HOROSCOP – Vineri, 26 ianuarie 2018

HOROSCOP Leilor nu le ies toate planurile așa cum au dorit, și chiar se trezesc cu o surpriză neplacută. Nativii din vărsător nu trebuie să se țină cu dinții de o stare de lucruri doar pentru că s-au obișnuit cu ea. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu fie doar un foc de paie.

Totusi, la cheful de noutate care te cuprinde azi, nu poti sta degeaba, ci sigur te apuci de o activitate noua, dinamica, palpitanta, care iti pune bine in valoare spiritul de initiativa. Mobilizeaza-i si pe altii in acest proiect, ca sa poata evolua ca la carte.



Nu te poti exprima in mediul in care te afli, de parca exista cineva acolo care iti taie elanul, care iti pune pumnul in gura si nu te lasa sa spui ce gandesti.

E o cenzura greu de suportat, de aceea nici nu vei da randament in asemenea conditii, deoarece ai senzatia ca esti redus la tacere de oameni mai agresivi din fire, autoritari si severi, poate si fara sa aiba acest drept.

Ba mai mult, te simti umilit in fata unor oameni cu un nivel intelectual mult mai redus, deci e normal sa vezi dialogul cu ei ca pe un mare blocaj de comunicare. N-ai cu cine discuta, pentru ca ei refuza din start colaborarea, schimbul de idei, incercand doar sa se impuna.

Esti nesigur pe unele aspecte si se vede ca mergi ca pe o gheata subtire, prudent, temator si pesimist deopotriva. Nu prea ai motive de bucurie sau de optimism, de parca s-au adunat in jurul tau numai oameni care iti prezinta viitorul in cele mai sumbre lumini, care te opresc din elan cand ai mai multa energie sau care te influenteaza si pe tine in mod negativ.

Nu ar trebui sa tii cont de factorii de stres din jur, pentru ca tu stii mai bine pe ce te poti baza, si in fond, fiecare intra in joc cu resursele proprii catre succes. Tu ai destule, foloseste-te de ele, nu te mai indoi!

Banii sunt cea mai mare preocupare a ta pentru ca urmeaza o serie de plati majore si incerci sa-ti administrezi resursele cu prudenta si intelepciune. Va veni scadenta si nu e de neglijat, tocmai de aceea faci tot posibilul sa asezi banii pe caprarii, ca sa fii sigur ca nu ramane nimic neachitat.

Dai dovada de o buna organizare din punct de vedere financiar, reusesti sa tii sub control toate platile astfel incat sa nu dezechilibrezi balanta. Deciziile pe care le iei acum pot avea efecte pe termen lung asupra bugetului, deci ai grija ce alegi sa faci cu banii tai actuali sau… viitori!



Nu-ti ies toate planurile asa cum ai dorit, ci te trezesti cu o surpriza neplacuta. Apare o situatie neprevazuta care modifica tot ce ai fi planificat pentru azi, ca atare nu te bucura inca pe deplin ca lucrurile mergeau bine, pentru ca inca se mai pot ivi situatii care dau peste cap totul si iti strica buna dispozitie.

Poate sanatatea e cea care iti pregateste marea bomba sau vremea te obliga sa renunti la o calatorie, deci ceva nu iese ca la carte.

Esti la inceputul unei actiuni noi, interesante, si entuziasmul este la maxim la inceput de drum. Pastreaza acest tonus cat mai mult timp, pentru ca din energia pozitiva se pot naste rezultate demne de toata lauda.

Poti ajunge repede la ceea ce ti-ai propus, daca te incarci de aceasta fantastica energie care te impinge practice la spate, deci transforma aceasta experienta intr-o sansa de da demonstra cat de puternic, cat de motivat, cat de hotarat esti sa ajungi acolo unde ti-ai propus, ba chiar sa-ti depasesti si limitele, pentru ca acest elan te poate propulsa si mai departe decat crezi tu ca poti!

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine.

Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

Unii nu-si dau seama ca ai ceva pe suflet si vor face de multe ori haz de slabiciunile tale, ceea ce te va rani si mai mult. Incearca sa te molipsesti un pic de la cei din jurul tau care incearca sa-ti distraga astfel atentia de la grijile tale actuale.

Putina veselie nu-ti strica nici tie, deci cel mai bine ar fi sa faci ca ei, adica haz de necaz, pentru ca nu are rost sa-ti impovarezi mintea si sufletul cu atatea probleme. Umorul poate fi atitudinea ideala pentru a le depasi mai repede, dar ce pacat ca azi tu nu prea ai chef de glume.

Esti multumit de spatiul in care evoluezi, fie ca e vorba de propria ta locuinta, fie ca e vorba de locul de munca, de spatiul unde te duci in fiecare dimineata.

Se resimte o atmosfera pozitiva in jurul tau, ceea ce te ajuta sa lucrezi cu pasiune, cu placere, cu spor, si daca mai atragi alaturi de tine si alte persoane cu acelasi chef de munca si cu aceleasi interese, succesul este din ce in ce mai aproape.

Dar atentie: multe din reusitele acestei zile depind de spatiul in care te afli, ca atare arunca o privire in jurul tau sa vezi daca toate sunt in regula. Lumina e potrivita? Aerul e proaspat? Sunetele care se aud sunt la volumul sau tonalitatea adecvata? Biroul e confortabil? Da, toate aceste detalii vor avea un rol in reusita planurilor incepute, deci nu le neglija!



Conflictele dintre generatii sunt inevitabile, dar trebuie sa iti asumi cu responsabilitate varsta pe care o ai, fie ca esti printre cei necopti sau printre cei deja invechiti, din punctul de vedere al celor aflati in zona diametral opusa varstei pe care o ai. Trebuie sa fii mandru de anii pe care ii porti dupa tine.

A fi prea tanar poate fi un dezavantaj in unele situatii, tot asa cum a fi prea batran e pentru unii un handicap, dar gaseste-ti spatiul si tonul potrivit pentru ca varsta ta sa devina un atu, nu o problema! Spune cu incredere cati ani ai, aratand ca, la varsta ta, ai alte calitati care conteaza! In fond, varsta nu e decat un numar: important e ce stii la aceasta varsta!

Nu te tine cu dintii de o stare de lucruri doar pentru ca te-ai obisnuit cu ea. Nu-ti fie frica de schimbare si, mai ales, e bine sa accepti ideea ca lucrurile se mai modifica in timp. Si tu te schimbi, si oamenii din jur se schimba, ca atare, daca ai pornit pe un drum cu anumite principii foarte bine batute in cuie, nu inseamna ca trebuie sa respingi alte directii.

Fii deschis spre alte pareri, accepta idei din afara, pentru ca vine spre tine un val imens de noutati si informatii, care, daca le respingi doar pentru ca esti obisnuit cu ceea ce stiai deja, ar putea duce la ratarea unor ocazii excelente. Nu spune nu noului!

Emotiile dau in clocot, dar e greu de spus ce simti. E o combinatie intre nerabdare si retinere, intre atractie si fuga de ceea ce urmeaza sa se intample, incat multa lume va considera ca esti capricios si schimbator de la o ora la alta. Esti o fire emotiva, asa e, treci totul prin prisma inimii, si te comporti asa cum iti transmite sufletul.

Va exista la un moment dat un conflict intre minte si simtire, iar tu vei fi la mijloc nestiind careia sa-i dai prioritate. Ca de obicei, sentimentele sunt cele care inving la tine, dar sa nu crezi ca ceea ce iti spune mintea va renunta asa de usor la lupta!



