HOROSCOP – Vineri, 8 decembrie 2017

HOROSCOP Nativii din fecioară se simt obosiți și, deși ar dori o zi de odihnă, nu prea au parte de așa ceva. Balanțele nu trebuie să trateze impasul în care se simt blocați ca pe cel mai rău lucru, pentru că și piedicile au rostul lor. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Ai grija cum te comporti azi in preajma unor persoane foarte sensibile, pentru ca atitudinea ta mai directa, mai categorica, poate si mai severa, s-ar putea sa lase urme adanci asupra unui suflet fragil.

Fii atent cum vorbesti copilului tau, partenerului de suflet, parintilor, sau, daca e vorba de o discutie cu oameni necunoscuti, ai grija cum te adresezi unor persoane cu probleme vizibile (bolnavi, singuri, saraci etc), pentru ca vorbele tale ar putea fi suna cam dur pentru ei.

Imbraca orice replica intr-o nota mai amiabila, mai politicoasa, pentru ca ar fi pacat sa ranesti pe cineva care nu intelege stilul tau mai direct de a vorbi. Impulsivitatea in comunicare taie si risti sa generezi suferinte si mai mari in inima cuiva vulnerabil.

HOROSCOP TAUR

Trebuie sa iei la bani marunti orice afacere in care sunt implicate sume mari, documente oficiale, acte importante, pentru ca exista riscul de a trece cu vederea o cifra de la care se poate declansa mai apoi o serie intreaga de probleme.

O neglijenta minora, cum ar fi o virgula pusa gresit sau lipsa unui zero in coada unui numar pot fi erori banale la prima vedere, dar ale caror efecte se vor dovedi a fi mult mai grave. Verifica legalitatea tuturor tranzactiilor pe care le inchei azi, citeste clauzele contractuale cu atentie, pentru ca aici se pot infiltra erori periculoase.

HOROSCOP GEMENI

Azi ceva iti ia ochii, ceva ce straluceste ca un cristal multifatetat in soare si elibereaza o paleta incredibila de culori si lumini. Cu cat te apropii mai mult, cu atat atractia ta fata de acel lucru creste, deci continua sa afli despre ce e vorba.

Poate e o persoana ce te atrage ca un magnet, poate e un domeniu nou spre care ai chemare, poate e un loc in care vrei sa ajungi neaparat si-l priesti ca pe cel mai minunat loc de pe pamant, deci exista un punct central de interes care te atrage intruna! Ceva atat de interesant incat nu-i poti rezista, te cheama din ce in ce mai tare!



HOROSCOP RAC

Daca nu poti calatori efectiv in alte locuri, mintea ta e libera sa ajunga unde vrea si poti calatori pe calea gandului. Ajungi in spatii minunate, in locuri prin care doar visul poate ajunge, deci lasa-ti mintea in voie sa colinde pe unde vrea.

Elibereaz-o de orice frontiere, pentru ca numai aceasta libertate totala te va ajuta sa gasesti directii, idei, solutii dintre cele mai interesante, pe care merita sa le aplici imediat.

Studiul, lectura, filmele, internetul, toate te pot ajuta sa umbli prin locuri in care nici nu crezi ca poti ajunge vreodata si te incarci cu sentimente, emotii si cunostinte care te incanta. Daca mintea ta vrea, azi ajungi si pe Luna!



HOROSCOP LEU

Ti-ai propus de multa vreme sa-ti schimbi regimul de viata, sa te apuci de sport, sa ai o viata mai activa dar ai tot gasit scuze sa amani momentul. Nu mai poti amana, ia taurul de coarne si fa un prim pas spre un viata mai activa.

Lupta impotriva lenii, a sedentarismului, a monotoniei casnice, deci ce-ar fi sa tragi o fuga la sala sau sa faci cateva miscari chiar la tine acasa. Stii si tu cu efecte minunate are activitatea fizica de orice fel ar fi, pentru ca te vei simti revigorat chiar si daca speli geamurile sau aspiri prin toata casa.

Tot un sport sunt si acestea! Corpul tau are nevoie de acest consum de energie, dar cel mai greu e momentul cand invingi comoditatea.

HOROSCOP FECIOARA

Esti obosit si desi ai dori si tu o zi de odihna, nu prea ai parte de asa ceva. Ai o multime de treburi de rezolvat, fie ca sunt de natura profesionala, fie de natura casnica, dar cum nu le poti amana, trebuie sa te ocupi de ele cu prioritate.

Unele sunt sarcini restante, ramase chiar de lunile trecute, pe care le-ai tot amanat, dar acum a venit si vremea lor, ca sa le stergi definitiv de pe lista de datorii mai vechi. Te vei simti mult mai bine dupa ce te vei elibera de ele.



HOROSCOP BALANTA

Nu trebuie sa tratezi impasul in care te simti blocat ca pe cel mai rau lucru, pentru ca si piedicile au rostul lor. De data aceasta, stand o vreme pe loc, mai ai timp de gandire, ti se ofera ragazul necesar pentru a mai trece totul in revista si a ajusta ce se mai poate.

Nu sta pe loc lasand orele sa treaca inutil, ci implica-te serios in analiza problemei in care ai ramas captiv, pentru ca poti gasi solutia salvatoare. Un pic detasat de miezul evenimentelor, fara sa te impinga nimic de la spate sa actionezi imediat, vezi altfel iesirea din impas.



HOROSCOP SCORPION

Esti foarte incisiv in comunicare, ca atare ai grija la tot ce spui, mai ales la ce scrii, pentru ca efectele cuvintelor tale va fi maxim. Daca meseria ta implica texte in care e nevoie sa fii dur, sever, critic, atunci atmosfera acestei zile te va ajuta sa-ti exprimi punctul de vedere mult mai clar si sa ajungi mai repede la scopurile propuse.

Orice mesaj prin care trebuie sa iei atitudine, sa lupti pentru un drept, sa pui la punct un inamic sau sa faci cuiva observatie ti se potriveste de minune, pentru ca te pricepi sa gasesti cuvintele cu cel mai mare impact pentru a repara situatia.

Un articol scris de tine, o scrisoare trimisa cuiva acum, o reclamatie scrisa lasata la vreo institutie vor avea efectul dorit, pentru ca ai limba ascutita, dar pe buna dreptate!



HOROSCOP SAGETATOR

Este o zi pe placul tau, cand inima ta este rasfatata de gesturi tandre din partea celui drag si tot ce traiesti este la intensitate maxima.

Exista si sansa de a intalni o persoana cu mult sarm care iti atrage atentia prin aspectul fizic, printr-o voce melodioasa si un comportament extrem de amabil, incat mai e doar un pas sa se lege de aici o frumoasa poveste de dragoste.

Gesturile de afectiune trebuie sa fie reciproce si la aceeasi intensitate, altfel ai putea fi acuzat ca esti egoist si astepti doar sa ti se ofere, fara a da nimic in schimb.



HOROSCOP CAPRICORN

Esti cuprins de un entuziasm nou, care de obicei nu te caracterizeaza, dar acum ai o motivatie fantastica la orizont care te obliga sa-ti canalizezi energia doar spre acel punct. Probabil ai si persoane foarte dinamice alaturi de tine care te stimuleaza de minune si va uniti fortele pentru a vedea acel tel atins cat mai repede.

Nici nu mai ai rabdare, ai vrea sa sari peste etape si sa ajungi la varful visat, care, daca iti pastrezi acest tonus pana la capat, va deveni realitate extrem de curand. Insista, lupta, fa mai mult decat esti capabil!



HOROSCOP VARSATOR

Toata lumea stie ce priceput esti in domeniul comunicarii, dar uita ca, pentru a lasa o impresie atat de buna, tu te pregatesti, studiezi, muncesti intens inainte de a deschide gura. Asta faci si acum: iti pregatesti cu multa seriozitate discursul pe care il vei sustine in fata cuiva, si nu vrei sa lasi nimic la voia intamplarii.

Aduni informatie, citesti, acumulezi cunostinte, intrebi in stanga si-n dreapta pentru ca lucrarea ta sa fie ireprosabila. Ai toate sansele sa iei cu nota buna la un examen sau sa sustii o conferinta de succes, pentru ca tot ce spui e verificat, documentat, bazat pe fapte concrete. Ai ocazia de a preda in fata altora si iti iei rolul foarte in serios.

HOROSCOP PESTI

Dragostea are nevoie si de lucruri palpabile pe care sa se bazeze, nu numai de emotii aprinse si de vorbe dulci. Partenerul asteapta de la tine un gest concret prin care sa inteleaga mai bine ce intentii ai de la relatia voastra.

Un angajament solid, un proiect comun care sa consolideze relatia sau o investitie in care amandoi sa implicati resurse mari de timp, de bani si de energie sunt dovada clara ca amandoi sunteti dispusi sa mergeti mai departe cot la cot. Depasiti faza iubirii incipiente si treceti la o etapa superioara: claditi ceva impreuna.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com