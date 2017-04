Luni, 24 aprilie 2017. Pestii primesc bani pentru munca depusa, iar Berbecii isi rezolva problemele in cuplu

Putem afla dedesubturile unor situatii si sa stim ce-avem de facut ca sa le dam de capat, sa netezim drumul spre succes. Vibratia zilei este 6 si o sa facem tot ce depinde de noi sa fie atmosfera destinsa in familie, sa ne mearga bine.

BERBEC: Se rezolva o chestiune care v-a tinut multa vreme incordati si o sa fie o destindere sufleteasca, poate are legatura cu viata in doi. Voi ati putea castiga mai multi bani , fie de la serviciu, fie dintr-o colaborare si sa va descurcati mult mai bine in perioada asta cu banii, sa puteti pleca pe undeva de 1 si 2 mai.

TAUR: O veste pe care-o asteptati dinaintea sarbatorilor soseste si poate aflati unde-o sa plecati de 1 mai si cu ce bani. Aveti planuri pentru perioada care urmeaza, sa incepeti proiecte noi si sa faceti ca relatia de cuplu sa mearga si mai bine, sa tineti cont de preferintele partenerului.

GEMENI: O sa-ntalniti pe cineva care-si doreste o relatie, si trebuie vazut daca exista compatibilitate, ca pare cam iute din fire. Poate plecati intr-o deplasare, c-aveti de rezolvat treburi de serviciu si o sa legati frumos cu weekend-ul de 1 Mai, sa va si distrati daca va prelungiti sejurul pe-acolo.

RAC: Se poate sa va scoata cineva la o cafea sa luati in discutie un proiect care sa va aduca un supliment salarial. Se poate sa vi se aprobe o cerere dupa lungi asteptari, sa luati niste bani, sa va-ntalniti cu cineva care vine cu o oferta de afaceri, poate fi si in particular.

LEU: E posibil sa cheltuiti niste bani pe niste piese pe care le comandati, probabil, online, c-or fi de pe alt continent. Poate organizati o iesire cu prietenii la sfarsit de saptamana si va ocupati de pregatiri, cazare, bilete de transport si alte aspecte care or sa consume ceva timp.

FECIOARA: O sa va fie mai bine in relatia de cuplu, poate-ati devenit mai intelepti, mai putin cicalitori, exigenti si o sa fie bine. Or sa va reuseasca interventiile care tin de recuperarea unor bani si o sa stiti cam pana unde puteti ajunge cu ei, la mare, la munte, de 1 Mai sau la un picnic mai pe-aproape.

BALANTA: Cineva o sa vina cu niste aplicatii sa se justifice de ce-a lipsit de la o intalnire, de ce nu v-a sunat si sa va spuna ce ganduri are pentru viitor. Poate reluati o discutie pe marginea unui contract si o sa va dati acordul, in cele din urma, se va-ncheia cu bine acea negociere si treceti la treaba.

SCORPION: Poate va cheama seful la o discutie si-ar fi bine s-aveti si voi ceva de zis, sa cereti niste imbunatatiri, poate si bani. V-or fi ramas niste bani de luat si o sa acoperiti cu ei o factura sau o rata, daca nu cumva o sa-i cheltuiti pana la sfarsit de saptamana, cand o sa plecati pe undeva.

SAGETATOR: O activitate deconectanta v-ar ajuta sa depasiti o perioada mai tensionata la serviciu, sa va bucurati de caldura din viata de cuplu. Ati ramas cu o rascolire sufleteasca, dar lucrurile se vor aseza la un moment dat, trebuie doar un plus de rabdare, ca sa fiti conectati la pulsul relatiei.

CAPRICORN: Poate vreti sa schimbati locuinta sau sa-i aduceti unele imbunatatiri ca sa aveti mai mult spatiu, poate. V-ati implicat in mai multe proiecte si o sa le dati de capat, veti avea si succes, mai primiti si ajutor din partea unor oameni care vor sa evoluati.

VARSATOR: Se poate sa primiti o invitatie in excursie pentru zilele de 1 Mai si sa aveti chef de aer curat si de peisaje pe care nu le vedeti prea des. O sa va coopteze cineva intr-o activitate extraprofesionala si in functie de timpul liber disponibil o sa va inrolati, c-o sa dati dovada de creativitate.

PESTI: Vin niste bani pentru care ati muncit mai de mult si o sa pregatiti o escapada turistica de 1 Mai, sa fie surpriza. Demersurile legate de bani si de acte or sa va reuseasca chiar daca o sa aveti de umblat pentru ca altminteri o s-aveti de asteptat mult si bine.

