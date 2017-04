Joi, 13 aprilie 2017. Taurii afla vesti de la un posibil partener de cuplu, iar Fecioarele primesc un cadou neasteptat

O zi reusita! O sa accesam forul nostru interior ca sa scoatem de-acolo lucrurile care nu ne convin, sa facem curatenie, sa fie liniste si pace, sa putem fi fericiti pentru ca doar de noi depinde acest lucru.

Vibratia zilei este 4 si o sa avem grija de noi si de-ai nostri.

BERBEC

O sa insiste cineva sa semnati un contract, poate fi o colaborare si daca aveti nevoie de niste bani o sa intrati in combinatia respectiva. Aveti de recuperat niste bani si o sa va descurcati cu cheltuielile, care par sa nu se mai termine, dar o sa le dati de capat chiar si neprevazutelor.

TAUR

Cineva de care-aveati nevoie ca de aer soseste sau macar va da un semn de viata si va spune cand o sa vina sa fiti impreuna. O sa interactionati cu niste oameni de afaceri ca sa lasati lucrurile in ordine, dar lipsiti cateva zile ca plecati pe undeva de sarbatori.

GEMENI

Poate iesiti cu prietenii la o cafea in oras sa puneti la cale pregatirile de Paste, de dupa, c-aveti vreo nunta, un botez. Poate gasiti o formula de lucru in particular si sa luati bani cu care sa plecati in vacanta cat de curand ca vreti sa va revigorati, c-ati obosit.

RAC

Vi se propune o noua postura la serviciu si cu toate ca va-ncearca niste emotii o sa fiti incantati pentru ca o meritati. O sa revina cineva dupa o lunga absenta si o sa vedeti ce-a mai ramas dintr-o relatie care promitea si va ganditi la viitorul vostru in doi.

LEU

Se poate sa cumparati ceva in rate si sa va ramana bani pentru restul cheltuielilor din aceasta perioada. Se pare c-o sa va confruntati cu o situatie noua si o sa va adaptati destul de repede c-aveti tot interesul sa obtineti rezultate care sa va ridice intr-un clasament.

FECIOARA

Poate primiti un pachet de la cineva de departe si o sa va bucurati ca sentimentele dintre voi nu s-au stins, ca mai exista chimie. Poate cautati cele mai ieftine bilete de cazare, de transport ca sa va coste cat mai putin, sa puteti pleca impreuna cu familia o zi macar de Paste pe undeva.

BALANTA

Se pare c-ati avut un timp de gandire sa stiti ce veti face cu relatia de cuplu c-ati ajuns la momentul adevarului, dati cartile pe fata. O sa va recuperati banii care stau imprastiati prin alte conturi si buzunare si o sa va luati tot ce v-ati propus pentru voi si familie.

SCORPION

Dati o raita pe la cumparaturi sa luati tot ce se poate, sa aveti pregatite alimentele, tot ce va trebuie pentru marele festin. V-au ramas o serie de maruntisuri de care nu sunteti multumiti si e un prilej ideal, acum, in Joia Mare sa scapati de deseurile din suflet care nu va lasa sa fiti fericiti.

SAGETATOR

Ati putea lua tratamentul potrivit ca sa scapati de niste dureri sau preventiv – daca va-ncearca o raceala sau altceva. Inca se mai proceseaza pe dinauntru niste evenimente din sfera afectiva si o sa va lamuriti incetul cu incetul, nu asa dintr-o data, cu partenerul de suflet.

CAPRICORN

O sa le dati o mana de ajutor alor vostri care se ocupa de treburile gospodaresti ori poate vor sa faceti piata, aprovizionarea. Poate aveti ocazia sa practicati sportul preferat, sa va delectati cu vreuna dintre activitatile care va deconecteaza si-o sa va destindeti.

VARSATOR

O sa puteti repara o relatie parteneriala – de afaceri si sa dati drumul unui nou proiect dupa Paste. Se poate sa luati salariul sau niste bani in avans, o prima, poate vin din mai multe directii si o sa v-alegeti cu o suma consistenta, sa faceti fata cheltuielilor.

PESTI

O sa puteti rezolva o urgenta legata fie de sanatatea voastra, fie de a altcuiva din familie – cu ajutorul unui medic. Se deblocheaza o situatie si veti face progrese atat in plan professional, cat si personal, va luati banii pe care nu i-ati luat atunci cand trebuia.

Sursa: stirileprotv.ro