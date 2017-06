Joi, 22 IUNIE 2017: Soarta impune schimbari majore. Ce zodii sunt vizate

Conjunctia Mercur-Soare poate determina schimbari profunde in modul de viata, in conceptii si credinte. Sa nu va surprinda daca observati ca se petrec astfel de schimbari! Sunt momente in care soarta impune schimbari majore.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Esti foarte dinamic si plin de viata incat ar fi culmea sa lenevesti acasa. Fa ceva interesant, ceva complicat care sa consume energia din belsug pe care o detii, pentru ca ar putea da nastere unor rezultate exceptionale. Indiferent care sunt actiunile care vor primi acest plus de energie, ca e sport, ca e curatenie prin casa sau ca e putina distractie, esti ca un motor la turatie maxima care se bucura ca toate ii merg struna si care ii stimuleaza si pe ceilalti.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Dragostea poate fi cea mai ciudata surpriza a acestei zile. Poti primi un semn complet neasteptat de la o persoana fata de care nutresti sentimente de iubire si care nu a reusit pana acum sa se apropie prea mult de tine. Nici nu stii cum iti da un telefon si te invita sa la o cafea! Da, cam asa pot fi noutatile sosite ca din senin, care te pot lua complet prin surprindere si care iti vor face inima sa bata din ce in ce mai tare.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Esti atras pe o pista falsa si iti vei da seama ca ai consumat inutil timp si energie mult mai tarziu, dupa ce te vei fi implicat deja prea mult in aceasta actiune inselatoare. Fii mai atent la detalii, pentru ca sunt suficiente informatii premergatoare care pot fi interpretate gresit, dar daca ai analiza un pic la rece situatia, ti-ai da seama unde gresesti. Cineva te impinge intr-o directie amagitoare, dar numai de luciditatea ta depinde daca ii urmezi sfaturile sau te opresti la timp, inainte de a fi prea tarziu sa mai repari ceva.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Privesti chestiunile financiare cu un dram de inocenta, si bine faci, pentru ca nu e momentul sa analizezi bugetul familiei cu atata rigoare si dramatism. Totul se va aranja mai bine decat crezi, ca atare nu te gandi nici la datorii, nici la facturi neachitate, nici la sumele pe care nu le-ai primit inca. Privește-le cu detasare si spune-ti cu tarie ca va fi bine! Cu cat privesti mai calm si mai linistit spre viitor, chiar si daca ai o lista nesfarsita de cheltuieli la rand, aceasta atitudine relaxata te va ajuta sa le asezi pe toate la locul potrivit si sa reduci stresul.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Nu poti ignora o situatie neplacuta care te-a afectat recent si pe care, vrei – nu vrei, o tot readuci la lumina desi credeai ca e deja de domeniul trecutului. Poate nu ar fi bine sa zgandaresti rani ce s-au inchis deja sau sa treci in revista doar esecurile, ci sa faci un efort sa inchizi acel sipet cu amintiri neplacute. Bilantul momentului trebuie sa cuprinda reusitele cu care te mandresti, pentru ca de sacrificii si nemultumiri e timp si altadata.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Se creeaza o atmosfera foarte placuta in grupul din care faci si tu parte, ceea ce va indeamna pe toti la dialog, la o cooperare fructuoasa, la o prietenie din care se pot naste rezultate care sa multumeasca pe toti. Alatura-te colegilor cu interese similare si uniti-va fortele intr-un sens comun, pentru ca ceea ce iese azi din eforturile voastre adunate la un loc e demn de lauda! Unul din secretele reusitei este optimismul, si atat timp cat va tratati unii pe altii ca de la egal la egal, ca buni prieteni, victoria comuna nu e departe.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Este un moment bun sa arunci o privire peste umar, pentru ca acum s-ar putea sa observi unele aspecte aparent minore, pe care nu le-ai remarcat la momentul respectiv in trecut, si care iti dau acum o senzatie puternica de satisfactie. Ai un fel de revelatie pentru ca descoperi un semn neimportant pentru altii, dar care pentru tine inseamna enorm. Spui azi: aha, de asta aveam nevoie si ai numai motive sa te bucuri si sa te lauzi tuturor cu starea ta de fericire. Fii mai atent la coincidente, la simbolurile norocoase din jur, pentru ca vazandu-le, te incarci de senzatia ca va fi bine!

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai ajuns la capatul unui proiect si deja poti sarbatori reusita! Ai parcurs un drum anevoios, ai muncit din greu, dar esti multumit de rezultate. Acum, privind inapoi, spui ca nici nu mai conteaza eforturile depuse in ultima perioada pentru a ajunge aici, ci conteaza numai sentimentul de satisfactie a muncii implinite care te invaluie acum si te face sa te simti bine. Meriti felicitari, tocmai pentru ca ai trecut prin suficiente probe pe parcurs, cand aproape ca ai fi fost tentat sa renunti, dar iata ca insistenta si rabdarea iti sunt acum rasplatite pe deplin!

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Ai timp berechet sa stai si sa cantaresti o situatie incurcata. Nu te impinge nimic si nimeni de la spate sa te grabesti sa dai un raspuns imediat, deci ia-ti tot timpul necesar pentru a chibzui si a privi lucrurile din toate directiile posibile, ca abia dupa aceea sa extragi concluzia finala. Cu cat analizezi mai atent, cu atat descoperi mai multe puncte de vedere si esti multumit ca ai avut suficient timp sa verifici totul cu atentie, pentru ca daca ai fi fost presat de termene limita, ai fi luat decizii pripite. Profita de ragazul primit in dar!

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Un mare hop apare in calea ta si nu te lasa sa duci mai departe ce ai inceput. Culmea e ca piedica nu depinde absolut deloc de tine, ci e o interventie nefasta din partea unei persoane ce se va dovedi a fi un inamic de temut pentru tine. Spune nu la orice, iti taie aripile spre ceea ce ti-ai propus, si tot ce poti face e sa privesti neputincios cum iti strica toate planurile. Considera ziua ca o proba de incercare, dar sa nu crezi ca o vei depasi usor, pentru ca starea negativa pe care o revarsa inamicul ascuns in calea ta va fi mai puternica decat vointa ta de a-l ignora.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Uneori e bine sa-ti sustii punctul de vedere cu un dram de agresivitate, pentru ca doar asa vei reusi sa ai ultimul cuvant intr-o disputa. Gasesti tonul potrivit pentru a te face ascultat, si inspiri siguranta de sine si fermitate, ceea ce te ajuta sa te impui in fata tuturor cu usurinta. Nu aluneca spre agresivitate verbala orice ar fi, chiar daca unii te vor irita cu modul lor de comunicare, ci trebuie sa continui sa vorbesti cu incredere in mesajul pe care il ai de transmis.

HOROSCOP 22 IUNIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Nu ai parte de tovarasi cooperanti prin preajma. Propunerile tale raman fara ecou, parca ai vorbi la pereti, dar totusi insista sa-ti exprimi punctul de vedere in fata tuturor, in ciuda ostilitatilor la care esti supus. Pana la urma tot vei convinge pe cineva sa te asculte si sa nu mai respinga orice idee care vine de la tine. Prin exemplu personal, poti atrage atentia asupra ideilor tale, ca atare trebuie sa ai mai multa rabdare cu ceilalti, pentru ca unii asteapta mai intai dovezi palpabile inainte de a crede. Nu te supara asa de tare pe cei care resping dialogul.

