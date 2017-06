Luni, 12 iunie: Cum incepi saptamana in functie de zodie

Ziua de azi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Totul graviteaza azi in jurul inimii tale: daruiesti si primesti iubire, te dedici celor dragi iar ei te inconjoara cu fericire. Tot ce se naste din iubire te implineste, te face sa stralucesti, ca atare bucura-te de toate formele sub care acest sentiment se poate manifesta azi in lumea ta. Indiferent spre ce iti indrepti sentimentele, ca e vorba de oameni, de preocupari, de obiecte sau de locuri, tot ce este legat de tinta iubirii tale este trait la intensitate maxima si cu satisfactii majore. Esti fericit datorita senzatiilor frumoase si vii cuibarite in inima ta, iar azi poti sa spui cu entuziasm si incredere ca iubirea este tot ce ai mai de pret pe lume.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Nu esti in cea mai buna stare psihica, pentru ca scoti in evidenta o multime de aspecte care te-au facut sa suferi recent. Lasa-le deoparte, nu te crampona de punctele slabe, considera-le sacrificii necesare care te-au scos din diverse situatii neplacute. Acum, ca au trecut, nu mai conteaza pretul pe care l-ai platit pentru a trece mai departe, ci doar tinta finala. Totusi, simti nevoia sa spui cuiva ce ti-a lipsit, ce n-ai reusit sa atingi sau cat de greu ti-ai atins unele scopuri. Important e ca le-ai atins.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Azi apesi pe butonul de pauza si te bucuri din plin de lucrurile simple si usoare pe care viata ti le ofera din belsug. Bine faci, e o decizie inteleapta de a te detasa de miezul agitatiei de zi cu zi, pentru ca ai nevoie, din cand in cand, si de vacanta. Fa orice altceva care sa-ti distraga atentia de la preocuparile mai grave ale acestei perioade si nu te gandi nicio clipa la ceea ce lipseste. Scoate in lumina multele motive de bucurie si veselie de care ai parte, fie ca e vorba de jocul cu copiii, de o plimbare pe afara, de o ora de sport, pentru ca efectele vor fi miraculoase pentru a prinde iar chef de viata.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Esti intr-un moment de cumpana cand pui foarte serios in balanta etapele anterioare ale unei actiuni si sensul spre care trebuie sa mergi de acum inainte. Esti la mijloc intre trecut si viitor, dar ai starea potrivita sa intelegi situatia cat se poate de obiectiv si de limpede, fara a te lasa influentat de nimic, nici de ce a fost, nici de ce iti spun altii ca se poate intampla de acum inainte. Singur vei lua decizia finala, deci nu pleca urechea la cei care incearca sa te impresioneze. Ai invatat din trecut, te poti elibera cu intelepciune de cele traite, ca sa nu cari dupa tine un balast emotional de care nu mai ai nevoie.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Fii deschis spre impacare, spre armonizare, pentru ca e momentul ideal pentru a face pace cu lumea. Mai intai cu cei mai apropiati tie, deci cere-ti iertare, in felul tau, cu voce tare sau in gand, pentru ceea ce stii ca n-ai facut tocmai bine fata de ei si arata-te dispus sa te schimbi pentru a fi pe placul lor. Apoi indreapta-ti privirea spre lumea larga si arunca in eter, spre univers, scuzele tale, pentru a trece mai departe eliberat de vini, de griji, de amintiri neplacute, de blocaje. Daca o relatie n-a mers prea bine, cauta o cale spre dialog, pentru a repara relatia, pentru a discuta rational si cu calm despre voi, pentru a mai da o sansa relatiei.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Nu esti in cea mai buna forma pentru o astfel de zi, incat s-ar putea sa nui prea arda de nimic, dar fa un efort sa nu strici si altora buna dispozitie. Prefa-te ca n-ai nimic, ascunde ceea ce te supara si ignora micile motive de dezamagire care te incearca. Ai tendinta de a face bilanturi negative, si, din cauza vagii depresii care-ti da tarcoale, nici nu observi ca au fost atatea alte evenimente cu adevarat fericite care merita trecute in revista la loc de cinste. Nu spune atat de vehement ca ultima perioada a fost grea, pentru ca sigur au existat si momente superbe.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Gandurile tale tot la munca se indreapta, dar intr-adevar e o zi mult prea buna ca s-o lasi sa treaca fara a face ceva concret, in avantajul tau. Ceea ce iese azi din mainile tale, efectele eforturilor tale de azi se vad si sunt demne de lauda, de aceea nu trebuie sa lasi ziua fara sa faci ceva care sa te reprezinte. Fie ca e treaba de prin bucatarie, fie ca mai ai ceva de rezolvat legat de serviciu, privesti la roadele muncii tale cu bucurie, convins ca ai facut ceea ce trebuie. Mai mult, ai putea juca un rol calauzitor pentru cineva care nu se pricepe sau nu se descurca, si te oferi sa-i dai indrumarea salvatoare, caci asa cum ajuti tu acum, asa vei primi si tu ajutor maine.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai o energie de invidiat ce te ajuta sa rezolvi ca prin farmec o multime de aspecte pe care nu le-ai putut tine sub control. Ai o zi la dispozitie pentru a sterge de pe lista ta de restante cateva momente care te-au deranjat, care au scos la iveala o latura cu care nu te mandresti, dar azi iti pui ambitia la treaba si le asezi pe toate la locul potrivit mult mai repede. Parca ai prinde un val prielnic ce te ajuta sa-ti atingi imediat scopul, incat te miri cum de nu ti-a iesit la fel de bine si inainte, dar acum intelegi misterul: toate la timpul lor.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Este un moment bun sa arunci o privire peste umar, pentru ca acum s-ar putea sa observi unele aspecte aparent minore, pe care nu le-ai remarcat la momentul respectiv in trecut, si care iti dau acum o senzatie de satisfactie. Ai un fel de revelatie pentru ca descoperi in jurul tau un semn, poate neimportant pentru altii, dar care pentru tine inseamna enorm. Spui: aha, de asta aveam nevoie si ai numai motive sa te bucuri si sa te lauzi tuturor cu starea ta de fericire. Fii atent la coincidente, la simbolurile norocoase din jur, pentru ca vazandu-le, te incarci de senzatia ca va fi bine.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Te cramponezi de niste fleacuri care nici n-ar merita scoase la lumina. Lasa-le deoparte, iti vei aminti altadata de ele, si acum vorbeste doar despre ce a mers bine, pentru ca ai cu ce te lauda, dar faci ce faci si tot la acelasii punct sensibil ajungi, poate si din cauza unor pesoane din anturaj care iti cunosc micile probleme si te tot intreaba cum s-au rezolvat. Evita sa-ti incarci sufletul si mintea cu astfel de maruntisuri cu impact negativ si care ar fi meritat demult sa fie sterse din memorie. Bucura-te de ziua aceasta si nu vorbi de nimicuri.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Privesti chestiunile financiare cu un dram de inocenta, si bine faci, pentru ca nu e momentul sa analizezi bugetul familiei cu atata rigoare si dramatism. Totul se va aranja mai bine decat crezi, ca atare nu te gandi nici la datorii, nici la facturi neachitate, nici la sume pe care nu le-ai primit inca. Bucura-te de aceasta zi detasare, cu un aer de eliberare de orice stres, si spune-ti cu tarie ca totul va fi bine din toate punctele de vedere. Cu cat privesti mai calm si mai linistit spre viitor, chiar si daca ai o lista nesfarsita de cheltuieli la rand, aceasta atitudine relaxata te va ajuta sa le asezi pe toate la locul potrivit si sa reduci stresul.

HOROSCOP 12 IUNIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Nu te poti detasa de un conflict care te-a marcat intens si parca nu poti trece peste acest sentiment de greutate pe suflet. Ai vrea sa rezolvi problema, ca atare faci o ultima incercare de impacare. Poate ai noroc sa-l prinzi pe celalalt intr-o pasa buna, dar ce te faci daca acesta e mult prea orgolios ca sa accepte mana intinsa spre reconciliere? Merita totusi sa incerci ca macar sa fii tu cu inima impacata ca ai incercat sa faci ceva.

