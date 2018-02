HOROSCOP – Vineri, 23 februarie 2018

HOROSCOP Discuția pe care o poartă astăzi nativii din fecioară are conotații cu totul speciale pentru ei. Săgetătorii trebuie să privească la partenerul lor de suflet ca și cum ar fi reflexia lor, pentru că cine se aseamăna se adună. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Ai grija cum te comporti azi intr-o imprejurare in care spiritul tau jucaus nu are ce cauta, altfel lasi o impresie gresita. Parca te-ai prezenta in fata unui juriu care asteapta de la tine idei inteligente, o comunicare eficienta si rationala, o atitudine de om serios care stie ce spune.

Daca incepi sa faci glume cu cine nu trebuie, risti sa-ti strici imaginea de profesionist care cere azi sa iasa mai mult in evidenta, deci tine-ti sub control dorinta de distractie. Nu e locul ei aici!

HOROSCOP TAUR

Fii atent cum te porti azi in fata unui profesor sau superior care, daca nu e de acord cu atitudinea ta, are chiar puterea de a te sanctiona aspru. Nu ai dori sa atragi replici severe la adresa ta, ca atare taci si suporti o situatie chiar daca nu esti deloc de acord cu ea.

Consideri ca uneori trebuie sa mai accepti si conditii defavorabile, constient ca acestea sunt pretul ce se cere platit pentru succesele tale viitoare. Oricum tu esti obisnuit cu sacrificiile, deci nu e chiar greu pentru tine sa tolerezi situatia.



HOROSCOP GEMENI

Esti un pic invidios pe nivelul la care a ajuns un coleg, care nici nu stie sa ramana modest, ci face mare tam-tam pe seama realizarilor sale. Se cam lauda, iti spui, dar inainte de a-i critica succesul, mai bine l-ai lua de exemplu si ai incerca sa-i calci pe urme, pentru ca el chiar merita felicitari pentru ceea ce a atins.

Ti-e putin ciuda ca nu esti tu in locul sau si nu poti sa-l feliciti sincer pentru reusitele sale, pentru ca se vede pe chipul tau o oarecare raceala, de parca nici macar nu ai dori sa vorbesti despre asta.

HOROSCOP RAC

Nu trata compromisul pe care esti nevoit sa-l faci azi ca pe o povara, ci fa-o cu un dram de detasare, de nepasare, ca si cum n-ar fi nimic atat de complicat.

Glumeste, fa haz de ceea ce trebuie sa faci chiar daca, undeva in adancul sufletului, nu-ti convine pe de-a-ntregul ceea ce trebuie sa accepti. Merita sa faci acest sacrificiu, ai sa vezi ca vor veni numai consecinte pozitive in urma acestui gest pe care il faci.

A-ti calca din cand in cand pe orgoliu sau pe inima nu e chiar atat de greu sau de rau, deci fa-o cu incredere ca e spre binele tau si fara nici un fel de regret. Tu esti cel care are de castigat de aici, nu cel care, pe moment, are impresia ca a obtinut o victorie in fata ta.



HOROSCOP LEU

Parca ai fi undeva la o rascruce de drumuri: un sens duce spre trecut de care te simti inca atasat, iar celalalt duce spre o cale complet noua care nu stii clar ce aduce, tocmai de aceea stai in cumpana: catre care sa iti indrepti atentia?

Nu ai dori sa renunti la ceea ce te leaga de trecut (amintiri, lucruri foarte certe pentru care poti baga mana in foc, realitati solide), dar te atrage totodata foarte mult si noutatea, constient ca trebuie sa mergi mai departe, orice ar fi. Trebuie sa alegi, dar decizia e dificila.

HOROSCOP FECIOARA

Discutia pe care o porti astazi are conotatii cu totul speciale pentru tine. Ai ocazia de a intalni o persoana cu o bogata experienta de viata, care iti impartaseste cu bucurie din tot ce a acumulat el in ani de studiu. Asculta-l cu atentie si tine cont de sfaturile lui.

El e acolo ca sa-ti atraga atentia asupra unor aspecte prin care si tu ai trecut si pe care nu le-ai inteles pe de-a-ntregul, iar el poate pune degetul exact pe marele tau semn de intrebare.

Parca te-ar cunoaste bine si iti vorbeste de una din greselile pe care le-ai facut candva si pe care o credeai uitata, dar el tocmai acolo iti atrage din nou atentia, oferindu-ti acum o lectie, o povata poate chiar si o solutie de a restabili echilibrul dorit. Nu te teme sa discuti despre trecut cu intelepciune.



HOROSCOP BALANTA

Ca sa poti ajunge la un anumit punct de pe harta viselor tale, uneori e nevoie sa imbraci si o haina care nu te reprezinta, te deghizezi cumva intr-un om care nu esti de fapt. O faci pe leul cand tu esti un mielusel, o faci pe durul cand tu esti un sensibil, dar e nevoie si de astfel de atitudini false din cand in cand, pentru a lasa o alta impresie asupra ta.

Nu e o atitudine mincinoasa, ci un mod de a te imbarbata singur, pentru a prelua, din jurul tau, ceea ce tu de fapt nu ai sau nu esti. Esti ca un cameleon care reuseste sa preia de la mediul din jur exact ce are nevoie pentru a supravietui. O faci cu succes, pentru ca stii ca e spre binele tau chiar daca acolo, in suflet, tu nu esti asa cum incerci sa pari.



HOROSCOP SCORPION

Te opresti un pic de avant, pentru ca apare o rascruce de drumuri in calea ta si vrei sa faci cea mai inteleapta alegere. Pentru ca nu te impinge nimic de la spate, poti csntari perfect situatia pentru a extrage o concluzie buna din care sa ai numai de castigat.

Stai pe loc, cantareste situatia logic si rational si dupa ce ajungi la o decizie, porneste pe calea aleasa! Nu te lasa influentat de nimeni, ci vezi ce este cu adevarat in beneficiul tau si pune mai apoi in aplicare! Nu amana deciziile pe altadata, pentru ca azi poti intelege perfect orice situatie cu mai multe directii de interpretare.



HOROSCOP SAGETATOR

Priveste la partenerul tau de suflet ca si cum ar fi reflexia ta, pentru ca cine se asemana se aduna. Sunteti foarte asemanatori din multe puncte de vedere, fie ca e vorba de calitati, fie ca e vorba de defecte, ca atare nu judeca la el ceea ce vezi, pentru ca ar insemna sa te judeci pe tine.

Iubirea care v-a adus impreuna a fost ingredientul care v-a echilibrat in asa fel incat acum va puteti privi unul pe altul cu toleranta, cu ingaduinta, pentru ca nici el nu e perfect, cum nici tu nu esti perfect.

Va iubiti pentru ceea ce reprezentati, cu imperfectiunile fiecaruia, dar da, va iubiti asa cum sunteti! Transmite-i celui drag iubirea ca si cum ti-ai oferi-o tie!



HOROSCOP CAPRICORN

Buna organizare a lucrurilor iti convine de minune, pentru ca reusesti sa te incadrezi perfect in termenii pe care ii ai la dispozitie. Ba chiar te simti bine si jubilezi cand vezi ca altii se impiedica, nu reusesc sa faca nimic impinsi de la spate, dar tu parca ai fi prieten cu timpul care trece.

Duci la indeplinire o sarcina, poate chiar inainte de termen, si astfel iti mai raman cateva minute sa revizuiesti etapele parcurse sau sa te ocupi si de ceva pentru sufletul propriu.



HOROSCOP VARSATOR

Poate aparea sansa unui imprumut oficial de la o banca sau alta institutie de profil sau intri in posesia unui onorariu pentru o munca prestata deja, suma ce ti de cuvine de drept. Te bucuri de niste bani promisi de ceva vreme.

Orice ai face, trebuie sa respecti legea, conditiile impuse, sa nu te abati de la corectitudinea actiunilor financiare pe rol, pentru ca, in caz contrar, aceasta poate fi si o zi a penalitatilor, in care orice neregula poate fi depistata si sanctionata imediat.

Ajungi in fata unei echilibrari financiare: ori ceva in plus, ori ceva in minus, exact cat e nevoie pentru a ajunge pe linia de plutire.



HOROSCOP PESTI

Cine te are pe tine azi in echipa de lucru, are numai de castigat, pentru ca sfaturile primite de la tine se vor dovedi a fi salvatoare. Impartasesti cu drag ceea ce stii fara a astepta nimic in schimb, pentru ca aceasta este forma in care intorci si tu celor din jur ceva din serviciile pe care ti le-au oferit acestia cu alte ocazii.

Esti un consilier intelept care ofera cele mai inteligente solutii chiar si la cele mai complicate probleme, pentru ca privesti lucrurile logic si impartial. Ceilalti ar trebui sa-ti urmeze indrumarile, pentru ca sunt sfaturi bune!





