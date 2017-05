Luni, 22 mai 2017. Racii castiga bani iar Balantele isi vor imbunatati relatia de cuplu

O zi reusita. Se poate sa recuperam niste bani imprastiati prin mai multe locuri, sa reparam o relatie care inca mai are potential si ar fi pacat s-o lasam sa se piarda si o sa ne ocupam si de noi s-aratam mai bine si sa ne simtim bine.

Vibratia zilei este 22, numar maestru si ne reusesc initiativele de afaceri c-avem fler.

BERBEC

E posibil sa va invite cineva la masa acasa, ori in oras, si sa primiti si ceva in dar, si nu neaparat cu un motiv expres.

TAUR

Poate castigati un proces, vi se face dreptate dupa multa vreme, dar veti avea satisfactii si morale si materiale.

GEMENI

Poate va gasiti ceva de lucru in particular, iar in timpul liber veti desfasura o activitate recreativa, sa combateti stresul.

RAC

E posibil sa luati niste bani si sa va luati ce va trebuie de-mbracat sau sa va duceti la tuns, la masaj, la cosmetica.

LEU

Poate-ati devenit interesati de un nou domeniu de studiu si o sa va ocupati timpul cu aprofundarea cunostintelor, sa va instruiti cat se poate de serios.

FECIOARA

Se poate sa definitivati o situatie scolara, profesionala, poate urmeaza o perioada de practica si cu niscaiva examene la final.

BALANTA

Cineva foarte apropiat, o sora, o verisoara, revine ca sa reluati viata de dinainte si poate aduceti si unele imbunatatiri relatiei.

SCORPION

O sa primiti vesti bune de la acea persoana care v-a scaparat gandurile si sufletul si puteti spera la o relatie frumoasa.

SAGETATOR

Se poate sa aflati c-o sa se nasca un copil in familia voastra si or sa se schimbe o serie de aspecte ale vietii de zi cu zi.

CAPRICORN

O sa descoperiti o preocupare de timp liber care sa va hraneasca pe dinauntru si sa accesati resursele care sa v-ajute sa va regenerati.

VARSATOR

Poate organizati o iesire in grup la sfarsit de saptamana si faceti rezervare la destinatiile alese poate si in strainatate.

PESTI

Va parvin niste acte pe care va straduiti de mult sa le semnati, c-aveti planuri mari cu sfera profesionala, c-asteptati confirmarea valorii.

Sursa: stirileprotv