Luni, 10 aprilie 2017. Leii isi iau casa sau isi schimba masina, iar Capricornii avanseaza in cariera

Se poate sa dam de conjuncturi favorizante si sa gasim jobul potrivit sau sa facem niste achizitii la un pret avantajos, sa reparam o casnicie, o relatie sentimentala, ori una de afaceri pentru ca se-ntrunesc niste factori.

Vibratia zilei este 1 si e bine sa avem curaj sa-ncepem ceva in care credem.

BERBEC: Va cauta acea persoana de la care asteptati un raspuns si ar trebui sa fie pe gustul vostru raspunsul. Se-ntampla lucruri noi, primiti ok-ul pentru un proiect in care credeti, puteti face niste achizitii de zile mari si poate cu un discount considerabil.

TAUR: O ruda apropiata, cineva la care tineti mult si-anunta vizita, poate vine de sarbatori si o sa va completeze sufleteste. V-ati propus o sumedenie de lucruri pe care sa le duceti la bun sfarsit si-o s-aveti succes, o sa castigati si bani, si-o sa primiti oferte de lucru, probabil in colaborare.

GEMENI: Foarte posibila reconciliere cu partenerul de cuplu si o sa aveti niste sarbatori reusite, o sa dati uitarii toate conflictele. Poate sunteti in tratative cu cineva care vrea sa va dea de lucru si daca dispuneti de un timp suplimentar, dupa serviciu, va duceti – vor fi fi niste bani in plus.

RAC: Poate va faceti un pic de timp sa treceti pe la doctor sa faceti un consult medical, sa nu lasati sa se acutizeze vreo boala. E posibil sa gasiti un moment in cariera sa-i strecurati sefului o dorinta, sa va dea bani sau un alt post, o schimbare de tura, de program sau aparatura de ultima generatie.

LEU: O sa aflati ce surpriza placuta v-a pregatit partenerul si n-o sa mai fiti suparati ca stati acasa de Paste, ca sa plecati in vacanta. Vi se aproba o cerere si o sa puteti avansa cu demersurile de afaceri sau faceti progrese la scoala, primiti un credit bancar si o sa va luati casa, ori va schimbati masina.

FECIOARA: Se poate sa faceti plati, achitati sejurul intr-o statiune de agrement, poate plecati si din tara si o sa revedeti niste oameni dragi, de sarbatori. Or sa va intre bani si ii veti pune pe categorii, ca sa v-ajunga pentru toate cheltuielile din perioada asta, pentru ca dupa aceea mai vedeti.

BALANTA: Se poate sa luati bani si sa dati iama pe la magazine sa luati ce-aveti pe lista lucrurilor obligatorii. Un lucru pe care vi l-ati dorit cu ardoare se poate implini si viata voastra va lua o turnura fericita, e anul vostru norocos si cele mai minunate lucruri vi se pot intampla.

SCORPION: Buna inspiratie, atat in afaceri cat si in rezolvarea problemelor personale, si-o s-aveti reusite pe mai multe planuri. O sa dati zor sa scapati de restante, sa obtineti toate aprobarile fara de care nu puteti face treaba, sa va dezvoltati afacerile, sa va umpleti contul bancar.

SAGETATOR: Or s-ajunga, in sfarsit si la voi acei bani pe care-i asteptati de la inceputul anului si-o s-aveti pentru cheltuielile de moment. O sa faceti un efort si fizic si financiar sa va puneti casa la punct, sa va bucurati de toata aceasta primenire care se va asorta si cu ce simtiti – un reviriment afectiv.

CAPRICORN: Va parvin niste raspunsuri de la sefi, autoritati si o sa stiti incotro s-o apucati, ca sa rezolvati o situatie pana de Paste. Se pare c-o sa le dati de capat unor probeleme care tin de latura profesionala si veti face progrese, poate veti capata o functie cat de curand – ca e an bun de cariera.

VARSATOR: O sa puteti legaliza acel act care v-a dat numeroase batai de cap si o sa puteti face niste alegeri de-aici incolo – in profesie, va gasiti un loc de munca. O sa va-ncumetati sa luati ceva scump, poate fi si o masina, ori o fi o casa, cu credit de la banca, se pare c-o sa fie o ocazie pe care nu trebuie s-o ratati.

PESTI: O sa nimeriti o formula de impacare cu cineva care a lipsit o vreme din viata voastra si lucrurile or sa stea mai bine de-aici incolo. O sa va straduiti sa finalizati o situatie ca sa nu incasati penalizari, sa va puteti apuca de un proiect nou sau poate e vorba despre o functie.