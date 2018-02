HOROSCOP – Vineri, 2 februarie 2018

HOROSCOP O scânteie nouă se aprinde azi în mintea nativilor din taur și devine, încetul cu încetul, un fel de far călăuzitor către viitor. Leii abordează o atitudine care nu li se potrivește și care nu lasă o impresie prea bună despre tine. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Familia te inconjoara cu iubire neconditionata, asa e, dar asteapta ceva de la tine: sa-ti exprimi o parere, sa iei o decizie, sa vorbesti deschis, pentru ca faci unele lucruri fara sa le spui si lor. Comunica ce ai in gand cu mai mult curtaj, fii limpede in exprimare, concis si la obiect, pentru ca nu toata lumea intelege ce planuri ai.

Nici macar cei foarte apropiati nu pricep inca foarte clar incotro mergi, ci doar te urmeaza orbeste, dar daca ai incepe sa le explici logic ce intentii ai, ar contribui si el in egala masura la planurile propuse de tine. Nu face lucruri fara sa comunici cu ceilalti, altfel generezi o mare stare de confuzie! Incepe sa le mai raspunzi si lor la multele intrebari si ai sa vezi ce bine veti coopera dupa aceea.

HOROSCOP TAUR

O scanteie noua se aprinde azi in mintea ta si devine, incetul cu incetul, un fel de far calauzitor catre viitor. Probabil iti vine o idee noua care te poate propulsa intr-o cu totul alta directie decat inainte si devii din ce in ce mai atras de acel punct luminos de la capat.

Cu cat te apropii mai mult de acel punct de apogeu, cu atat motivatia ta creste mai mult, si abia astepti sa culegi roadele acestor planuri marete. Esti constient ca depinde numai de tine felul cum indeplinesti acest vis, dar important e sa mentii aprinsa aceasta scanteie si s-o amplifici cu fiecare pas care te duce mai aproape de succes.

HOROSCOP GEMENI

Esti intr-un moment de rascruce in plan personal, cand simti ca ar trebui sa faci o schimbare majora de directie, dar ti-e putin frica. Lasi in urma o stare de lucruri care nu-ti mai ofera nimic bun, doar amintiri triste sau un sentiment de gol interior, in timp ce noua cale ofera perspective minunate, care iti rasfata sufletul.

Nici nu e greu sa alegi, de vreme ce te indrepti acum spre ceva mult mai frumos si mai bun, deci nu te teme sa pui punct ca s-o iei in alta directie. Sunt momente in viata cand trebuie sa-ti urmezi pasiunea sau iubirea, sa faci lucrurile asa cum te indeamna inima, si intr-un astfel de punct esti si tu acum.



HOROSCOP RAC

Cand ai un drum mai aparte decat restul lumii, nu te astepta ca lumea sa te inteleaga din prima sau sa te urmeze atunci cand ii inviti sa ti se alature. E nevoie de timp pentru ca lumea sa inteleaga viziunea ta diferita, dar nu trebuie sa renunti, tu mergi pe calea ta, fii un exemplu demn de urmat si ai sa vezi ca intr-o zi, privind in urma ta, deja ai sa descoperi cativa discipoli.

Acum esti inca pe parcursul acestei demers de a te face auzit, inteles, acceptat. Tu crezi in drumul tau, si asta conteaza pentru ca daca si tu ai incepe sa te indoiesti, ai abandona repede aceasta cale. Ai rabdare, intr-o zi vor gandi si altii ca tine!



HOROSCOP LEU

Abordezi o atitudine care nu ti se potriveste si care nu lasa o impresie prea buna despre tine. Esti cam cinic, dar folosesti ironia cu tenta malitioasa, de parca ai vrea sa dai cuiva peste nas sau sa te razbuni pe cineva care ti-a creat unele probleme. Nu folosi aceeasi arma ca si inamicii tai, pentru ca nu asa ii vei convinge ca tu le esti superior.

Mergi pe calea corecta, fii cinstit cu oricine, evita orice gest prin care altul ar putea avea ceva de suferit si pana la urma corectitudinea va invinge. Ispita de a face un gest incorect nu va ramane netaxata, ca atare mai bine eviti asemenea greseli. Nu sunt genul tau si te vei simti tot tu ciudat ca ai apelat la gesturi neadecvate caracterului tau curat.

HOROSCOP FECIOARA

Astepti o aprobare sau un document oficial care sa iti asigure evolutia in planurile viitoare. Fara acea semnatura, nu poti trece mai departe, caci depinzi de ea, altfel risti sa mergi pe o cale ilegala sau incorecta care, mai devreme sau mai tarziu, se va impotmoli intr-un refuz.

Fa tot posibilul sa obtii acel act de care depinde succesul unei afaceri, ca sa nu investesti inutil bani, energie si timp intr-o directie care nu este sustinuta de legi clare. Nici nu stii cum te trezesti cu vreo sanctiune daca ignori aspectul legal al planurilor incepute!



HOROSCOP BALANTA

Nici ratiunea si nici logica nu va decide azi ce trebuie facut, ci e o situatie in care inima isi va lasa amprenta asupra actiunilor tale. Va fi o decizie luata din colaborarea dintre sentimente si instinct, cele care simt exact incotro va merge o problema pe care mintea ta parca nu o poate gestiona cum se cuvine.

Degeaba ai invatat o multime de lucruri de-a lungul vietii, pentru ca vei vedea ca tot ceea ce iti transmite vocea ta interioara este ceea ce conteaza mai mult. Lasa emotia sa aleaga ce e mai bine pentru tine!

HOROSCOP SCORPION

Incearca sa asculti parerile diferite care se vehiculeaza in jurul tau, sa le cantaresti cu atentie, sa nu ignori pe vreuna doar pentru ca pare ca se bate cap in cap cu alta, pentru ca cel mai bun verdict il vei da numai dupa ce cunosti situatia privita din mai multe unghiuri.

Intr-un final, intuitia te va ajuta sa extragi o concluzie buna, dar nu te grabi sa-ti spui ultimul cuvant inca. E nevoie de o analiza aprofundata pe indelete si indelungata, pana intelegi cum stau lucrurile, de vreme ce apar informatii atat de contradictorii care, aparent, nu se leaga. Se vor lega la un moment dat dupa ce vei reusi sa sondezi suficient de adanc in miezul problemei.



HOROSCOP SAGETATOR

Iti tot faci procese de constiinta pentru o veche greseala de care nu te poti inca detasa, desi ea nu-si mai arata demult efectele. E vremea sa te eliberezi tu, mai intai, de acea obsesie, pentru ca esti inca bolnav emotional din cauza celor intamplate candva.

Iarta, uita, sterge cu buretele, inchide acel sipet cu amintiri urate, pentru ca numai de tine depinde sa echilibrezi situatia trecutului in comparatie cu prezentul. Poti lua acum o decizie salvatoare care reabiliteaza toata situatia de atunci, dar e nevoie de un dram de curaj ca sa faci asta. E o operatie fara anestezie, dar, dupa ce termini, vei fi complet vindecat.



HOROSCOP CAPRICORN

Te bucuri de sprijin din partea unor persoane care joaca un rol important in planurile tale. Altfel lucrezi cand stii ca ai pe cine te baza la nevoie, pentru ca ai alaturi de tine persoane care chiar detin cheia la problemele care te framanta.

Nu sunt simple promisiuni in van, nici iluzia ca te vor ajuta la o adica, ci ei sunt acolo concret, cu tot felul de solutii la dispozitie, pentru a te ajuta sa rezolvi ce ti-ai propus. Indiferent sub ce forma vine ajutorul acestora, te simti mult mai bine cand stii ca nu esti singur in lupta ta pentru atingerea unui scop, si iti arati recunostinta si multumirea fata de ceea ce pot face ei pentru tine. Si tu ai facut ceva similar cu alte ocazii!

HOROSCOP VARSATOR

Daca vezi ca lucrurile nu se schimba daca mergi pe aceeasi linie ca inainte, e semn ca ai epuizat toate metodele si ar fi bine sa te gandesti la o noua viziune. E vremea unei atitudini noi in fata vechiului, pentru ca lumea evolueaza, metodele se actualizeaza, si nu e bine sa ramai blocat in chestiuni pe care le stii demult, dar nu mai sunt valabile.

Recunoaste ca nici tie nu-ti mai place varianta veche pe care o tot pui in aplicare cu incapatanare, deci, vrei, nu vrei, trebuie sa preiei din mers alta idee. Ca sa ajungi la altceva, e nevoie de studiu, de o upgradare a informatiilor, pentru ca cele pe care te-ai bazat sunt demodate si ti-au demonstrat deja ca sunt depasite.

HOROSCOP PESTI

Ceea ce pornesti azi are mari sanse sa se transforme intr-o reusita de proportii, cu atat mai mult ca reusesti sa ii atragi si pe altii in proiectul tau. Nu irosi aceasta zi pe lucruri marunte. Da startul unei actiuni de anvergura in care sa investesti tot ce ai mai bun in tine, deoarece rezultatele finale vor veni repede si vor fi mai promitatoare decat ai putea crede.

Primesti suficiente cuvinte de incurajare si poate chiar si un sprijin binevenit de la altii ca sa ai incredere ca te indrepti in directia cea buna deci ce mai astepti? Acum e momentul sa-i dai drumul!



