Luna Plina in Berbec. Ce zodii isi vindeca ranile incepand cu 9 octombrie 2022

Luna Plina in Berbec. Vezi ce te asteapta in urmatoarele zile pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru perioada aceasta, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Luna Plina in Berbec. Ce zodii isi vindeca ranile

Berbec

Simti ca ai prins curaj si incepi, in sfarsit, sa iti controlezi viata cu adevarat. Iei decizii cu mult mai multa hotarare, iti expui clar punctul de vedere si nu mai lasi pe nimeni sa te manipuleze. Parca ai renascut si te bucuri din plin de aceasta energie noua.

Taur

Se vindeca niste rani mai vechi din familie. A venit momentul in care sa faceti pace si sa lasati in urma trecutul dureros. Va ajutati la nevoie si reusiti cu totii sa mergeti mai departe. Aveai mare nevoie sa scapi de radacinile toxice, care te tineau pe loc.

Gemeni

Pentru tine, zilele acestea vin cu o lectie importanta. Ai ranit niste oameni in trecut, ai luat decizii gandindu-te doar la tine si la nevoile tale, iar acum a sosit momentul in care trebuie sa te confrunti cu faptele tale ca sa poti evolua spre bine.

Rac

Luna Plina in Berbec. Iti sunt rasplatite eforturile din ultima perioada, pe toate planurile, dar mai ales pe cel personal. Apar niste dezamagiri in cariera, dar nu trebuie sa te consumi emotional din aceasta cauza. Poate nu era drumul pe care trebuia sa mergi mai departe.

Leu

Apare o calatorie in drumul tau, care te oboseste, dar iti aduce si multe bucurii. Dai o mana de ajutor importanta cuiva drag, din familie. Chiar daca ti se pare ca nu conteaza atat de mult gestul tau, realitatea este ca persoana respectiva avea mare nevoie de tine.

Fecioara

Treci prin momente de impas intr-o relatie de prietenie. Cineva isi incalca o promisiune importanta pentru tine, asa ca trebuie sa pui toate lucrurile in balanta si sa iei o decizie. Gandeste-te totusi ca aceasta persoana nu a avut intentii rele cand a facut asta.

Previziuni complete, incepand cu 9 octombrie 2022

Balanta

Te-ai blocat in aceleasi idei fixe, care ajung sa iti faca mai mult rau, nu doar tie, cat si celor din jurul tau. Trebuie sa iti regasesti motivatia, sa iei niste decizii importante si sa incepi sa iesi din aceasta stare. Poti construi niste lucruri frumoase daca reusesti asta.

Scorpion

Luna Plina in Berbec. Incepi sa iti vindeci ranile de pe planul sentimental. Ai trait niste lucruri grele in trecut, dar acum realizezi ca te-ai vindecat si ca ai reusit sa rupi legatura emotionala cu persoanele care te-au tradat si care au profitat de tine.

Sagetator

Lucrurile incep sa se aseze pe un fagas normal dupa ce faci niste alegeri mai bune pe plan profesional. Cand reusesti sa iti impui opiniile si sa ti le asumi cu mai mult curaj, incepi sa pornesti pe calea succesului. Inveti niste lectii importante de la oamenii cu care lucrezi acum.

Capricorn

Este o perioada de introspectie si de analiza. Da-ti seama ca nu doar cei din jurul tau au gresit, ci si tu ai luat la un moment dat niste decizii nepotrivite. Lasa deoparte gandurile negative, acorda-ti iertarea de care ai atat de multa nevoie pentru a putea sa ai parte de linistea sufleteasca.

Varsator

Ai parte de succes pe toate planurile pentru ca ai iar o energie debordanta. Apar in jurul tau oameni care te ajuta sa ai succes si care te indruma in directia potrivita. Este o perioada foarte buna pentru tine, care iti aduce si niste schimbari ce te vor ajuta enorm in viitorul apropiat.

Pesti

Luna Plina in Berbec. Ai lasat prea mult timp deoparte responsabilitatile legate de cariera, iar acum te intrebi daca ai facut asta doar pentru ca aveai nevoie de o pauza sau pentru ca nu esti, de fapt, pe drumul pe care ti-l doresti cu adevarat.

