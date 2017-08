Horoscop septembrie 2017. Zile la bani si in dragoste, pentru fiecare zodie

Luna septembrie poate fi considerată drept un prag in ceea ce priveste norocul fiecarui nativ al zodiacului. Exista o serie de evenimente de bun augur care se vor intampla pentru majoritatea, si care pot duce la o serie de schimbari oarecum majore in vietile celor mai multi nativi.

Cu toate acestea, se pare ca exista perioade ale lunii care in care conjunctura astrelor afecteaza felul in care norocul se abate asupra capitolului financiar si amoros al vietii nativilor. In acest sent, astrologii au ajuns la concluzia ca exista unele zile in luna septembrie in timpul carora norocul ne surada la capitolul financiar sar si zile in care norocul ne surade din punct de vedere amoros.

Zilele in care norocul surade in dragoste ar trebui “folosite” cu indrazneala, asa ca daca aveti o persoana pe care o simpatizati cu adevarat nu ezitati sa va incercati norocul cu ea. Zilele in care norocul ne surade din punct de vedere financiar pot fi exploatate la maxim daca va incumetati eventual sa incercati unele jocuri de hazard sau sa aveti curajul sa va aruncati inainte in afaceri care se pot dovedia fi banoase.

BERBEC

Zile norocoase in dragoste: 5 septembrie, 17 septembrie

Zile norocoase la bani: 8 septembrie 14 septembrie 21 septembrie

TAUR

Zile norocoase in dragoste: 2 septembrie, 4 septembrie, 5 septembrie

Zile norocoase la bani: 11 septembrie

GEMENI

Zile norocoase in dragoste: 11 septembrie, 19 septembrie, 24 septembrie

Zile norocoase la bani: 4 septembrie, 5 septembrie, 9 septembrie, 14 septembrie

RAC

Zile norocoase in dragoste: 6 septembrie

Zile norocoase la bani: 15 septembrie, 18 septembrie

LEU

Zile norocoase in dragoste: 10 septembrie, 11 septembrie, 19 septembrie

Zile norocoase la bani: 17 septembrie, 20 septembrie, 19 septembrie

FECIOARA

Zile norocoase in dragoste: 5 septembrie, 1 septembrie, 11 septembrie 10 septembrie

Zile norocoase la bani: 2 septembrie, 4 septembrie, 21 septembrie

BALANTA

Zile norocoase in dragoste: 2 septembrie, 6 septembrie, 19 septembrie

Zile norocoase la bani: 4 septembrie, 3 septembrie, 12 septembrie, 19 septembrie

SCORPION

Zile norocoase in dragoste: 4, 7, 8 si 5 septembrie

Zile norocoase la bani: 12 septembrie, 11 septembrie, 18 septembrie

SAGETATOR

Zile norocoase in dragoste: 13 septembrie

Zile norocoase la bani: 14 septembrie, 13 septembrie

CAPRICORN

Zile norocoase in dragoste: 14 septembrie, 22 septembrie, 3 septembrie

Zile norocoase la bani: 11 septembrie, 18 septembrie, 2 septembrie

VARSATOR

Zile norocoase in dragoste: 6 septembrie, 11 septembrie, 13 septembrie

Zile norocoase la bani: 11 septembrie, 26 septembrie

PESTI

Zile norocoase in dragoste: 26 septembrie, 25 septembrie

Zile norocoase la bani: 18 septembrie, 20 septembrie, 15 septembrie