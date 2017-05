Luni, 1 mai 2017. Balantele isi continua povestea de iubire, iar Varsatorii pot primi premii

O sa dam deoparte toate piedicile si o sa plecam pe undeva cu ai nostri, sa mai vedem si alte locuri, oameni, sa facem lucruri care ne plac in mod deosebit, sa simtim ca e 1 mai, sa nu fie o zi oarecare.

Vibratia zilei este 1 si o sa facem ceva pentru prima oara si o s-avem grija sa ne si iasa.

TAUR: Se poate sa revedeti niste persoane pe care nu le-ati mai intalnit de multa vreme, sa va prinda bine conversatia cu ele, ca nu mai sunteti pe fuga, sunteti la relax. O sa va bucurati de prezenta unor oameni dragi, de peisaje, de vestile care or sa va si incante, dar or sa va si bulverseze, intr-o oarecare masura.

GEMENI: O sa va fie la indemana sa va suiti la volan, in tren, avion, sa ajungeti la cineva care v-asteapta cu toata dragostea. Se pare c-o sa cheltuiti niste bani ca sa va duceti la o aniversare, ori se muta in casa noua niste prieteni, e ceva la care o sa va duceti cu placere.

RAC: Se poate sa va implicati in organizarea unui eveniment care sa insemne mult pentru voi, si poate pentru familia voastra. Poate sa fie o zi speciala pentru voi si sa reparati o casnicie, o relatie sentimentala, o prietenie, chiar si un parteneriat de afaceri, care se poate regla, din mers, la un gratar.

LEU: Se pare c-o sa faceti un sacrificiu sa va vedeti cu cineva care v-ar incarca, frumos, bateriile sufletului si o sa va fie apreciat gestul. Se observa distractie mai departe de casa, in alt oras, alta tara poate si sa mai ramaneti pe-acolo si maine, sa va refaceti fizic si psihic, pe cat posibil.

FECIOARA: Un anturaj pe sufletul vostru, la plimbare, la petrecerile la care veti ajunge, si o sa merite sa traversati tara pentru asta. Poate faceti o economie pe unde va duceti, mai primiti ceva din partea casei, nimeriti si niste reduceri sau le platiti data viitoare, cand mai ajungeti pe-acolo, desi nu se prea intampla asa.

BALANTA: Cineva de care sunteti inca indragostiti, desi v-ati separat, poate reveni si sa va continuati povestea de iubire – daca tot e anul vostru special. Se mai pot schimba datele unei relatii care n-a capatat un statut clar si sa luati o decizie care sa va faca viata mai frumoasa, si stabila, ca asta va doreati.

SCORPION: Se observa un motiv de bucurie, vine cineva in vizita, sau va cheama la ei acasa niste prieteni si o sa va-ntretineti frumos toata ziua. Va ganditi sa-i faceti o surpriza fiintei iubite, sa va duceti in plimbare la munte sau la malul marii daca stiti ca-i place, c-asa obisnuiati de 1 mai.

SAGETATOR: O sa va deplasati dintr-un loc intr-altul si o sa revedeti oameni cu care va distrati ori de cate ori aveti ocazia. O sa treceti cu usurinta peste niste suparari mai vechi, cu cineva pe care-l iubiti si o sa iesiti la intalnire daca vi se lanseaza invitatia, sa stingeti conflictele.

CAPRICORN: Intalnire cu cineva care nu se-mpaca deloc cu ideea ca v-ati separat si incearca o reconciliere – vedem daca o fi cu succes. Se pare c-o sa va incante gestul fiintei iubite, c-a tinut cont de ce va place si va duce in locurile preferate, sau va cumpara ce stie ca va face placere.

VARSATOR: Se poate sa luati un mic premiu, poate castigati un pariu si o sa fie o satisfactie morala daca n-o fi ceva constient. Ati putea pleca macar azi pe undeva daca in zilele trecute ati mai facut ceva treaba pe acasa, v-ati mai odihnit, si-acum sunteti buni de plimbare.

PESTI: Va puteti duce in vizita la rudele apropiate care pot sa locuiasca si prin tara, pe undeva, drumul o sa fie o placere. Poate-o sa dati curs invitatiei la o petrecere, mai ales daca v-ati facut curaj sa intrati intr-o relatie, desi nu erati pregatiti intru totul, dar v-ati mai schimbat parerea.