta malitioasa, de parca ai vrea sa dai cuiva peste nas sau sa te razbuni pe cineva care ti-a creat unele probleme. Nu folosi aceeasi arma ca si inamicii tai, pentru ca nu asa ii vei convinge ca tu le esti superior. Mergi pe calea corecta, fii cinstit cu oricine, evita orice gest prin care altul ar putea avea ceva de suferit si pana la urma corectitudinea va invinge. Ispita de a face un gest incorect nu va ramane netaxata, ca atare mai bine eviti asemenea greseli. Nu sunt genul tau si te vei simti tot tu ciudat ca ai apelat la gesturi neadecvate caracterului tau curat.

Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai nevoie de o zi de odihna, de detasare, de relaxare, pentru ca ai acumulat unele emotii negative care ti-au impovarat inima, fara rost. Cauta o cale de a elimina aceste emotii care nu-ti fac bine si ai suficiente cai de vindecare si de eliberare, daca incerci! Sigur exista ceva frumos care face placere inimii tale si care poate contrabalansa perfect situatia catre optimism, deci foloseste-te mai mult de acele instrumente de gandire pozitiva. Cauta acele plusuri ale vietii tale din acest moment si umple toate golurile din inima ta. Ai sa descoperi cu uimire ca balanta inclina vizibil mai mult catre cat de multe lucruri frumoase ai la dispozitie!

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Chiar daca nu toata lumea aplauda ideile tale, nu te lua dupa ei, ci pune-ti in aplicare planurile fara intarziere. Nu ai alaturi de tine cei mai buni companioni, ci atragi doar oameni pesimisti, negativisti, fricosi care spun ca nu se poate inainte de a incerca ceva, deci nu te lasa influentat de asemenea anturaj. Tu poti, tu stii, la tine totul merge ca pe roate, deci esecul ar aparea numai daca pleci urechea la zvonurile sau comentariile negative ale celor care iti tin companie. Unora le e frica de orice si incearca sa-ti inoculeze si tie virusul fricii, or tu nu esti ca ei, cel putin nu azi! Ai curajul sa-ti urmezi ideile asa cum vrei, fara sa asculti de ceilalti!

Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Simti ca ceva urmeaza sa se intample in viata ta, ca esti in fata unei alegeri importante, dar iti cam lipseste curajul. Linisteste-te un pic si priveste in inima ta si ai sa descoperi colosale resurse de elan si de curaj, perfecte pentru a da drumul acum acelui plan care te atrage ca un magnet. Hai, porneste, nu mai amana, pentru ca poate fi o schimbare de bun augur, dar succesul depinde enorm de felul cum iei tu acum startul. Deci cu fermitate, incredere, siguranta si optimism, fa primul pas, pentru ca restul vor veni de la sine! Esti protejat de tot felul de auspicii norocoase, deci n-ai de ce sa-ti faci griji. Spune start!

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Daca dai acum startul unei actiuni indraznete, sub imperiul nerabdarii si ai impulsivitatii, vei dori si rezultate imediate, or nimic nu se cladeste peste noapte. Da, important e si tonusul cu care dai startul acestei actiuni, dar incearca sa-ti dozezi mai bine eforturile, ca nu cumva sa-ti pierzi interesul si entuziasmul acesta de inceput cand vei descoperi ca totusi e cale lunga pana departe. Educa-ti rabdarea, demonstreaza ca te-ai maturizat si nu te comporta ca un copil care vrea o jucarie, acum, imediat! Vei ajunge acolo, fii sigur de asta, deci mentine acest elan creator pana la capat, dar constient ca e o actiune care necesita rabdare si evolutie lenta.

Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Esti implicat intr-o actiune care se cladeste etapa cu etapa, dar acum simti ca te apropii cu pasi mari de momentul de maxim, cand vei vedea si roadele acestui efort. A fost un proces de lunga durata in care ai investit tot ce ai avut tu mai bun, dar esti mandru de rezultate. Ai curajul sa vorbesti si altora cu ceea ce ai construit, pentru ca nu a fost nici usor si nici rapid, ci a necesitat lungi etape de pregatire, de acumulare de informatii, si abia la final de munca propriu zisa. Esti multumit de ceea ce a iesit din mainile si din mintea ta si ai curajul sa vorbesti lumii ca un om matur, care stie ce face si stie ce spune.

Pesti (19 februarie – 20 martie)

Asculta sfaturile foarte bune care vin azi de la o persoana care se ocupa de frumusetea sau sanatatea corpului. Mergi la cosmetica, la sala de fitness, la spa, sau daca e nevoie, la un medic, pentru ca informatiile pe care le vei primi au darul de a te face sa te simti mult mai bine. Te apleci cu mai multa grija asupra organismului tau si ii acorzi atentie sporita, descoperind cat de rar iti oferi asemenea momente de rasfat sau iubire. Iubeste-ti mai mult corpul, el e casa in care traiesti si trebuie sa fie in deplina ordine si curatenie, ca atare informeaza-te pe toate caile cum sa-ti faci aceasta casa mai frumoasa si mai luminoasa. Deciziile pe care le iei cu privire la regimul tau de viata vor aduce sanatate si confort interior.