Joi, 4 MAI 2017: Sextilul Soarelui cu Neptun favorizează romantismul. Previziuni pentru toate zodiile

Sextilul Soarelui cu Neptun favorizeaza imaginatia si plutirea, predispune la vise romantice si la idei schimbatoare si nerealiste. Va sfatuim sa nu luati astazi decizii importante si sa evitati afacerile.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Este ziua ta de succes, pentru ca detii toate resursele care te pot propulsa direct la telul tau cel mai mare. Gasesti oamenii care te pot ajuta, de la care ai multe de invatat sau care te pot indruma spre scopul cel mare. Primesti vesti care te pun intr-o lumina speciala, incat nu ar fi de mirare sa ti se faca unele din cele mai promitatoare oferte: de lansare, de afirmare, de preluare a unei functii de conducere. Teluri pe care doar le-ai visat inainte si pentru care te simteai pregatit pot fi atinse acum pentru ca iti pui in joc tot bagajul de calitati de care dispui.

Taur (21 aprilie – 21 mai)

La cat de multe gesturi de iubire oferi tu, din pacate nu primesti aceleasi semne de afectiune de la cei din jur, si e normal sa suferi pentru aceasta nedreptate. Cu toate ca unii uita cat de important e sa daruiasca inapoi un pic din ceea ce primesc, tu continui sa fii generos, sa te dedici celor care au nevoie de prietenie, de o vorba buna, de un semn de iubire, pentru ca asa esti tu: darnic si bun cu cei la care tii sincer. Va veni o zi cand isi vor da si ei seama cat de multe faci tu pentru ei, chiar si fara sa-ti ceara, si atunci vor incerca sa dreaga cumva busuiocul.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Mare atentie azi, pentru ca trece prin calea ta un pericol ce poate lasa urme asupra starii tale psihice. Ca dai piept cu gesturile negative ale unui rival care se baga neinvitat in treburile tale, ca auzi vesti proaste legate de viata de cuplu sau descoperi efectele nedorite ale interventiei nefaste ale unor oameni in care ai avut incredere, prima reactie este aceea de abandon, suferind in sinea ta. Dupa ce va trece primul soc, vei incepe sa intelegi mai bine ce s-a intamplat si sa iei masuri drastice pentru a nu mai lasa pe altii vreodata sa faca la fel!

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Primesti o veste cu tenta oficiala pe care te poti baza in proiectele tale profesionale de viitor. E ca si cum ai primi o certificare, o garantie scrisa sau un document de necontestat ce va sta la temelia ascensiunii tale in cariera. Stii mai bine spre ce te indrepti, esti mult mai sigur pe scopul tau de acum inainte iar oamenii pe care ii intalnesti in drumul tau spre succes te sustin si iti sunt de folos in atingerea scopurilor tale. Ai mereu ceva nou si util de invatat din contactul cu persoanele cu diverse functii cheie la usa carora trebuie sa bati acum.

Leu (23 iulie – 22 august)

Nu ajunge doar sa visezi frumos, la clipa cand vei vedea un anumit scop materializat in fata ta, ci trebuie sa si pui osul la treaba. Numai de energia pe care o investesti in acest proiect depinde si ritmul in care acesta va evolua, deci nu sta asteptand sa cada din senin, pentru ca nimic nu se rezolva de la sine. E o chestiune de efort, de ambitie si vointa, dar mai ai nevoie de o motivatie clara, dare se poate ivi chiar acum la orizont, deci merita sa te apuci de treaba cat mai repede. Bate fierul cat e cald!

Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Te simti excelent pe oriunde mergi astazi, pentru ca esti primit cu bratele deschise de toata lumea. Te bucuri de simpatia prietenilor, de afectiunea rudelor si de o primire calduroasa peste tot, pentru ca ai pentru toti o vorba buna si o atitudine joviala care face placere tuturor. Te poti astepta la invitatii foarte placute la o plimbare, la un film, la o distractie, iar daca faci vreo vizita, vei fi tratat regeste, pentru ca esti o prezenta care anima atmosfera si bucura pe oricine.

Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Se deschide un capitol nou in planurile tale profesionale si, ca la orice inceput de drum, si cuprins de entuziasm si de pasiune. Iti place tot ce-i nou, tot ce-i provocator si te pune la treaba, de aceea nu vei sta sa te gandesti mult inainte de a-i da startul. Te implici trup si suflet in noua etapa tocmai inceputa, constient ca rezultatele finale depinde numai de efortul pe care il investesti in ce ti-ai propus. Nu e ceva usor de atins, nici nu ti se ofera pe tava, dar detii toate calitatile sa ajungi la rezultate de top, deci munceste!

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Dai piept cu o situatie la care nu te asteptai si care, pe moment, te determina sa-ti pierzi increderea in planul la care munceai. Nu mai crezi ca poate ajunge undeva, nu mai ai de ce te agata concret iar sacrificiile care ti se cer, par, momentan, inacceptabile. Nu lua decizii acum, sub impactul primului soc, ci lasa sa treaca primul val ca mai apoi sa schimbi radial macazul. Se mai poate salva ceva, nu e totul pierdut, dar trebuie sa scapi mai intai de senzatia de fatalitate pesimista care te cuprinde in prima instanta.

Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Nu poti ramane blocat in grijile care te-au coplesit la nesfarsit, dar exista mereu cineva alaturi care te influenteaza negativ si te trage inapoi cu vaicarelile sale. Fa un efort sa te rupi de astfel de medii nefaste, pentru ca nu-ti fac bine. Alege-ti cu mai multa exigenta colaboratorii, pentru ca azi ai tendinta de a te alatura celor necajiti, saraci, tristi, care vad decat jumatatea goala a paharului. Nu esti genul lor, deci ridica-i tu pe ei la lumina, nu te lasa tu tras inapoi in intuneric de catre ei.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Informatia gresita pe care ti-o trimite cu rea intentie un colaborator care nu merita increderea ta, te poate trimite pe o pista falsa, cu riscul de a consuma inutil timp si energie pentru ceva ce nu va ajunge acolo unde speri, afla din mai multe surse incotro te indrepti sau pe ce te bazezi, pentru ca ai pitea fi indus in eroare si vei regreta mai apoi ca nu ai fost mai atent la avertismente. Primesti suficiente semnale de alarma la tot pasul ca sa te pun pe ganduri cu privire la adevaratele intentii ale celui care te abureste acum cu tot felul de minciuni.

Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Sefii te critica iar clientii sunt nemultumiti de serviciile pe care le prestezi, desi tu faci tot posibilul sa raspunzi tuturor cerintelor cat se poate de bine. Posibil ca pretentiile sa fie mult peste puterile tale si desi incerci sa te auto-depasesti, tot nu poti ajunge la nivelul dorit de cei care stau cu ochii pe tine. Te poti astepta la o mustrare la serviciu, la o reclamatie agresiva sau la o marfa returnata din cauza vreunui defect pe care nu l-ai observat la timp. Incearca sa dregi busuiocul cu diplomatie.

Pesti (19 februarie – 20 martie)

Muncesti mult, cu placere si cu spor, pentru ca roadele eforturilor tale se vad si sunt apreciate de cei carora le dedici. Sefii te lauda, clientii sunt multumiti si, cu asemenea cuvinte de incurajare care vin de pretutindeni, satisfactia muncii implinite e la cote maxime, ceea ce te motiveaza sa dai si mai mult din tine! Ai mari sperante de la ceea ce te asteapta la finalul proiectului la care iti aduci din plin contributia, convins va va iesi ceva de rasunet, cu care te vei putea mandri in fata oricui sau care va conta mult in cariera, de acum incolo.

