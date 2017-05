Joi, 11 mai 2017. Racii ar putea castiga mai multi bani la munca, iar Berbecii s-ar putea casatori

O sa prindem din zbor niste oportunitati de a semna acele acte care ne-au purtat pe drumuri de la inceputul anului sau chiar vreun an de zile ne-am straduit sa le parafam.

Vibratia zilei este 11, numar special, maestru si o sa luam decizii importante.

TAUR: E posibil sa reglati o relatie sentimentala si sa faceti ca lucrurile sa mearga pentru ca exista compatibilitate intre voi. O stare de bine, poate prezenta unei persoane anume va transmite bucurie, speranta, incredere in voi, ca veti reusi sa faceti tot ce v-ati dorit.

BERBEC: Foarte posibila intalnire de suflet diseara si o sa va faceti planuri cu bataie lunga, poate urmeaza sa va casatoriti. V-ati putea schimba casa, masina, sa faceti niste lucruri de care sa fie incantati toti ai vostri, printre care si sa va casatoriti, sa deveniti parinti.

GEMENI: Cineva de la mare distanta vrea sa va-ntalniti si daca nu puteti in weekend, poate va luati un mic concediu, asa, ca sa va priasca. Se poate sa primiti aprecieri, bani, promisiuni de ascensiune in cariera si sa aveti un moral mai bun, sa creasca stima de sine.

RAC: E posibil sa veniti cu vreo idee noua la serviciu si sa castigati mai multi bani de-aici incolo. Sunteti pe punctul de a legaliza o situatie si sa va mearga mai bine la slujba, la scoala, poate vreti sa plecati in strainatate, sa va-ncercati norocul pe-acolo.

LEU: O sa iesiti pe la mondenitati zilele astea, poate o sa dati verdicte, daca faceti parte dintr-un juriu, si o sa fiti intr-o postura inedita poate. Se pare c-aveti planuri mari legate de munca in particular si o sa stati la masa tratativelor ca sa va puneti de acord cu coechipierii de afaceri si cu beneficiarii.

FECIOARA: E posibil sa nimeriti o oferta turistica avantajoasa si sa plecati de maine pe undeva la relas. O reusita, se poate sa luati niste bani, o aprobare, va asociati cu niste oameni care au un plan, o strategie de afaceri si o sa dati lovitura impreuna.

BALANTA: Ar fi cateva aspecte de discutat cu partenerul de cuplu ca sa faceti ca relatia sa mearga si mai bine si s-ajungeti la casatorie pana la toamna. Poate rezolvati o problema cu banca si va eliberati de un stres, sa mai aveti grija si de voi, de sanatate si sa va faceti program de plimbare si de facut sport, sa va revigorati.

SCORPION: Se poate sa va faca o surpriza fiinta iubita si sa va invite intr-un loc special amenajat, departe de zgomotul orasului sa va recreati. Noutati de viata personala, poate va aflati la inceputul unei relatii sentimentale si e bine, e frumos si se poate sa fie de viitor relatia.

SAGETATOR: Poate in sfarsit, o sa lucrati in colaborare ca sa faceti rost de acei bani – in plus – care va lipseau si-o sa fie un confort financiar. Poate aveti de rezolvat o problema cu locuinta, fie vreti sa va mutati, fie faceti unele modificari ca sa castigati spatiu sau s-o modernizati.

CAPRICORN: Se poate sa dati curs unei invitatii la cafea, e cineva care vrea sa va cunoasteti, pentru ca se simte atrasa de voi, persoana. E posibil sa cereti mai multi bani daca o sa vi se dea mai mult de lucru, de fapt o sa profitati de ocazie sa le fortati mana sefilor pentru ca astfel de momente sunt rare.

VARSATOR: O s-aveti succes in sfera birocratica, si actele pe care voiati demult sa le semnati o sa le parafati pana la sfarsitul zilei. Poate veti urma niste cursuri, fie ele si la distanta, ca sa va perfectionati intr-un domeniu, sa capatati un titlu la care aspirati de multa vreme.

PESTI: Se observa bani, dar mai ales cheltuieli, or fi unele situatii neprevazute si o sa tot scoateti bani din buzunar, dar va redresati voi. Se poate sa va gasiti ceva de lucru sau sa vi se adauge o suma in plus la salariu, o fi vreo prima si o sa mai scapati de frustrari.