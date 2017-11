Horoscopul miliardarilor! Top 3 cele mai bogate zodii

Sunt considerate cele mai bogate, descurcarete si prospere zodii. Pot ajunge cu usurinta sa duca o viata de lux, deoarece reusesc sa faca bani din nimic.

Leu

Leii se afla pe primul loc in topul miliardarilor! Nativii nascuti sub acest semn zodiacal sunt bataiosi, ambitiosi, atrasi de putere, bani, dar mai ales de faima. Mare parte din lumea celor bogati este nascuta in zodia Leu. Yves Saint Laurent (14,9 mld. dolari) sau fondatorul Oracle, Larry Ellison (54,3 mld. dolari) sunt doar doua nume sonore.

Varsatorii si Balantele

Sunt ambele zodii de aer si se numara printre cele mai bogate semne zodiacale. Creative si ambitioase, zodiile Varsator si Balanta reusesc sa atraga norocul ca un magnet. In TOP 100 cei mai bogati oameni ai lumii sunt inregistrate 11 Balante si 11 Varsatori. Michael Bloomberg (35,5 mld. dolari) si pe regina L’Oreal, Liliane Bettencourt (40,1 mld. dolari), se numara printre ele.

Berbec

Berbecii sunt cunoscuti pentru faptul ca sunt haotici si risipitori, insa, cu toate astea, ocupa un loc de cinste in topul miliardarilor. Acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca sunt ambitiosi si tenaci. Fondatorul Google, Larry Page (29,7 mld. dolari) este nascut in zodia Berbec.