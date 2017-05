Luni, 15 mai 2017. Astazi, Berbecii isi fac planuri pentru intemeierea unei familii, iar Leii castiga o suma de bani

O sa ajunga la noi vestile pe care le asteptam cu infrigurare, banii, oamenii pe care-i dorim in viata noastra si o sa incheiem niste capitole ca sa mergem mai departe, sa ne traim frumos viata.

BERBEC

Se contureaza o plecare fie cu treaba, fie la distractie, daca nu cumva le puteti combina pe amandoua, sa folositi timpul la maximum. Va mobilizati usor sa-ncepeti lucruri noi, sa va acordati toate sansele de a va relansa in cariera si sa va intemeiati o familie – e an bun de casatorie.

TAUR

Va consultati cu niste coechipieri de afaceri ca sa iasa lucruri de calitate din mainile voastre si sa va-ncadrati in timp. Poate va pregatiti sa atacati proiecte noi, pentru ca de-acolo vor veni banii in plus si o sa va puneti toata priceperea la bataie sa iasa un lucru ca lumea.

GEMENI

O sa va inconjurati de oameni tineri care v-ajuta sa va pastrati tonusul si spiritul de echipa. O sa dati randament mai bun la slujba decat pan-acum si o sa treceti la alt nivel profesional, c-ati capatat mai multa experienta si vin si aprecierile.

RAC

O s-ajungeti la alt nivel de comunicare si intelegere cu partenerul de cuplu si relatia va decurge, normal, mult mai bine. Poate veti discuta pe marginea unui contract ca sa-l convingeti pe un angajator sa va dea tot ce-ati cerut, sa va puteti apuca de treaba pentru ca, altfel, bateti pasul pe loc.

LEU

E posibil sa luati un supliment salarial, sa va descurcati cu toate cheltuielile casei, sa fie bunastare in familia voastra. O sa dedicati, probabil, mai mult timp familiei, sa le asigurati alor vostri tot ce au nevoie, faceti piata, dati o mana de ajutor la treburile gospodaresti.

FECIOARA

Cineva pe care nu l-ati putut uita si-l vreti in viata voastra revine ca sa mai faceti o incercare sa ramaneti impreuna. Se pare ca o sa va implicati intr-o activitate care sa va scuture de tot stresul acumulat si sa va cultivati niste aptitudini pentru ca simtiti nevoia sa va exprimati si altfel.

BALANTA

O sa perfectati un contract, poate luati un imprumut de la banca, sa va puteti cumpara o locuinta sau o masina. E posibil sa va interesati de o casa, poate aveti nevoie de mai mult spatiu ca sa fie loc si pentru copilasii pe care-o sa-i aveti, daca va casatoriti.

SCORPION

O sa aduceti unele imbunatatiri in locuinta si sa va descurcati cu fondurile alocate, sa nu ramaneti pe zero. Se pare ca o sa fiti de acord cu responsabilitatile – in plus – de la serviciu si sa va apucati, serios, de treaba si de-aici or sa apara recompensele, promovarea.

SAGETATOR

Inca nu s-au spus si ultimele adevaruri in relatia sentimentala si o sa fie un nou inceput de-aici incolo. O sa recuperati niste bani daca faceti demersurile necesare si o sa insistati, altminteri n-o sa-i vedeti prea curand, ca datornicii se lasa mai greu convinsi.

CAPRICORN

Un semn de viata de la cineva care vrea sa stie cum o mai duceti, c-ar vrea sa repare o relatie care n-a mai mers. Noutati care or sa va tina in priza, o sa va extindeti relatiile, ca sa lucrati la alt nivel, sa frecventati si alte cercuri, sa vedeti cum se traieste pe-acolo.

VARSATOR

Relatia de cuplu pare sa traverseze o perioada mai tensionata, cu turbulente, dar o puteti gestiona cu grija. Poate-o sa aveti cateva intalniri cu grupul, zilele-astea, ca sa fixati programul actiunilor extraprofesionale, c-o fi vreo campanie pe o tema anume.

PESTI

Va bate gandul sa va mutati, sau doar sa vindeti o casa si sa cumparati alta, poate pentru copii, vedeti ce zic si ai vostri. Ati putea lucra la ceva in paralel cu serviciul si sa aveti un cont bancar mai consistent, sa puteti pleca intr-un concediu asa cum ati visat, cu familia.