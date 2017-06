Luni, 19 IUNIE 2017. Predictii astrale pentru ziua de luni

Vei avea parte de o zi destul de complicata si plina de esecuri. Cel mai indicat ar fi sa eviti sa iei decizii importante deoarece pot fi eronate. In cazul in care esti nevoit sa finalizezi anumite proiecte si nu te simti in stare, incearca sa ceri ajutorul colegilor.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iesirile cu prietenii te vor costa cam mult in aceasta zi si daca nu eviti anumite speculatii risti sa pierzi sume importante de bani. Cel mai bine ar fi sa iti petreci timpul in mijlocul familiei alaturi de cei dragi, astfel vei evita unele situatii neplacute. Este o zi potrivita sa faci planuri pentru o excursie ce va avea loc in zilele urmatoare.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

La serviciu sefii te vor informa ca trebuie sa te ocupi in mod special de o anumita lucrare. Chiar daca nu ai mai facut nimic legat de acel domeniu, incearca sa analizezi cu atentie situatia astfel incat sa faci ceea ce trebuie. Daca simti ca te impotmolesti, apeleaza si la ajutorul celor cu mai multa experienta. La final sefii vor fi foarte multumiti de ceea ce ai realizat.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Astazi vei fi mai mult pe drumuri si te vei simti putin epuizat. Incearca sa faci unele pauze pentru a te putea relaxa si a nu intampina mici probleme de sanatate. In cazul in care vei fi nevoit sa iei unele decizii importante, ar fi indicat sa le amani deoarece nu te simti in stare sa gasesti cele mai bune solutii.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

In decursul acestei zile vei avea ocazia sa intalnesti o persoanea care va dori sa te sustina intr-un proiect personal. Astazi vei avea oportunitatea sa te afirmi in societate cu ajutorul talentelor tale artistice. Nu te panica si fii increzator in ceea ce poti face.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Desi situatia ta financiara nu este asa cum ai visat, ar fi indicat sa nu cauti solutii alternative de a obtine castiguri rapide. In urma unei intalniri de afaceri vei fi dezamagit din cauza unui refuz la care nu te asteptai. Nu te descuraja fiindca nu este momentul potrivit pentru a incheia noi afaceri. Spre seara vei iesi cu prietenii in oras unde vei reusi sa uiti de toate problemele.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

In aceasta zi te gandesti sa incepi o activitate noua ce are la baza ideile tale creative. Inspiratia ta artistica te va ajuta sa faci ceea ce nu credeai vreodata ca vei reusi. Dupa ore grele de munca, vei fi mirat de ceea ce ai reusit sa faci. Prietenii din jur si partenerul de viata iti vor aprecia eforturile si vor dori sa sarbatoriti rezultatul.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Din cauza starii tale confuze risti sa fii inteles gresit de cei din jur. Incearca sa nu forteti lucrurile deoarece risti sa ai parte de unele discutii aprinse cu colegii dar si cu partenerul de viata. Calmeaza-te si incearca sa te concentrezi pe ceea ce ai de facut.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ar fi indicat sa te feresti sa promiti unele lucruri deoarece nu esti sigur ca le vei putea respecta si vei rani anumite persoane. Incearca sa iti ocupi timpul cu unele activitati pe care le-ai tot amanat din cauza anumitor probleme. Ar fi recomandat sa fii prudent in ceea ce faci pentru a nu intampinha mici obstacole.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

In cazul in care te gandeai ca starea ta financiara nu este in pas cu asteptarile tale, poti rasufla usurat deoarece o ruda mai in varsta iti va oferi o suma de bani destul de importanta. Nu te grabi sa iti faci planuri de viitor fara sa te consulti cu persoana iubita deoarece risti sa fii prea cheltuitor. Asculta si parerile celor din jur.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Exista posibilitatea sa fii nevoit sa dai un examen destul de important pentru progresul tau pe plan social. Chiar daca vei fi ocupat cu invatatul, nu evita persoanele dragi dedoarece s-ar putea ca o un membru al familiei sa aiba probleme de sanatate si sa fii nevoit sa il ajuti. Pe plan social vei avea succes in tot ceea ce faci.

HOROSCOP 19 IUNIE 2017 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

In decursul acestei zile vei intalni unele obstacole in ceea ce priveste o afacere pe care ai inceput-o de ceva vreme. Nu te enerva deoarece astazi vei avea parte de o bucurie din partea unui membru din familie. La locul de munca vei observa ca anumite proiecte incep sa se concretizeze astfel incat anumiti colegi vor fi invidiosi pe lucrarile tale.

Sursa: hotweek.ro