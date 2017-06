Joi, 15 IUNIE 2017: Opozitia Soarelui cu Saturn vine cu MOMENTE DIFICILE pentru multe zodii

Opozitia Soarelui cu Saturn este momentul in care se iau decizii dificile si se fac eforturi pentru aplanarea conflictelor. Simtiti o nevoie imperioasa de a afla adevarul, inclusiv in chestiuni minore. Incercati sa nu faceti din lucrurile marunte un capat de lume! Este de preferat sa porniti in cautarea unor adevaruri mai inalte.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Vestea care soseste azi pe cale oficiala te pune pe ganduri sau te ingrijoreaza un pic, pentru ca nu este informatia pe care o sperai. Pe moment, esti deceptionat, gata sa abandonezi un proiect pentru ca nu apare raspunsul necesar, dar dupa ce vei depasi primul impact negativ, vei descoperi ca tot ai ceva de castigat de pe urma acestei stiri, deci nu trebuie sa o respingi din start. Tot e ceva decat deloc, vei spune, si te vei adapta din mers la noile conditii astfel incat sa poti merge mai departe fara sa strici nimic.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Viata de familie este in prim plan, dar totusi nu e vorba de prea multa armonie, ci apar diverse neintelegeri, mai ales de natura financiara. Sotul nu este de acord cu lista de cumparaturi a sotiei, iar sotia nu pare a fi prea incantata de deciziile partenerului de viata, ca atare conflictele dintre barbat si femeie pot ajunge azi intr-un punct de maxim, in care orgoliile sunt gata sa rabufneasca. Fa un efort sa-ti controlezi reactiile impulsive, ca sa nu strici o zi ce ar putea fi petrecuta mult mai frumos.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Pentru a putea trece la etapa urmatoare a planurilor tale, trebuie mai intai sa arunci o privire inapoi, sa vezi de unde ai pornit, cum ai ajuns aici si ce ar trebui sa faci in continuare. E vremea unei treceri in revista a pasilor parcursi pana aici sau sa apelezi la vechile amintiri pe care le credeai uitate, dar care pot oferi acum, dupa atata vreme, solutia ideala la ceea ce te preocupa in prezent. Viitorul depinde foarte mult de ceea ce ai trait inainte, deci nu ezita sa rascolesti prin vechituri, prin amintiri, prin cunostintele de altadata.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

O situatie neprevazuta da peste cap toata linistea familiei tale, dar trebuie sa va adunati repede cu totii ca sa gasiti o solutie salvatoare. E ca si cum planurile facute impreuna cu cei dragi sunt stricate de o surpriza neplacuta ce va obliga pe toti sa modificati totul intr-o cu totul alta directie decat ati sperat. O defectiune in casa, un musafir nedorit, o cearta apriga intre partenerii de viata sau intre parinti si copii sunt cateva din momentele tensionate care agita spiritele intre peretii locuintei, cerand de la toti mai mult calm si toleranta decat de obicei.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Azi primesti de undeva, nici tu nu stii de unde, o idee salvatoare care poate rezolva ca prin farmec o situatie care se apropia de final. Ai avut rabdare sa ajungi aici si e de apreciat felul cum ai gestionat situatia, cu calm, tinand totul sub control, chiar daca a durat mult pana la rezultate. Solutiile care se ivesc azi la orizont au rolul de a incheia cu succes o etapa sau un intreg proiect, deci e si vremea celebrarii nivelului atins. Orice final de drum merita sarbatorit, pentru ca ai muncit mult pentru el! Daca tot ai terminat, nu te apuca deja de ceva nou, stai o zi, doua, sa savurezi victoria si sa te gandesti la etapa urmatoare.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Exagerezi cu munca! Gandeste-te mai mult la tine, la linistea ta, poate chiar la sanatatea ta. Ai atins un nivel de oboseala si de stres fara precedent, incat ar fi mare nevoie de un concediu. Numai prin odihna pasiva, nefacand nimic chiar, sau ocupandu-te de activitati care fac bine sufletului si spiritului, iti vei reincarca bateriile. Nu te implica in proiecte grele, de anvergura, cu un consum fizic sau mental masiv, pentru ca nu vei face fata. Cum esti o fire pasionala, ai putea depune prea mult zel in ce ai de facut, dar excesul de zel nu duce neaparat la reusite, ci poate genera erori si esecuri. Las-o mai moale pentru o zi, aduna-ti fortele si vei continua altadata. Acum retrage-te un pic din forfota lumii.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Desi esti genul de om care trece multe cu vederea de dragul celorlalti, de data aceasta ai o ambitie cu totul ciudata, ce te face sa te lupti pentru parerile tale pana in panzele albe. Nu mai tolerezi orice, nu mai accepti orice conditii, ci ai ceva de spus si sustii pana la capat ideea ta ferma. Chiar daca la originea acestor animozitati sunt banale diferente de gusturi, de data aceasta vrei ca parerea ta sa fie ascultata si respectata, dar nu inseamna ca-ti poti impune dorintele asupra tuturor.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Tu te simti bine, fara sa tii cont de nimic din ce se petrece in jurul tau. Si bine faci, pentru ca azi atragi alaturi de tine numai oameni obositi, nervosi, pesimisti care vor incerca sa-si elibereze necazurile pe umerii tai. Mai bine eviti astfel de medii, pentru ca tu ai o atitudine vesela, de parca nicio grija nu te-ar apasa. La asemenea bucurie de a trai, ar fi pacat sa-ti strici buna dispozitie in medii in care planeaza supararile, lipsurile, stresul, boala. Pleaca din preajma celor tristi cat mai repede sau molipseste-i tu pe ei!

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Desi esti obosit din cauza unui program arhi-incarcat, esti nevoit sa te concentrezi asupra unei sarcini noi. Pentru ca e pe placul tau, practic te vei dedica ei, pentru ca intotdeauna iti plac noile provocari si spui oricand prezent noutatilor. Mai greu va fi sa te intorci la treburile lasate deoparte pentru a face loc noutatii, dar daca tot s-a ivit ceva atat de incitant, merita sa duci la capat, fara sa te gandesti cate altele asteapta la rand in agenda ta plina. Nu spui nu lucrurilor complet noi, chiar daca nu-ti vezi capul de treburi.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Esti foarte atent la detalii si nu emiti pareri decat atunci cand esti sigur ca ai inteles bine ce ai auzit. Te informezi din tot felul de surse, stai si analizezi tot ce afli, gandesti inainte de a vorbi, ca sa nu gresesti cumva cu vreo opinie pripita. E bine sa stai si sa asculti tot ce vine catre tine, sa pui cap la cap informatiile, sa confrunti mai multe surse de documentare, ca nu cumva sa te iei dupa un singur punct de vedere iar acesta sa fie incomplet sau eronat. Lumea va aprecia modul foarte matur si profund cu care analizezi tot ce auzi, si la final vei fi cel mai in masura sa extraga concluzii pertinente si bine documentate.

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Stai pe loc, nu insista sa te ocupi azi de un proiect daca vezi ca toate merg de-a-ndoaselea. E o senzatie ciudata de blocaj, simti ca orice ai face, tot nu-ti iese, dar zi mersi ca e sambata si chiar iti poti permite o zi de pauza. Azi oricum nu inainteaza nimic, ceea ce devine frustrant pentru o fire activa ca tine, dar un impas poate avea si o latura pozitiva: aceea ca te poti odihni, fara sa mai depui atatea eforturi. Cand vor fi din nou intrunite conditiile unei evolutii bune, te vei apuca din nou de treaba, dar azi… mai stai si tu un pic!

HOROSCOP 15 IUNIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Elanul tau este taiat de tot felul de contradictii ce se isca pe marginea ideilor tale. Parca toti s-au aliat azi impotriva ta si nu sunt de acord cu tine, indiferent ce ai de spus. Nu ai forta de a le tine piept si, in loc sa-ti pui imensa ambitie la treaba pentru a demonstra ca ai dreptate, te lasi pagubas la primele semne de conflict. Poate ceilalti vin cu argumente mult mai puternice si accepti tacit infrangerea. Dar nu pentru mult timp, deoarece in curand se va intoarce roata.

