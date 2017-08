HOROSCOP – Vineri, 25 august. Ce-ti rezerva astrele pentru inceputul de weekend!

Se anunta o zi plina de surprize pentru nativii mai multor zodii. Fie ca e vorba de castiguri materiale, fie de noroc in dragoste, se merita sa profitati de fiecare oportunitate aparuta-n cale.

Sentimentele iti sunt impartasite cu aceeasi intensitate de catre partener, ceea ce iti da incredere in viitor. Este momentul unei schimbari favorabile in cuplu, si nu mai esti nici nesigur, nici timid, ci ai curaj sa recunosti deschis, public, in fata tuturor, ceea ce simti. Planurile comune prind contur si gasesti sprijinul necesar din partea parintilor sau a altor persoane de care depinde viitorul cuplului vostru. Daca ai ajuns deja la angajamente, de acum poti fi convins ca ai pe cine trebuie alaturi, dar nu te culca pe laurii victoriei. Lupta in continuare pentru dragoste!

Tu esti propriul magician pentru ceea ce vrei sa obtii in viata, deci nu spera miracole din senin, cat timp ai un as in maneca de care te poti folosi cand vrei! Orice poti atinge cu acest instrument magic pe care il ai la indemana: succesul, prosperitatea, iubirea! Nu te gandi la cine stie ce scamatorii oculte, pentru ca nu de asta ar fi vorba, ci doar sa-ti pui la treaba atuurile pentru ca tu ai multe la dispozitie, dar nu prea stii sa le valorifici asa cum ar trebui. Porneste ceva, ia o decizie, fa primul pas, pentru ca dupa aceea vor veni si roadele, ca atare primul lucru e sa spui odata: vreau – pot – start!

Ai o oarecare tendinta spre izolare, o ciudata atractie spre locuri uitate, departe de lume, sau te retragi din iuresul lumii pentru ca ai ceva important de studiat si te inchizi de buna voie in casa. Nu esti usor de vazut la ochi, preferand singuratatea. Calatoriile sunt si ele problematice, apar piedici sau modificari de program care te vor tine sau chema inapoi acasa. Nu esti intr-o pasa prea buna, cuprins deodata de tot felul de complexe, de angoase, de ganduri, fara a avea incredere in tine de aceea respingi total contactul cu lumea.

Cu ajutorul potrivit, toate pot reveni la normal, ca atare cea mai mare atentie trebuie sa o acorzi sfaturilor care vin acum de pretutindeni. Ai destui prieteni buni care pot participa cu ceva la planurile in desfasurare, dar numai de tine depinde sa discerni intre tot ce afli in jurul tau. Cineva iti da un exemplu de moderatie, de modestie, de cumpatare si daca faci ca el, ai numai de castigat, ca atare nu face nimic din ceea ce poate da peste cap o stare de lucruri asezata deja pe un teren stabil.

Esti in fata unui nou inceput si, ca de obicei, te inflacarezi foarte repede, dar nu de entuziasm e nevoie acum, ci de un control foarte riguros al resurselor. Nu investi tot ce ai din prima clipa, ci dramuieste-ti bine fortele pe termen lung, deoarece mai e mult pana la succes. Acum e doar prima etapa, poate si cea mai dificila, cand trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa spui start, dar nu te grabi! Nu cere rezultate imediate, nu te dezumfla daca nu ajungi peste noapte la ce ti-ai propus, ci investeste cu cap, cu determinare, cu grija tot ce tine de tine. Daca pornesti la drum si dai tot ce stii din prima etapa, cum vei administra resursele mai departe? Tine fraiele, domoleste caii!

Iti faci griji fara rost, cand tot ce ai avea nevoie in acest moment ar fi o strategie foarte detaliata pentru a depasi hopul care consideri ca te tine pe loc. Nu e deloc un impas, asa cum ai putea spune, ci doar un moment de respiro inainte de a porni o noua etapa, si mai dificila, si mai plina de evenimente. Stabileste obiective, spune clar ce vrei sa atingi, pentru ca, dupa ce-ti clarifici mai bine directia, se vor arata foarte repede si caile de a ajunge acolo unde ti-ai propus. Cand faci ordine in propriile idei, vei gasi imediat si oamenii care te pot ajuta si solutiile de a rezolva orice piedica, deci concentreaza-te asupra planului tau!

O vreme, nimic nu parea sa mai inainteze, dar pesemne ca era doar linistea de dinaintea unui mare salt cu cateva etape mai in fata. Asa simti acum, ca dupa o prelunga asteptare, dintr-o data lucrurile capata un ritm mai alert, ducand din ce in ce mai repede spre un nivel superior pe care, dupa aceea, vor ramane mai multa vreme. E un semn bun ca a meritat sa astepti atat pana aici, chiar daca totul evolua mult mai lent decat ai fi tolerat tu, dar iata ca, atunci cand esti motivat, ai suficienta rabdare chiar si cand te misti ca melcul. Ai motive sa fii mandru de ceea ce ai obtinut.

O discutie fata in fata, ca de la egal la egal, va rezolva cu brio o problema majora de comunicare. La originea acestor animozitati se afla interpretarea gresita a unui cuvant sau a unei atitudini, de aceea e nevoie de o explicatie in care fiecare sa aiba dreptul sau la cuvant ca sa-si expuna punctul de vedere. Vei fi foarte multumit cand vei vedea ca ambele parti au ajuns la un consens si se clarifica situatia, ceea ce va restabili buna intelegere si atmosfera amicala de dinainte.

Este o zi cam agitata in mediul familial, de parca s-ar perinda prin casa ta foarte multa lume cu tot felul de probleme. Te implici trup si suflet in tot ce auzi de la cei dragi, de parca ar fi chiar problemele tale, dar incercarea ta de a fi de ajutor nu inseamna decat aglomerarea propriului tau program. Ceilalti se vor simti usurati ca ai intervenit tu, ca si-au desartat povara pe umerii altuia, pe cand tu nu-ti mai vezi capul de treburi din aceasta cauza, dublandu-ti lista de sarcini pentru o zi in care si tu ai fi avut dreptul la relaxare.

Ai grija la atitudinea agresiva pe care o adopti astazi, pentru ca, desi pe tine te ajuta sa-ti atingi scopurile, s-ar putea sa-l deranjeze pe altul. Cineva are de suferit din cauza nervilor tai, a tonului ridicat, a ambitiilor pe care le urmezi, de aceea trebuie sa cantaresti cu atentie cata energie investesti in planul in care te implici. A-i domina pe altii, a le da ordine, a o face pe seful doar pentru ca ai un interes personal, nu e pe placul multora. Fii ambitios si urmareste-ti scopul, dar nu face din asta un mod de a rani pe cei mai sensibili care pot considera orice cuvant mai dur ca pe un atac la persoana, chiar daca nu asta e intentia ta.

Ai curaj sa ceri daca vrei sa si primesti ceva de la viata. Indiferent care sunt nevoile tale actuale, primul lucru e sa ridici ochii spre cer si sa ceri fara frica. Stii cum se spune: ai grija ce-ti doresti ca s-ar putea sa primesti, deci acelasi lucru trebuie sa stea la baza dorintelor tale de astazi. Cere doar ceea ce stii ca poti duce, doar ceea ce ai cu adevarat nevoie, pentru ca, daca te-ai gandi un pic mai atent, ai vedea ca nu pui accent pe lucrurile care sunt cu adevarat esentiale. Alege cu mai multa grija ceea ce e cu adevarat potrivit pentru tine in acest moment, deci fa-ti lista dorintelor cu sinceritate si luciditate. Vezi cat de multe lucruri ai deja inainte de a mai cere!

Daca nu incerci sa le controlezi pe toate, vei vedea ca propria intuitie te va duce acolo unde trebuie sa ajungi, deci lasa-te purtat de val. Inabusa gandirea, care poate veni cu reguli mult prea stricte pentru situatia de fata. Esti intr-un moment in care numai sufletul te va ajuta sa iei cele mai bune decizii, fara a incerca nici sa le stii pe toate dinainte, nici sa le conduci tu intr-o anumita directie, asa cum ar vrea ratiunea. Asteapta, imagineaza-ti ca esti o frunza dusa de apele care curg la vale si te vei trezi, la un moment dat, ca ai ajuns la destinatie fara sa fi facut eforturi prea mari decat sa plutesti in voie.

Horoscop oferit de www.acvaria.com