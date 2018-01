HOROSCOP – Vineri, 19 ianuarie 2018

HOROSCOP Pentru gemeni se apropie un eveniment care le inspiră o oarecare teamă sau neîncredere, încât ar dori să se amâne cumva. Afacerile nativilor din balanță trec printr-un punct sensibil. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru ca acum trebuie sa ramai surd la influente care ar putea sa te impresioneze cumva.

Va trebui sa extragi o concluzie, sa dai un verdict sau o nota clara, fara a tine cont de nimic din ce auzi in jurul tau. Bazeaza-te pe fapte certe, nu pe ceea ce inima iti spune!



HOROSCOP TAUR

Ar fi bine sa fii mai atent la energiile pe care le lasi sa se manifeste in voie, pentru ca ai tendinta de a fi agresiv cu cine nu trebuie. Abordezi o atitudine autoritara care nu te reprezinta, incat nici tu nu te simti bine in pielea ta astazi.

Iti dai seama ca nu ar trebui sa te comporti asa, dar faci totusi un efort de vointa sperand ca asa vei impune respect asupra celor din jur. Nu va avea deloc efectul scontat, pentru ca unii pot reactiona si mai dur impotriva ta incat, pana la urma, tot tu vei iesi cel sifonat din aceasta confruntare de forte. Nu incerca sa fii asa cum nu esti!

HOROSCOP GEMENI

Se apropie un eveniment care iti inspira o oarecare teama sau neincredere, incat ai dori sa se amane cumva. Timpul trece fara sa-l poti opri, deci trebuie sa te inarmezi cu putere, ca sa faci fata acelei provocari pe care o presimti a fi complicata.

Nu va fi usor, dar nu e prima oara cand treci prin asa ceva, ca atare nu trebuie decat sa iti aduci aminte cum ai reactionat cu alte ocazii si sa treci peste acest hop cu succes. Daca a mers bine candva, va merge si acum!



HOROSCOP RAC

Uneori, legea intervine in treburile tale in cel mai agresiv mod, cu reguli severe ce se cer respectate fara a te opune. La fel trebuie sa faci si azi, cand dai piept cu un ordin de sus ce are la baza legi care nu pot fi contestate, deci tot ce poti sa faci e sa te supui.

Chiar daca, in sinea ta, nu esti deloc de acord cu ceea ce esti obligat sa faci, urmezi ordinele intocmai doar pentru ca asa trebuie. Daca incepi sa critici sau sa te ridici impotriva celor care detin astazi puterea absoluta, e posibil sa atragi sanctiuni asupra ta, deci mai bine taci si faci cum ti se cere.



HOROSCOP LEU

Totul se invata, inclusiv comunicarea si relationarea cu cei din jur. Azi primesti o lectie buna despre amabilitate, despre politete, despre cum sa te comporti ireprosabil. Intalnesti o persoana educata, care se poarta minunat in relatie cu oricine si astfel poti afla si tu cum e mai bine sa tratezi oamenii din jurul tau.

Esti pe drumul cel bun catre perfectiunea spre care tinzi, deci nu te opri din invatat, chiar daca ai uneori impresia ca unii iti predau aceste lectii cu un soi de superioritate. Ei sunt modele demne de urmat, deci comporta-te ca ei si intr-o zi vei fi si tu un exemplu in ochii altora! Nimeni nu s-a nascut invatat.



HOROSCOP FECIOARA

Cariera ta cunoaste un moment de varf care merita sarbatorit alaturi de cei care au contribuit si ei la acest succes. Ati muncit umar la umar pentru acest moment de apogeu, dar ati asteptat sa se aseze lucrurile pe un teren sigur inainte de a extrage o concluzie si a spune tuturor ce ati realizat.

Ai fost prudent, nu te-ai bucurat inainte de vreme, desi toata lumea era incantata de rezultate, dar ai dat dovada de discretie si precautie ca sa fii sigur ca nimic nu se poate rasturna in ultima clipa. Acum tragi linia finala si poti sa te lauzi tuturor cu mandrie!



HOROSCOP BALANTA

Afacerile tale trec printr-un punct sensibil, cand chiar tu ai putea comite o infractiune cu speranta ca nu va lasa urme. Ba da, va lasa, iar imaginea ta ar putea avea mult de suferit, ca atare nu te lasa pacalit de perspective amagitoare.

Cineva are interesul de a te atrage intr-o cursa promitand marea cu sarea, iar tu esti gata sa-l crezi. Dar se poate ca si tu sa incerci sa pacalesti pe cineva cu vorbe mestesugite pentru a-l atrage intr-o afacere, dar din care, la urma urmei, doar tu ai putea avea de castigat dar nu pe cele mai corecte cai. Daca cinstea e mai presus de castig, te va mustra constiinta.



HOROSCOP SCORPION

Esti la un final de drum si simti ca nu mai e nimic de facut si nimic de zis, consideri ca e momentul potrivit sa iei o pauza totala, sa nu te mai gandesti la nimic si sa lasi totul sa alunece in uitare. Seamana cu o renuntare, dar care se va dovedi a fi benefica, deoarece dupa aceasta vine o perioada de linistire a apelor tulburate inainte.

Lasa-le asa, nu mai resuscita un plan care chiar nu mai are nici un rost de acum inainte, si inchide acel capitol odata pentru totdeauna, pentru ca nu se mai poate face nimic. Zarurile au fost aruncate si singurul lucru care a mai ramas e linistea si nemiscarea: un mare gol.

HOROSCOP SAGETATOR

Hai, implica-te mai mult, depune pasiune in ceea ce ai de facut, pentru ca succesul acestei zile depinde numai de felul in care participi si tu la actiunile ivite. Ai destula energie sa faci ce ai in plan, deci nu sta pe margine privind la altii cum muncesc, ci pune chiar tu mana pe unelte sa incepi sa construiesti reusita dorita.

Cand toata lumea contribuie la fel de implicata si de dornica de succes, roadele apar mult mai repede, si parca iti vine sa pedalezi tot mai repede ca sa ajungi la ce ti-ai propus intr-o clipa. Insista, stimuleaza-i si pe altii sa ti se alature si sa evolueze in acelasi ritm sustinut, pentru ca, doar asa, reusita e din ce in ce mai aproape!



HOROSCOP CAPRICORN

Sunt multi care ar vrea sa-ti tina companie si sa-ti ridice moralul, dar tu te refugiezi intr-o zona sumbra care nu-ti face bine. Chiar daca familia te inconjoara ca in fiecare zi, parca nu-ti gasesti locul nici macar la tine acasa. Planeaza o tensiune, te simti singur, parasit, dat la o parte, dar e o senzatie gresita.

Nimeni nu te-a abandonat, asa cum ai fi tentat sa spui, ci doar o vaga depresie iti da tarcoale si te face sa te simti ciudat oriunde te-ai afla. Lasa-i pe cei care tin la tine sa se apropie de tine, deschide-le poarta sufletului, pentru ca tu esti cel care taie orice legatura cu ei.



HOROSCOP VARSATOR

Esti pregatit sa investesti o mare suma de bani in confortul domestic, poate pentru a renova locuinta sau a o redecora sau pentru a schimba un obiect casnic defect. Ceva iti spune ca nu e chiar cel mai bun moment pentru astfel de cumparaturi, dar e totusi o urgenta, pentru ca buna functionare a casei depinde totusi de acea achizitie.

Discuta si cu ceilalti membri ai familiei ca sa primesti si din partea lor o eventuala aprobare, dar decizia finala tot tu o vei lua, dupa ce vei analiza la rece oportunitatea acestei achizitii.



HOROSCOP PESTI

Fii cu mare bagare de seama la bugetul propriu, pentru ca azi trece un mare pericol prin calea ta. Numai prudenta ta caracteristica te poate tine departe de eventualele urmari nedorite, ca atare rezista oricarei ispite care-ti face cu ochiul.

Chiar daca te atrage vreo afacere ce promite multe, chiar daca vrei sa cumperi un obiect de care crezi ca ai mare nevoie, daca te lasi convins de tentatie risti sa ramai fara o suma de bani ce se va dovedi a fi foarte necesara in alta directie.

Nu intra in banii pusi deoparte cu alt scop si incearca sa tii banii la saltea, pentru ca risti sa pierzi enorm, trecand de la plus la minus intr-o clipa.

