HOROSCOP – Vineri, 27 iulie 2018

HOROSCOP Gemenii sunt apreciati pentru sfaturile bune pe care le dau apropiatilor, in timp ce balantele ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte sa ia o decizie.

HOROSCOP BERBEC Nu te lasa intimidat de cei care incearca sa-ti taie tie elanul si mai ales curajul de a visa cu ochii deschisi la un succes inca indepartat. Crede in el, fa toate sacrificiile de rigoare pentru a ajunge acolo si, mai ales, ignora criticile si rautatile celor invidiosi de pe margine. Daca ei nu sunt in stare sa viseze, sa creeze, sa lupte pentru scopurile lor marete, au tendinta de a le strica si altora cheful de a si le urma pe ale lor. Nu-i asculta, deci, dar fii totusi realist atunci cand iti stabilesti obiective foarte inalte: unele din ele necesita si eforturi majore si trebuie sa cantaresti atent daca esti pregatit pentru a le face fata. Nu tinti decat la scopuri pe care le poti atinge!

HOROSCOP TAUR Desi lucrurile pareau sa evolueze intr-o ciclicitate deja predictibila, dupa un sablon foarte bine conturat, azi resimti o schimbare majora de ritm. Pur si simplu, ceea ce inainte mergea dupa un pas regulat, bine cunoscut, acum parca o ia razna si evolueaza cu o viteza crescuta, care te ia prin surprindere. Tu oricum esti o fire iute, care apreciaza viteza si lucrurile care inainteaza rapid, dar chiar si pe tine te mira acest salt imens, ca asi cum ai sari peste mai multe etape deodata. Iti convine aceasta ascensiune rapida spre scopul tau cel mare, chiar daca, la prima vedere, nu intelegi cum de s-a putut intampla.

HOROSCOP GEMENI Sfaturile tale sunt primite cu bucurie de cineva care chiar astepta de undeva o interventie divina. Practic, tu apari on calea ta in cel mai potrivit momentul pentru a-i reda speranta, pentru a-i alunga frica din suflet si pentru a-l face sa vada din nou orizonturile luminoase inaintea sa. Esti convins ca si el ar face la fel daca cel trist ai fi tu, tocmai de aceea participi trup si suflet la rezolvarea problemelor celui de alaturi. Cel mai mult iti place faptul ca el te asculta, tine cont de indrumarile tale si chiar le solicita cu mult interes, semn ca parerea ta conteaza enorm in cazul de fata. Ofera-i ceva din ce stii, pentru a-l readuce pe un teren sigur.

HOROSCOP RAC Toata lumea iti cunoaste simtul foarte fin de a observa si ceea ce altii nu vad, de a intelege ceea ce altii nu inteleg. Azi antena ta receptoare pare si mai ascutita. Nu e nevoie sa ti se spuna lucruri in fata ca tu sa le cunosti, deja, pentru ca ai un spirit de observatie foarte bun care prinde totul din mers. Tu stii cum e omul din fata ta fara sa fie nevoie sa faca ceva ca sa-l cunosti, tu intelegi adevarul unor afirmatii fara prea multe explicatii sau dovezi, deci ai acces la dimensiuni mult mai subtile si mai profunde pe care numai intuitia ta le descopera. Simti aspectele bune, dar mai ales pe cele rele, dar e perfect asa, pentru ca poti lua la timp unele masuri de precautie.

HOROSCOP LEU Prietenul la nevoie se cunoaste! Nu e un cliseu, e o realitate, pentru ca azi vei descoperi ce rol major joci in viata altei persoane care trece prin momente dificile. Esti alaturi de el trup si suflet, suferi alaturi de el, ii tii companie, iar prezenta ta ii face bine. Ridici moralul celui de langa tine asa cum poti, chiar daca nici tu nu esti in toane mai bune, dar de data aceasta il asezi doar pe celalalt in centrul atentiei si faci tot ce iti sta in putinta pentru binele lui. Nu ai nevoie de multumiri, de recompense, de recunostinta. Nu iti trebuie nimic altceva de la el decat un zambet relaxat ca totul este din nou in regula in inima lui.

HOROSCOP FECIOARA Concentreaza-te asupra dorintelor celor care iti sunt alaturi, pentru ca tu detii solutia problemelor lor. Te dedici binelui altora cu inima deschisa, bucuros ca poti fi de ajutor. E un motiv de satisfactie sa descoperi ca tu poti fi salvatorul lor, ca tu stii ce nu stiu altii sa faca sau ca tu detii informatiile de care au altii nevoie, de aceea sari in ajutorul lor cu un sentiment de fericire ca esti atat de important in viata altora. Fii sigur ca le vei castiga respectul, recunostinta si singura rasplata pe care o vei primi va fi starea de liniste ce se va citi pe chipul lor dupa ce le vei fi oferit sprijinul. Nu pretinde altceva decat bucuria lor!

HOROSCOP BALANTA Stai si cantaresti o situatie cu mai multe directii de interpretare, dar nu te grabesti sa extragi concluzia. Astepti sa apara toate detaliile necesare pentru a intelege exact situatia, deci tergiverseaza si tu cumva lucrurile pana cand esti convins ca ai aflat toate aspectele, si pro, si contra. Decizia pe care o vei lua la final va fi in totala cunostinta de cauza, dupa ce ai analizat situatia pe toate fetele. Ai incredere in rationamentele tale, in modul in care analizezi situatia, pentru ca vei intelege exact cum stau lucrurile pentru a-ti spune ultimul cuvant cu luciditate si maturitate. Nu te juca, nu te grabi, nu glumi cu deciziile tale!

HOROSCOP SCORPION Daca nu stai si astepti sa se rezolve problema de la sine, ai face mari pasi inainte spre scopul tau cel mare. Apuca-te de treaba, pune mana pe unelte si construieste singur ceea ce vrei sa obtii, pentru ca nu vine nimeni sa faca asta in locul tau. Spiritul de initiativa, energia investita, curajul de a da startul acum si de a trece la fapte iti vor fi recompensate cu o evolutie rapida si buna spre ceea ce visezi. Toate evolueaza foarte bine datorita acestor resurse de energie pozitiva pe care le canalizezi prioritar spre scopul tau, ca atare nu lasa vremea sa treaca: fa ceva in interesul tau!

HOROSCOP SAGETATOR Daca vezi ca nimic nu mai inainteaza urmand propriile tale idei, ar fi bine sa ceri ajutor de la altii. Ai putea intalni azi pe cineva care se va dovedi a fi cel mai eficient ghid pentru tine, in situatia de fata, ca atare nu te crampona doar de propriile principii. Sunt momente cand a apela la altii si, mai ales, a respecta parerile lor, e salvator, asa cum se va intampla si astazi. Lasa incapatanarea la o parte si orgoliul ca te descurci si singur si asculta ce spune celalalt. Fie ca-i ceri tu direct sfatul sau ti-l ofera printr-un concurs de imprejurari favorabil tie, vei vedea ce folositoare e interventia sa!

HOROSCOP CAPRICORN Suferi in sinea ta pentru o dezamagire de care nu te poti inca detasa, desi nu mai are nicio importanta in prezent. Nu e genul tau sa te tot refugiezi in trecut, in amintiri, in fostele tale experiente negative, ca atare numai de tine depinde sa inchizi acel capitol de odinioara odata pentru totdeauna si sa te concentrezi numai asupra prezentului. Ce a fost a fost, nu merita sa tot scormonesti prin sipetul cu amintiri dupa cine stie ce lectii trecute, pentru ca ceea ce se petrece acum in viata ta are deja la baza lectiile deja intelese atunci. Din toate inveti, deci si acestea probleme de demult si-au lasat amprenta asupra omului care esti acum.

HOROSCOP VARSATOR Elibereaza-te de acele amintiri pe care le tot cari dupa tine fara rost. Revino cu picioarele pe pamant, concentrat la ce se petrece acum in jurul tau. Energia pozitiva ti-o extragi din prezent, nu din trecut, ca atare nu te mai intoarce iar si iar in vremuri care s-au dus de mult. Ti-ai invatat lectiile de atunci, si se petrec lucruri mult mai interesante chiar acum in viata ta care merita mai multa atentie. Singurul lucru bun pe care il poate oferi trecutul, in acest moment, e ca, dupa luni de asteptare, cand credeai ca nimic nu se mai poate schimba in bine, finalmente poti rasufla si tu usurat ca ce a fost s-a terminat. Prezentul conteaza!

HOROSCOP PESTI Nu sta sa tot treci in revista ce nu ai in acest moment, ci lasa-te dus de cursul firesc al vietii catre ceea ce vei primi de acum inainte. Daca nu ai curaj sa ceri de la viata ceea ce nu detii, daca ceea ce ai primit nu te satisface, e clar ca nu vei fi multumit niciodata, ca atare e bine sa fii mai recunoscator pentru ceea ce ai obtinut deja, chiar daca nu e la nivelul maxim sperat. Asteapta, mergi inainte si lupta pana ce si aceste goluri vor fi umplute, fara sa te cramponezi de lipsurile trecatoare. Sigur vei obtine tot ce vrei, dar pentru asta trebuie sa ai o atitudine optimista si pozitiva asupra vietii. Nu ai nimic, zici? Nu-i adevarat: ai multe si vor mai veni si altele, dar nu acum, pe loc!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com