HOROSCOP – Vineri, 27 octombrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Racii vor trebui să plece la drum, pentru că undeva la destinație îi asteaptă o situație care îi cere de urgență acolo, ei fiind salvatorii momentului. Leii acceptă, fără să stea pe gânduri, ajutorul care le este oferit azi un prieten, pentru că îi scoate dintr-un mare impas. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Lucrurile cele mai bune se petrec departe de casa sau vin de la distanta, ca atare indreapta-ti atentia spre alte orizonturi. Ori te bate gandul sa pleci la drum lung cu un scop foarte motivant, ori de departe vine acum catre tine o veste profitabila, care iti poate rezolva o serie de probleme.

Pe de alta parte, drumurile sunt azi ceva mai costisitoare, fie ca investesti o suma mare in intretinerea masinii, fie ca trebuie sa cumperi un bilet scump pentru a ajunge la o destinatie mult visata. Poate primesti bani de peste hotare.

Nu te simti in stare sa accepti conditiile defavorabile care ti se prezinta ca fiind unica optiune. Reprezinta un sacrificiu pe care nu il poti accepta, chiar daca esti una dintre persoanele cele mai adaptabile si mai tolerante.

Simti ca nu merita sa faci compromisuri, ca nu ai nimic de castigat de pe urma acestui gest de renuntare la propriile principii, ca atare mai bine tii cu dintii de pozitia ta, chiar daca esti obligat de imprejurari sa accepti situatia de fata. Nu e in beneficiul tau, deci mai bine stai pe loc.

Te gandesti serios la o schimbare de directie in cariera, pentru ca pretentiile tale au crescut si experienta ta s-a extins si ea in ultima vreme, pe parcursul ultimilor ani de studiu.

Trebuie sa arati lumii cine esti, ce poti, cat de bine te-ai pregatit in perioada de acumulare de informatii si sa gasesti noua forma de a-ti implini rolul pe pamant prin munca de zi cu zi.

Daca apare azi informatia de care aveai nevoie pentru aceasta schimbare de directie, pune-o imediat in practica si porneste spre noul sens care va avea efecte dintre cele mai bune in plan profesional, pe termen lung.

Trebuie sa pleci la drum, pentru ca undeva la destinatie te asteapta o situatie care te cere de urgenta acolo, tu fiind salvatorul momentului.

Tu reusesti sa analizezi problema pe toate partile cu mai multa atentie si luciditate decat cei direct implicati, ca atare vei lasa orice activitate deoparte pentru a ajunge acolo unde esti asteptat cu bratele deschise. Dupa ce se vor calma spiritele, vei fi foarte multumit de faptul ca ai fost si tu prezent acolo, caci de la distanta ar fi fost mai greu de rezolvat.

Accepta, fara sa stai pe ganduri, ajutorul pe care ti-l ofera azi un prieten, pentru ca te scoate dintr-un mare impas. E un sfat folositor, care merita ascultat si pus in practica imediat, pentru ca va rezolva mult mai repede o problema cu care tu iti bati capul de mai multa vreme.

Este, de fapt, o reteta deja verificata, caci amicul iti ofera o idee care la el a mers de minune, deci de ce nu ar merge si in cazul tau? Nu te jena sa recunosti ca nu te descurci singur, pentru ca ai suficienti prieteni gata sa iti sara in ajutor, daca-i lasi si, mai ales, daca-i soliciti.



Esti cam timid in fata persoanelor care reprezinta autoritatea si-ti gasesti cu greu argumentele de a convinge ca ai dreptate. Ti-e teama sa nu fii criticat sau respins si fiecare contact cu oficialitatile iti aduce aminte ca birocratia este cel mai mare inamic al planurilor tale.

Daca reprezentantul institutiei la care apelezi azi te trimite la plimbare, esti atat de suparat incat esti gata sa renunti complet la serviciile acestuia. Raspunsul oficial care ajunge azi la tine poate suna a refuz categoric ce pune capat anumitor demersuri.

Nu te astepta ca ajutorul celor din jur sa vina in lumini stralucitoare, ci uneori cel mai bun sfat poate fi si cel mai banal cuvant adresat tie. Coboara stacheta pretentiilor tale de la ceilalti, pentru ca azi te vei bucura de un sprijin sincer si eficient sosit in cel mai obisnuit ambalaj posibil.

Vei avea numai de castigat daca vei sti sa beneficiezi de sustinerea prietenilor bucurandu-te de simpla lor prezenta. O informatie aparent minora, care soseste azi de la ei, are pentru tine conotatii speciale.



Oricat de greu ti-ar fi sa spui da, ia-ti inima in dinti si accepta conditiile defavorabile de astazi, pentru ca sunt obligatorii pentru a merge mai departe spre ce ti-ai propus. E tributul care se cere platit pentru a putea trece la etapa urmatoare.

Sunt si momente in care trebuie sa accepti situatii dificile si umilitoare, dar compromisurile fac parte din felul tau normal de a fi si nu ti-e greu sa le accepti. Esti constient ca, fara aceste sacrificii de pe parcurs, nu-ti vei putea atinge scopul, deci taci si inghiti. Intr-o zi iti vei lua revansa!



Ai mare noroc de anturajul in care te afli azi, pentru ca obtii numai avantaje de pe urma lui. Ai alaturi oameni gata sa te sprijine in ceea ce faci, care au incredere in tine si vor sa te vada mai repede ajuns la marele tau scop si sunt pregatiti sa puna efectiv umarul la ridicarea acestui proiect.

Profita din plin de ajutorul primit aproape pe tava, cand nici nu mai sperai, dar nu uita nicio clipa ca nu ai fi reusit fara ei. Trebuie sa tii minte cat de importanti sunt pentru tine, ca sa le intorci si tu candva serviciile!



Ceea ce incepe azi nu ajunge repede la rezultatele visate, ca atare educa-ti rabdarea pentru a urma un parcurs lung si deloc simplu. Vei ajunge acolo candva, fara indoiala, pentru ca detii toate resursele necesare unui succes deplin, doar ca mai sunt inca multe etape ce depind de aspecte care vor aparea abia de acum inainte.

Incearca sa-ti mai domolesti pasiunea, graba, dorinta de a incheia proiectul la care iti aduci contributia, constient ca lucrurile cele mai bune sunt cele care se ridica incet.



Nu te grabi sa pornesti intr-o directie noua fara o analiza obiectiva a resurselor de care dispui. Este momentul cel mai bun sa stai si sa chibzuiesti profund asupra sensului de mers, pentru ca rezultatele de pe parcurs depind enorm de felul in care iei startul.

Daca ai la purtator elan, energie pozitiva, entuziasm si incredere in scopul pe care vrei sa-l atingi, ritmul de evolutie va fi unul bun, de aceea trebuie sa incepi doar in momentul in care simti ca toate sunt la cote maxime.

Azi trebuie sa te supui cuminte ordinelor autoritare ale altuia mai puternic. Nu o consideri o umilire, dimpotriva, recunosti valoarea si superioritatea celui in fata caruia te pleci, pentru ca ai ceva de invatat din atitudinea sa de lider.

Ii admiri curajul, tonul cu care se impune, mai ales ca nu apeleaza deloc la agresivitate sau violenta pentru a se face ascultat. Castiga admiratia tuturor doar prin simpla sa aparitie stralucitoare, caci valoarea sa impune respect!

Horoscop oferit de www.acvaria.com