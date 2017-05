JOI, 18 MAI 2017: Se anunta o zi plina de realizari. Trigonul Lunii cu Marte aduce energie pozitiva

Trigonul Lunii cu Marte aduce energie pozitiva, care poate fi folosita in activitatile ce presupun efort fizic, dar si in interactiunile sociale. Daca aveti de facut diverse treburi in casa si in gospodarie, acum este un moment tocmai bun, fiindca azi sunt favorizate astfel de activitati.

HOROSCOP 18 MAI 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Nu astepta azi miracole, nici intalniri spectaculoase, deoarece solutiile cele mai bune pot aparea in cele mai comune situatii. Pur si simplu treci prin cel mai banal loc pentru a intalni exact persoana de care ai nevoie pentru a rezolva o situatie minora, in aparenta, dar de care depinde viitorul altor actiuni. Norocul vine intr-un ambalaj tern si obisnuit, fara a parea ca are vreo valoare, dar, dupa ce te vei folosi de el, isi vei da seama ca era cheia problemei tale. Nu subestima valoarea anumitor detalii, nu le ignora pentru ca par neimportante, ci, dimpotriva, cauta-le pe acestea inaintea celor care ies primele in evidenta!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Prietenia e cel mai de pret dar pe care l-ai primit de la viata si esti de-a dreptul fericit ca ai pe cineva alaturi de tine capabil de imense gesturi de afectiune fata de tine. Chiar daca nu intotdeauna stii sa-i raspunzi la fel si sa-i oferi aceleasi semnale de prietenie, primesti atata energie pozitiva incat esti capabil sa rastorni si muntii cu ajutorul lui. Va veni o zi cand ii vei intoarce serviciile in acelasi mod, pentru ca nu vei uita ce face pentru tine. Tine cat poti de aceasta relatie care poate dura si o viata intreaga, daca stii s-o dezvolti si mai ales s-o apreciezi la justa valoare!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Succesele de care ai parte la serviciu au un efect benefic asupra ta. Te schimba, te fac mai bun, te transforma intr-un ambitios dornic de afirmare. Azi poate aparea sansa ta de a te remarca, de a iesi in fata, dar ai grija cum te folosesti de roadele acestor evenimente de top, deoarece succesul te poate transforma si intr-o persoana de care tu insuti nu vei fi mandru, ca atare lupta cu infatuarea, aroganta, complexul de superioritate. Da, esti bun, dar nu trebuie sa exagerezi cu lauda de sine sau cu impresia prea buna despre tine insuti. Lasa-i pe altii sa te remarce!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Chiar daca unii au uitat de bunele maniere si de amabilitate, nu pici si tu in aceeasi capcana, pentru ca tu ai niste resurse imense de bunatate si generozitate prin care vei contracara perfect atitudinea lor urata. La nervii lor, tu raspunde cu calm. La critici, tu ofera laude. La agresivitate, tu daruieste blandete. Intotdeauna reversul medaliei e cea mai potrivita pentru linistirea celor mai agitate ape, ca atare fii exact invers decat cel din fata ta, si, pana la urma, tot se va retrage cuminte in carapacea sa, ba chiar va incepe sa-si revizuiasca atitudinea agresiva si fata de ceilalti. Tu esti un simbol al linistii pure incat ii poti inspira in mod fericit si pe altii!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Constiinta iti atrage atentia ca faci ceva care nu se cuvine, ceva nepotrivit pentru reputatia, renumele, imaginea ta de om cu scaun la cap, deci ar fi bine s-o asculti si sa te opresti inainte de a merge mai departe. Daca e o chestiune de etica, de deontologie, de morala, e posibil sa primesti suficiente argumente subtile de pe margine care sa te avertizeze asupra sensului incorect in care mergi, ca atare apuca-te mai intai sa faci unele verificari. Analizeaza foarte serios ce e bine si ce e rau si abia apoi extrage concluzia. Dupa aceea va veni si actiunea!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Esti mai puternic decat crezi, deci nu te mai plange intruna ca nu stii, nu poti, nu ai, nu esti pregatit. Detii toate resursele necesare in interiorul tau. Asculta ce-ti transmite intuitia, pentru ca ea te trimite in directia cea mai potrivita. Nu te mai judeca singur atat de aspru, lasa auto-critica deoparte, nu-ti mai pune in lumina doar defectele si limitele, ci ai mai multa incredere in ceea ce esti. Ca sa poti tinti sus, trebuie mai intai sa fii mai bland cu tine insuti, fara a-ti mai pune singur bete-n roate la tot pasul. Poti!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Viata de cuplu este motiv de implinire pentru tine, deoarece partenerul te rasfata cu gesturi de afectiune, copiii te inconjoara cu maxima iubire si tu, la randul tau, daruiesti tot ce ai mai bun in suflet doar pentru a-i vedea pe ei fericiti. Vestile bune curg din toate partile, poate chiar apare si un prilej de sarbatoare in familie, cum ar fi o logodna, un botez sau alte evenimente care te aseaza pe tine in centrul atentiei si te incanta cu tot ce poate fi mai bun de la cei care tin cu adevarat la tine. Azi poti spune cu mana pe inima ca esti fericit!

HOROSCOP 18 MAI 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai un mare vis in minte dar parca nu-l mai poti pastra doar pentru tine. Incepi sa-l impartasesti cu altii si vei descoperi atatia oameni care au aceleasi vise. Daca v-ati uni fortele, fiecare cu ce stie mai bine, ati putea grabi momentul mult asteptat al implinirii visului. Asculta parerile celor din jur, schimbati opinii, impartasiti fiecare din experienta proprie, pentru ca fiecare are cateva ponturi bune pe care le-ar putea folosi si altii. Nu trebuie sa pastrezi secretul asupra viselor tale, ci sa incerci sa tii cont si de sfaturile primite.

HOROSCOP 18 MAI 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Esti vesel si te bucuri de tot ceea ce vezi si iti incanta inima. Dragostea este una din preocuparile preferate ale acestei zile si faci tot posibilul sa fii mereu in compania persoanei iubite care te rasfata, pur si simplu, de atata afectiune. Spiritul jucaus care inca te cuprinde are totusi si o latura superficiala, si anume te face sa te comporti ca un adolescent in relatia cu sexul opus, incat faci declaratii de dragoste fara consistenta, doar de dragul iubirii.

HOROSCOP 18 MAI 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Cel mai de pret lucru pe lume, in acest moment, ti se pare iubirea care are de oferit pentru tine cele mai placute senzatii. Orele petrecute in compania celui drag ti se par de neinlocuit si traiesti totul cu intensitate maxima. Daca dragostea nu a intrat inca in viata ta, ea poate sa se mijeasca acum la orizont intruchipata de o persoana care ti se pare perfecta! Esti gata sa te indragostesti, dar, idealist cum esti, ai tendinta de a-l vedea pe cel drag intr-o aura de personaj de poveste.

HOROSCOP 18 MAI 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

E foarte stimulativ sa vezi ce bine evolueaza lucrurile atunci cand pui atata suflet in ceea ce faci. Iti place activitatea de care te ocupi, dar si anturajul in care te afli, si cand toate merg excelent, e normal sa ajungi la rezultate foarte bune. Si viata sentimentala cunoaste astazi un val ascendent, de parca relatia in care esti implicat ar ajunge mai repede la o etapa superioara ce iti inspira deja mai multa incredere in viitor.

HOROSCOP 18 MAI 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Ai pornit un drum nou, interesant, dar primii pasi aduc deja si primele piedici. Nu trebuie sa te lasi influentat de acestea, obstacolele sunt absolut normale la orice inceput de drum, deci trebuie sa-ti mentii interesul viu, pentru ca de hopuri nu scapa nimeni. Mergi mai departe, lupta cu ambitie impotriva celor ce ti se opun, celor care spun nu la propunerile tale, pentru ca succesul acestui proiect depinde enorm de vointa ta, de energia pozitiva pe care o investesti si de curajul de a trece peste toate oprelistile, deloc putine, care se vor ivi pe parcurs.

