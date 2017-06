Joi, 1 IUNIE 2017: Trigonul Venus-Saturn influenţează zodiile

Trigonul Venus-Saturn predispune la o mai mare responsabilitate in domeniul sentimental. Chiar daca responsabilitatea se rasfrange si asupra familiei sau asupra perechii actuale, pot sa apara regrete pentru o legatura amoroasa veche.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Fiindca il consideri cea mai buna temelie a lumii, banul iti da tarcole si te scoate din impasul in care te gasesti momentan. Treceti printr-o perioada de imbunatatire a sanatatii dumneavoastra, este o perioada de maxima forma fizica sustinuta de miscare si de consum alimentar ponderat. Iubirea din viata voastra va fi pusa pe un piedestral, va fi idealizata si va capata conotatii mistice. Cei care se apuca sa faca o recapitulare a unor cunostinte de baza in domeniul in care lucreaza s-ar putea sa fie surprinsi de utilitatea acestui proces in cariera lor, impresionand pe amicii lor prin competenta.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Castigurile dumneavoastra salariale pot creste cu efort minim, de aceea intreprindeti demersuri care tin de finante. Aveti o stare mentala buna, aveti o deosebita priza la public si puteti fi de-a dreptul sclipitori in maniera in care va expuneti ideile. Dragostea familiala este in prim-plan si e bine sa cultivati legaturile de rudenie; acestea va vor da nu doar o stare de bine si de unitate, ci va vor putea inspira sa indrazniti sa faceti mai multe cu viata dumneavoastra. Dupa progresul realizat, va sfatuim sa duceti la bun sfarsit tot ce a ramas nefinalizat din proiectele dumneavoastra trecute.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Venitul dumneavoastra va creste brusc, favorizat de o situatie norocoasa, ivita din senin. Sistemul imunitar are in continuare nevoie de stimulente, insa incepe sa lucreze din ce in ce mai eficient. Relatiile de familie se imbunatatesc simtitor, resentimentele vechi sunt depasite si vi se lumineaa viata amoroasa. Vi se va intampla ceva mare, bun, neasteptat, veti primi propuneri onorante care va vor ambitiona in dorinta de a va atinge telurile profesionale.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Situatia dumneavoastra economica se echilibreaza, veti avea castiguri financiare si veti prospera. Beneficiati de o energie puternica si echilibrata, e bine sa faceti mai multa miscare si sa va ocupati de ingrijirea corpului. Felul in care vorbiti sau va comportati poate sa-i determine pe cei din jurul dumneavoastra sa va ia ca model si chiar sa se indragosteasca de fiinta voastra. Faceti progrese in cariera, va puteti remarca profesional printr-o abordare metodica a atributiilor dumneavoastra, pentru ca va creste capacitatea de concentrare.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Bucuriile devin productive, este recomandabil sa negociati si sa semnati contracte, iar calea se netezeste catre castig. In interesul dumneavoastra se inventeaza tehnici noi, care usureaza demersul medical, sa-l faca mai sigur, mai putin invaziv si mai putin dureros. Reprezentarile dumneavoastra in privinta partenerului de cuplu ideal va pune in situatia de a gasi un personaj care sa va aprinda imaginatia si care sa nu va dezamageasca. Sfatuiti-va in taina cu aliatii dumneavoastra de la serviciu; impreuna puteti elabora un plan profesional care v-ar putea propulsa in cariera.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Patronul spiritual al dumneavoastra incepe sa se ocupe de bunastarea voastra si poate contribui la sporirea veniturilor directe, fara prea mare efort. Scaderea puterii dumneavoastra de concentrare si dereglarea reflexelor pot fi combatute prin inlaturarea insomniilor. Un nou romantism cu Neptun va da nastere pentru dumneavoastra unor relatii profunde, unor uniuni sufletesti, unei empatii si receptivitati fata de aproapele dumneavoastra. Propunerile dumneavoastra creative intrunesc aprecierea sefilor; este cel mai bine sa va ocupati singuri de proiectele in cauza.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Fiindca il consideri cea mai buna temelie a lumii, banul iti da tarcole si te scoate din impasul in care te gasesti momentan. Ziua este favorabila pentru a va trata de afectiunile dumneavoastra cronice: armonizarea glandelor endocrine, mobilitatea si flexibilitatea articulatiilor, functionarea corecta a pancreasului.Puteti sa infiripati o idila care, alimentata de ambii parteneri, sa se transforme intr-o mare dragoste. Sfatuiti-va in taina cu aliatii dumneavoastra de la serviciu; impreuna puteti elabora un plan profesional care v-ar putea propulsa in cariera.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Combinatia energetica dintre Venus si Jupiter are ca rezultat o zi ideala pentru castiguri materiale si banesti. Folosind argila si aloe vera, organismul dumneavoastra va raspunde mult mai bine ca de obice la tratamente de detoxifiere. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare; vedeti lumea in roz si va transformati in romantici incurabili. Aveti planuri grandioase, in care se tinteste clar si precis, in care scopul e urmarit cu tenacitate, iar succesele va vor coplesi adesea.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Vi se ofera o frumoasa ocazie de investitie care are drept rezultat castiguri materiale si financiare. Fuga de durere e tot o forma de evaziune, va mandriti cu o sanatate exemplara, demna de invidiat. Sunteti iubiti de parteneri, apreciati, amicii va cheama la diferite iesiri, care se anunta reusite. Aceia dintre dumneavoastra, care au nevoie de suportul autoritatilor, pot miza pe el; este posibil ca proiectele de care va apucati sa includa si o latura artistica.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Puteti rezolva cu usurinta probleme legate de bani si de statutul social si profesional. Sunteti intr-o forma buna, mintea va functioneaza la cote maxime, iar ochii vad numai partile frumoase ale existentei dumneavoastra. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare; vedeti lumea in roz si va transformati in romantici incurabili. Cei ambitiosi dintre dumneavoastra, dornici sa-si ridice cariera la un alt nivel, sunt sprijiniti de oameni influenti, ca sa obtina succese in pefesie si in afaceri.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Se construieste momentul de luna plina cand, prin intermediul amicilor dumneavoastra aveti posibilitatea de a atrage noi resurse banesti in afacerea pe care ati construit-o cu membrii familiei. Aveti nevoie de o dieta neutra si veti avea un tranzit intestinal normal care sa va faca sa va simtiti bine in pielea dumneavoastra. Afectiune din plin puteti gasi intr-o noua relatie care poate deveni profunda si benefica pentru dumneavoastra. Aveti planuri grandioase, in care se tinteste clar si precis, in care scopul e urmarit cu tenacitate, iar succesele va vor coplesi adesea.

HOROSCOP 1 IUNIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Situatia dumneavoastra economica se echilibreaza, veti avea castiguri financiare si veti prospera. Rinichii dumnevoastra pot fi impulsionati cu ajutorul ceaiului din matasea porumbului; iar circulatia venoasa se poate stimula cu un consum de afine. Este bine ca week-end-ul sa-l dedicati vietii sentimentale, fiindca viata in doi este un bun echilibru intre minte si suflet. Cu o buna strategie si mult efort veti obtine rezultate remarcabile pe plan profesional, preluati initiativa in campul muncii, deveniti mai tenaci si mai harnici, mai increzatori in fortele proprii.

Sursa: RomaniaTV